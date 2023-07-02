Салат из киноа — это оригинальная закуска, которую можно приготовить без всяких сложностей. Крупа богата клетчаткой и способствует хорошему пищеварению. Киноа особенно нравится тем, кто следит за своей фигурой. В подборке собраны различные варианты. Приготовление салатов не займет много времени.

Салат с киноа, авокадо и помидорами

Салат с киноа, авокадо и помидорами – хорошо сбалансированная и сытная закуска. Реализация рецепта займет не более получаса. Если отварить куриное мясо заранее, можно значительно сэкономить время на сборку салата. Салат подходит для перекуса и полноценного приема пищи.

Ингредиенты –+3 порц.

Помидоры черри 6 шт.

Киноа 80 гр.

Авокадо 1 шт.

Куриное филе 200 гр.

Листовой салат 6 шт.

Сок лимонный 2 ст.л.

Масло растительное 3 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 30 мин.

Салат из киноа готовится очень просто. Подготавливаем необходимые продукты. Промыв киноа, заливаем фильтрованной водой. Воды должно быть вдвое больше. Закипятив, варим при средней температуре согласно инструкции. Крупа впитает жидкость и увеличится в объеме. Пока варится крупа, разогреваем сковородку с растительным маслом и жарим куриное филе не более 4-х минут с обеих сторон. Мясо не должно быть сухим. Даем остыть крупе и мясу. Филе режем кусочками. Объединяем компоненты в общем салатнике. Промыв авокадо, режем вдоль, удаляем косточку и вынимаем мякоть. Тонко нарезав, отправляем к предыдущим составляющим и поливаем соком лимона. Промыв томаты, делим на дольки и кладем в емкость. Ополоснув салат, стряхиваем воду и рвем руками. Забрасываем в салатник. Солим и перчим. Поливаем лимонным соком и маслом. Аккуратно перемешиваем. Презентуем оригинальную закуску. Вкусно, сытно и полезно! Приятного аппетита!

Салат из киноа с креветками

Салат из киноа с креветками выглядит изумительно и готовится практически без усилий. Сбалансированная закуска хорошо насыщает и может быть отличным вариантом для встречи друзей. Для реализации рецепта берем уже очищенные креветки, чтобы не тратить время на их обработку.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Помидоры черри – 6 шт.

Киноа – 2 ст.л.

Креветки – 10 шт.

Салат Айсберг – 2 листа.

Лимонный сок – 1 ст.л.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем ингредиенты для изумительной закуски. Варим киноа по инструкции, которую указывает производитель на оборотной стороне упаковки. Обычно варка занимает не более 20 минут. Воды используем вдвое больше крупы. Киноа должна быть рассыпчатой. Охлаждаем крупу.

Шаг 2. На прогретую с растительным маслом сковороду кладем очищенные креветки. Быстро обжариваем. Если имеются неочищенные морепродукты, предварительно снимаем панцирь, удаляем кишечную вену и ополаскиваем. После чего обсушиваем влагу бумажными полотенцами, чтобы при жарке не стреляло масло.

Шаг 3. Промыв и высушив листья айсберга, ломаем руками и укладываем в салатницу. При нарезке салат теряет свою свежесть и презентабельный вид. Вместо айсберга можно использовать микс салатных листьев.

Шаг 4. Далее кладем обжаренные креветки и поливаем лимонным соком.

Шаг 5. Черри промываем и режем пополам, кладем в салатник. Если не нашлось томатов черри, используем обычные помидоры, нарезав дольками, как обычно на салат.

Шаг 6. Выкладываем остывшую крупу.

Шаг 7. Приправив специями, поливаем оливковым маслом.

Шаг 8. Размешав, выкладываем в посуду для подачи. Приятного аппетита!

Салат из киноа с курицей

Салат из киноа с курицей выглядит ярко и презентабельно. Подходит не только для ежедневного употребления, но и для встречи гостей. Все составляющие идеально гармонируют между собой. Аппетитная заправка вносит неповторимую изюминку и не утяжеляет закуску.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Помидоры черри – 10 шт.

Киноа – 70 гр.

Сыр “Фета” – 50 гр.

Куриное филе – 1 шт.

Укроп – по вкусу.

Вода – 140 мл.

Лимонный сок – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Лук репчатый – ½ шт.

Маслины – 15 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты для необычного салата.

Шаг 2. Промыв киноа, перекладываем в кастрюльку и вливаем 140 миллилитров воды. Вскипятив при средней температуре, минимизируем нагрев. Прикрыв, готовим, пока вода не впитается в крупу. Переложив киноа в емкость, охлаждаем.

Шаг 3. Ополоснув филе курицы, обсушиваем и подсаливаем. Промазанную растительным маслом сковородку прокаливаем. Обжариваем с двух сторон. Подрумяненную курицу остужаем.

