Описание приготовления:

Готовится салат очень просто и в считанные минуты, если курицу и яйца сварить заранее. Нежный, вкусный и сытный салат в будни и праздники.

Назначение: На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Птица / Курица

Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Курица отварная 250 Грамм

Шампиньоны 150 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Яйца 2 Штуки

Сыр твердый 70 Грамм

Подсолнечное масло 20 Миллилитров

Майонез 2-3 Ст. ложек

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

196 ккал

Калорийность

14 г

Белки

15 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Интердевочка"»

Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.

Шампиньоны и репчатый лук выложите в сковороду с подсолнечным маслом.

Поджарьте грибы с луком до испарения жидкости.

Выложите жареные грибы с луком в салатник.

Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите и мелко нарежьте. Добавьте в салат.

Твердый сыр нарежьте мелкими кубиками.

Вареную курицу тоже мелко нарежьте и выложите в салатник.

Заправьте салат майонезом.

Посолите, поперчите и перемешайте салат.

Салат "Интердевочка"готов. Подавайте на закуску. Приятного аппетита!