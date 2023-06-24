Салат «Интердевочка»

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Описание приготовления:

Готовится салат очень просто и в считанные минуты, если курицу и яйца сварить заранее. Нежный, вкусный и сытный салат в будни и праздники.

Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Птица / Курица
Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Курица отварная 250 Грамм
  • Шампиньоны 150 Грамм
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Яйца 2 Штуки
  • Сыр твердый 70 Грамм
  • Подсолнечное масло 20 Миллилитров
  • Майонез 2-3 Ст. ложек
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

196 ккал

Калорийность

14 г

Белки

15 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Интердевочка"»

Салат "Интердевочка"

Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.

Салат "Интердевочка"

Шампиньоны и репчатый лук выложите в сковороду с подсолнечным маслом.

Салат "Интердевочка"

Поджарьте грибы с луком до испарения жидкости.

Салат "Интердевочка"

Выложите жареные грибы с луком в салатник.

Салат "Интердевочка"

Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите и мелко нарежьте. Добавьте в салат.

Салат "Интердевочка"

Твердый сыр нарежьте мелкими кубиками.

Салат "Интердевочка"

Вареную курицу тоже мелко нарежьте и выложите в салатник.

Салат "Интердевочка"

Заправьте салат майонезом.

Салат "Интердевочка"

Посолите, поперчите и перемешайте салат.

Салат "Интердевочка"

Салат "Интердевочка"готов. Подавайте на закуску. Приятного аппетита!

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