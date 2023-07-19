Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из белокочанной капусты по-корейски. Капусту выбирайте сочную, идеально подойдет молодая. Количество острого перца регулируйте по вкусу. Также в салат можно добавить свежую кинзу для аромата.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Белокочанная капуста Блюдо: Салаты География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Капуста белокочанная 500 Грамм

Уксус 9% 2 Ст. ложки

Соль 1 Чайная ложка

Сахар 1/2 Ст. ложки

Чили перец молотый 1/3-1/2 Чайных ложки

Черный молотый перец 1/2 Чайных ложки

Куркума (порошок) 1/3-1/2 Чайных ложки

Чеснок (зубчик) 2-3 Штук

Масло растительное 30 Миллилитров

Морковь 100 Грамм

Корианд молотый 1/2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

72 ккал

Калорийность

1 г

Белки

4 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из белокочанной капусты по-корейски»

Подготовьте все ингредиенты.

Белокочанную капусту порежьте крупными ломтиками. Подсолите, перемешайте и оставьте на 5 минут, чтобы капуста дала сок.

Морковь очистите, натрите на терке для моркови по-корейски. Добавьте в миску с капустой.

Влейте в миску уксус, добавьте сахар и все хорошенько перемешайте.

Разогрейте в ковшике растительное масло. Снимите с плиты, добавьте в него все специи и измельченные зубчики чеснока.

Влейте горячее масло в миску с салатом. Перемешайте и прижмите капусту. Накройте тарелкой или крышкой, уберите в холодильник на 3-4 часа мариноваться. За это время перемешайте капусту хотя бы 1 раз.

Салат из белокочанной капусты по-корейски готов, приятного вам аппетита!