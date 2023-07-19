Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из белокочанной капусты по-корейски. Капусту выбирайте сочную, идеально подойдет молодая. Количество острого перца регулируйте по вкусу. Также в салат можно добавить свежую кинзу для аромата.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Белокочанная капуста Блюдо: Салаты География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Капуста белокочанная 500 Грамм
- Уксус 9% 2 Ст. ложки
- Соль 1 Чайная ложка
- Сахар 1/2 Ст. ложки
- Чили перец молотый 1/3-1/2 Чайных ложки
- Черный молотый перец 1/2 Чайных ложки
- Куркума (порошок) 1/3-1/2 Чайных ложки
- Чеснок (зубчик) 2-3 Штук
- Масло растительное 30 Миллилитров
- Морковь 100 Грамм
- Корианд молотый 1/2 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
72 ккал
Калорийность
1 г
Белки
4 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из белокочанной капусты по-корейски»
Подготовьте все ингредиенты.
Белокочанную капусту порежьте крупными ломтиками. Подсолите, перемешайте и оставьте на 5 минут, чтобы капуста дала сок.
Морковь очистите, натрите на терке для моркови по-корейски. Добавьте в миску с капустой.
Влейте в миску уксус, добавьте сахар и все хорошенько перемешайте.
Разогрейте в ковшике растительное масло. Снимите с плиты, добавьте в него все специи и измельченные зубчики чеснока.
Влейте горячее масло в миску с салатом. Перемешайте и прижмите капусту. Накройте тарелкой или крышкой, уберите в холодильник на 3-4 часа мариноваться. За это время перемешайте капусту хотя бы 1 раз.
Салат из белокочанной капусты по-корейски готов, приятного вам аппетита!