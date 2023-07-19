Салат из белокочанной капусты по-корейски

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из белокочанной капусты по-корейски. Капусту выбирайте сочную, идеально подойдет молодая. Количество острого перца регулируйте по вкусу. Также в салат можно добавить свежую кинзу для аромата.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Белокочанная капуста Блюдо: Салаты География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная 500 Грамм
  • Уксус 9% 2 Ст. ложки
  • Соль 1 Чайная ложка
  • Сахар 1/2 Ст. ложки
  • Чили перец молотый 1/3-1/2 Чайных ложки
  • Черный молотый перец 1/2 Чайных ложки
  • Куркума (порошок) 1/3-1/2 Чайных ложки
  • Чеснок (зубчик) 2-3 Штук
  • Масло растительное 30 Миллилитров
  • Морковь 100 Грамм
  • Корианд молотый 1/2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

72 ккал

Калорийность

1 г

Белки

4 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из белокочанной капусты по-корейски»

Салат из белокочанной капусты по-корейски

Подготовьте все ингредиенты.

Салат из белокочанной капусты по-корейски

Белокочанную капусту порежьте крупными ломтиками. Подсолите, перемешайте и оставьте на 5 минут, чтобы капуста дала сок.

Салат из белокочанной капусты по-корейски

Морковь очистите, натрите на терке для моркови по-корейски. Добавьте в миску с капустой.

Салат из белокочанной капусты по-корейски

Влейте в миску уксус, добавьте сахар и все хорошенько перемешайте.

Салат из белокочанной капусты по-корейски

Разогрейте в ковшике растительное масло. Снимите с плиты, добавьте в него все специи и измельченные зубчики чеснока.

Салат из белокочанной капусты по-корейски

Влейте горячее масло в миску с салатом. Перемешайте и прижмите капусту. Накройте тарелкой или крышкой, уберите в холодильник на 3-4 часа мариноваться. За это время перемешайте капусту хотя бы 1 раз.

Салат из белокочанной капусты по-корейски

Салат из белокочанной капусты по-корейски готов, приятного вам аппетита!

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