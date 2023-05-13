Салат из говядины и грибов

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Описание приготовления:

На мой взгляд этот салат — идеальное угощение! Сметается со стола в один момент и одним из первых. Я готовлю салат с майонезом, но поскольку он достаточно калориен, вы можете заменить его на сметану, тоже очень вкусно и гармонично. Говядину можно отварить заранее и оставить в бульоне, так она получится не только мягче, но и сочнее. Грибы подойдут любые, у меня замороженные шампиньоны. Обязательно оставьте этот рецепт у себя в закладках и попробуйте при случае. Не пожалеете, рекомендую!

Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Мясо / Говядина / Грибы
Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Говядина 150 Грамм (мякоть)
  • Грибы 150 Грамм (у меня шампиньоны)
  • Сыр 70 Грамм
  • Огурец соленый 100 Грамм
  • Лук 1 Штука
  • Растительное масло 1 Ст. ложка
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Перец горошком По вкусу
  • Майонез 1,5 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

155 ккал

Калорийность

9 г

Белки

12 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из говядины и грибов»

Салат из говядины и грибов

Подготовьте все ингредиенты.

Салат из говядины и грибов

Говядину промойте, залейте водой, добавьте лавровый лист, перец горошком и варите после закипания около 1,5 часов. Не забудьте в начале снять пену и проверяйте мясо периодически, так как время готовки может варьироваться. Затем снимите с огня и оставьте в бульоне остывать.

Салат из говядины и грибов

Грибы нарежьте не очень мелко и обжарьте на растительном масле в течение 5 минут.

Салат из говядины и грибов

Переложите грибы в салатник.

Салат из говядины и грибов

Говядину нарежьте небольшими кусочками и добавьте к грибам.

Салат из говядины и грибов

Солёные огурцы нарежьте кубиками или небольшой соломкой.

Салат из говядины и грибов

Лук нарежьте тонкими полукольцами. Ошпарьте кипятком, чтобы убрать горечь, откиньте на сито, а затем добавьте к остальным ингредиентам.

Салат из говядины и грибов

Сыр натрите на крупной тёрке.

Салат из говядины и грибов

Салат поперчите, посолите, заправьте майонезом и перемешайте.

Салат из говядины и грибов

Салат из говядины и грибов готов. Приятного аппетита!

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