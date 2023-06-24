Описание приготовления:
Готовится салат очень просто и в считанные минуты, если курицу и яйца сварить заранее. Нежный, вкусный и сытный салат в будни и праздники.
Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Птица / Курица
Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Курица отварная 250 Грамм
- Шампиньоны 150 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Яйца 2 Штуки
- Сыр твердый 70 Грамм
- Подсолнечное масло 20 Миллилитров
- Майонез 2-3 Ст. ложек
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
196 ккал
Калорийность
14 г
Белки
15 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Интердевочка"»
Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.
Шампиньоны и репчатый лук выложите в сковороду с подсолнечным маслом.
Поджарьте грибы с луком до испарения жидкости.
Выложите жареные грибы с луком в салатник.
Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите и мелко нарежьте. Добавьте в салат.
Твердый сыр нарежьте мелкими кубиками.
Вареную курицу тоже мелко нарежьте и выложите в салатник.
Заправьте салат майонезом.
Посолите, поперчите и перемешайте салат.
Салат "Интердевочка"готов. Подавайте на закуску. Приятного аппетита!