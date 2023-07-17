Салат «Горки» с курицей

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Описание приготовления:

Горками выложенные ингредиенты в тарелке вы подаете на стол. А перемешиваются они уже при гостях. Это особенность такого салата. Готовится блюдо очень просто и быстро!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Курица отварная 200 Грамм
  • Чернослив 120 Грамм (без косточек)
  • Сухарики в пачках 50 Грамм
  • Морковь 1/2 Штуки
  • Сыр твердый 70 Грамм
  • Майонез 3-4 Ст. ложек
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Укроп 5 Грамм
  • Соль По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

274 ккал

Калорийность

15 г

Белки

16 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Горки" с курицей»

Салат "Горки" с курицей

Возьмите ингредиенты для приготовления салата.

Салат "Горки" с курицей

Отварное куриное филе и чернослив без косточек мелко нарежьте.

Салат "Горки" с курицей

На большой тарелке горками выложите нарезанную курицу и чернослив.

Салат "Горки" с курицей

А также горки тертой моркови, сухариков и тертого сыра.

Салат "Горки" с курицей

Приготовьте заправку. В мисочку выложите майонез, измельченный чеснок и укроп. Немного посолите и перемешайте.

Салат "Горки" с курицей

Выложите заправку в середине тарелки.

Салат "Горки" с курицей

Украсьте салат цветочками из майонеза или любым другим способом.

Салат "Горки" с курицей

Салат "Горки" с курицей готов. Можно подавать к столу.

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