На то, чтобы подать к столу роскошную закуску, не нужно тратить много времени. Нарежьте парочку овощей кубиком и добавьте плавленый сыр для нежности вкуса. 15 минут — и аппетитное блюдо готово! Ароматный салат из кабачков с плавленым сыром можно презентовать гостям.

Для получения максимально вкусного результата рекомендуем приготовить особую заправку. Вам понадобятся несколько зубчиков чеснок, подсолнечное масло, горчица в зернах и, конечно же, сметана. Соединив все эти ингредиенты, вы получите идеальную добавку к такому блюду.

Как приготовить салат из кабачков с плавленым сыром

Чтобы салат имел восхитительный вкус, советуем брать молодые овощи. Ведь они имеют еще очень тонкую кожуру, которую не придется удалять перед началом приготовления. Если же у вас залежалось несколько этих овощей, тогда советуем ознакомиться с нашим предыдущим материалом. Ранее мы рассказывали, что приготовить из старых кабачков на скорую руку.

Ингредиенты

Кабачок2 шт. Плавленый сыр2 шт. Петрушка0,25 пуч. Укроп0,25 пуч. Дижонская горчица1 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Сметана3,5 ст. л. Подсолнечное масло1 ст. л. Чеснок2 зуб.

Приготовление

Хорошенько промойте кабачки. Удалите плодоножки. Нарежьте их мелким кубиком. Переложите овощи в глубокую емкость. Залейте нарезанные кабачки кипящей водой. Добавьте немножко соли и перемешайте. Оставьте кабачки на 10 минут при комнатной температуре.Натрите на терке плавленые сырки. Промойте петрушку и укроп. Обсушите их. Мелко нарежьте зелень. Приготовьте заправку. Очистите чеснок. Пропустите его через пресс. Добавьте чеснок к сметане. Посолите и поперчите. Добавьте горчицу в зернах и подсолнечное масло. Перемешайте все ингредиенты до однородности.Откиньте кабачки на сито. Подождите, пока стечет вся вода. Переложите кабачки в миску. Добавьте к ним плавленый сыр, зелень и сметанную заправку. Тщательно всё перемешайте. Готово!

При желании вы можете заправить салат из кабачков майонезом. Но предупреждаем, что пикантная заправка из сметаны с горчицей придает этому блюду и вовсе фантастический вкус. К тому же так закуска получается менее калорийной, нежели с майонезом.