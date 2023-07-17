Описание приготовления:
Горками выложенные ингредиенты в тарелке вы подаете на стол. А перемешиваются они уже при гостях. Это особенность такого салата. Готовится блюдо очень просто и быстро!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Курица отварная 200 Грамм
- Чернослив 120 Грамм (без косточек)
- Сухарики в пачках 50 Грамм
- Морковь 1/2 Штуки
- Сыр твердый 70 Грамм
- Майонез 3-4 Ст. ложек
- Чеснок 1 Зубчик
- Укроп 5 Грамм
- Соль По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
274 ккал
Калорийность
15 г
Белки
16 г
Жиры
20 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Горки" с курицей»
Возьмите ингредиенты для приготовления салата.
Отварное куриное филе и чернослив без косточек мелко нарежьте.
На большой тарелке горками выложите нарезанную курицу и чернослив.
А также горки тертой моркови, сухариков и тертого сыра.
Приготовьте заправку. В мисочку выложите майонез, измельченный чеснок и укроп. Немного посолите и перемешайте.
Выложите заправку в середине тарелки.
Украсьте салат цветочками из майонеза или любым другим способом.
Салат "Горки" с курицей готов. Можно подавать к столу.