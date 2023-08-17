В вашей семье обожают пикантные блюда, отличающиеся остротой и пряностью? Тогда советуем вам приготовить обалденный салат из баклажанов по-корейски, что известен под названием «Хе». Поверьте, даже те, кто на дух не переносит синенькие, полюбит их, попробовав эту великолепную закуску.

Кстати, при желании вы можете добавить к основным ингредиентам еще и свежий болгарский перец. Хорошенько его промойте, удалите семена и плодоножку. Нарежьте сладкий перчик соломкой и всыпьте его к остальным компонентам корейского блюда. Приятный хруст этого овоща придаст данной закуске особый шарм.

Как правильно приготовить салат из баклажанов по-корейски

Не забудьте, что вливать кипящее подсолнечное масло нужно на кориандр и измельченный чеснок. Тогда данные ингредиенты смогут полностью раскрыть свой аромат и вкус. В результате этого от готового салата оторваться будет просто нереально.

Ингредиенты

Баклажан2 шт. Морковь1 шт. Лук1 шт. Чеснок2 зуб. Петрушка30 г Соевый соус2 ст. л. Уксус20 мл Перец чили по вкусу Кориандр1 ч. л. Соль0,5 ч. л. Подсолнечное масло40 мл

Приготовление

Хорошенько промываем баклажаны. Удаляем плодоножку. Нарезаем овощи брусочками. Помещаем их в миску. Присаливаем и перемешиваем.Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем баклажаны на сильном огне в течение 3–5 минут до румяности, периодически их перемешивая. Выкладываем овощные брусочки на блюдо, застеленное бумажным полотенцем. Оставляем их для удаления лишнего жира.Очищаем морковь. Натираем ее на терке для моркови по-корейски. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его тонкими четвертинками.Промываем острый перец. Мелко его нарезаем. Промываем и обсушиваем петрушку. Нарезаем ее острым ножом. В глубокой емкости соединяем зелень, баклажаны, морковь и лук. Вливаем к овощам соевый соус и уксус 9%-й. Добавляем соль и кориандр. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Добавляем к остальным ингредиентам.На сковороде раскалываем подсолнечное масло. Вливаем его к овощам. Тщательно перемешиваем все ингредиенты. Оставляем их на 30 минут при комнатной температуре. Готово!

Обязательно дайте постоять закуске хотя бы полчаса на кухне. За это время овощи хорошенько промаринуются. Затем посыпьте ароматный салат кунжутом и подавайте его к столу. Приятного аппетита!