Описание приготовления:
На мой взгляд этот салат — идеальное угощение! Сметается со стола в один момент и одним из первых. Я готовлю салат с майонезом, но поскольку он достаточно калориен, вы можете заменить его на сметану, тоже очень вкусно и гармонично. Говядину можно отварить заранее и оставить в бульоне, так она получится не только мягче, но и сочнее. Грибы подойдут любые, у меня замороженные шампиньоны. Обязательно оставьте этот рецепт у себя в закладках и попробуйте при случае. Не пожалеете, рекомендую!
Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Мясо / Говядина / Грибы
Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 150 Грамм (мякоть)
- Грибы 150 Грамм (у меня шампиньоны)
- Сыр 70 Грамм
- Огурец соленый 100 Грамм
- Лук 1 Штука
- Растительное масло 1 Ст. ложка
- Лавровый лист 1 Штука
- Перец горошком По вкусу
- Майонез 1,5 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
155 ккал
Калорийность
9 г
Белки
12 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из говядины и грибов»
Подготовьте все ингредиенты.
Говядину промойте, залейте водой, добавьте лавровый лист, перец горошком и варите после закипания около 1,5 часов. Не забудьте в начале снять пену и проверяйте мясо периодически, так как время готовки может варьироваться. Затем снимите с огня и оставьте в бульоне остывать.
Грибы нарежьте не очень мелко и обжарьте на растительном масле в течение 5 минут.
Переложите грибы в салатник.
Говядину нарежьте небольшими кусочками и добавьте к грибам.
Солёные огурцы нарежьте кубиками или небольшой соломкой.
Лук нарежьте тонкими полукольцами. Ошпарьте кипятком, чтобы убрать горечь, откиньте на сито, а затем добавьте к остальным ингредиентам.
Сыр натрите на крупной тёрке.
Салат поперчите, посолите, заправьте майонезом и перемешайте.
Салат из говядины и грибов готов. Приятного аппетита!