Шаг 4. Очищенный лук промываем и режем тонкими четвертинками. Лук поливаем лимонным соком, перемешав, даем промариноваться.

Шаг 5. Вымытые черри делим пополам или на четвертинки. Перекладываем к остывшей крупе.

Шаг 6. Высыпаем промаринованный лук.

Шаг 7. С маслин сливаем рассол и делим пополам. Кладем в салатник.

Шаг 8. Охладив куриное мясо, режем кубиком и выгружаем к остальным продуктам.

Шаг 9. Промыв укроп, измельчаем и высыпаем в салат.

Шаг 10. Поливаем растительным маслом, солим и аккуратно перемешиваем.

Шаг 11. Разложив по порциям закуску, кладем сыр фета, поломанный руками. Подаем к столу. Приятного аппетита!

Салат с киноа и тунцом

Салат с киноа и тунцом готовится элементарно. Приготовление закуски потребует не более получаса. С рецептом справится даже новичок. Все действия описаны более, чем подробно. Блюдо выглядит достойно не только как повседневная пища, но и украсит собой любое праздничное застолье.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Помидоры – 1 шт.

Киноа – 3 ст.л.

Авокадо – 0,5 шт.

Тунец – 80 гр.

Микс салатных листьев – 80 гр.

Лимон – 2 дольки.

Оливки – горсть.

Соль – по вкусу.

Кунжут – 1 ч.л.

Фета – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем овощи, крупу и компоненты для заправки.

Шаг 2. Отвариваем киноа, как указано на оборотной стороне упаковки. Крупа практически впитает воду и станет рассыпчатой. Процеживаем сквозь сито остатки жидкости и охлаждаем. Тем временем вода сольется.

Шаг 3. Сливаем рассол с оливок, режем колечками. Фету режем или просто крошим руками.

Шаг 4. Промыв томаты, нарезаем кубиками.

Шаг 5. Ополоснув салатные листья, обсушиваем. Промыв авокадо, удаляем косточку, мякоть режем кусочками. Измельчаем тунец вилкой. Объединяем компоненты, поливаем соком, выдавленным из двух долек цитруса.

Шаг 6. Выгружаем киноа. Заливаем маслом, оставшимся в банке с тунцом. Подсолив, осторожно перемешиваем.

Шаг 7. Раскладываем по тарелкам для подачи и презентуем. Приятного аппетита!

Теплый салат с киноа и баклажанами

Теплый салат с киноа и баклажанами представляет собой полноценный прием пищи, подходящий как для ежедневного употребления, так и для праздничного события. Доступный рецепт под силу каждому. Нет ничего сложного, если действовать строго по инструкции.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Помидоры – 2 шт.

Киноа – 100 гр.

Вода – 200 мл.

Баклажаны – 2 шт.

Яйца перепелиные – 8 шт.

Каперсы – 1 ст.л.

Перец болгарский – 1 шт.

Горчица в зернах – 10 гр.

Масло оливковое – 50 мл.

Соль морская – щепотка.

Петрушка – по вкусу.

Укроп – по вкусу.

Соус вустерский – 10 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Насыпаем 100 граммов киноа в сотейник и наливаем 200 миллилитров воды. Установив на конфорке и доведя до кипения, варим в соответствии с указаниями на пачке. Рассыпчатую крупу слегка остужаем.

Шаг 2. Яйца отвариваем до состояния вкрутую.

Шаг 3. Промыв баклажан, счищаем кожицу и режем брусками. Ополоснув болгарский перец и разделив пополам, вычищаем внутренности.

Шаг 4. Уложив в чашу мультиварки или аэрогриль, готовим при 200 градусах 15 минут.

Шаг 5. С болгарского перца счищаем кожицу после завершения программы. Нарезаем полосками. Объединяем компоненты.

Шаг 6. Подготавливаем заливку, смешав вустерский соус, оливковое масло, зерна горчицы и морскую соль. Должна получится однородная эмульсия.

Шаг 7. Ополаскиваем зелень и рвем руками. посыпаем тарелку для подачи.

Шаг 8. Блюдо наполняем ингредиентами. Посыпаем каперсами. Укладываем очищенные и нарезанные вдоль яйца. Присыпаем зеленью и поливаем соусом. Приятного аппетита!

Салат с киноа и рукколой

Салат с киноа и рукколой максимально простой в исполнении. Пикантная заправка великолепно сочетается с ингредиентами. Приготовление блюда не требует профессиональных навыков. Привлекательный внешний вид и приятный аромат приведет в восторг всех, кому удастся попробовать закуску.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Помидоры черри – 100 гр.

Киноа вареная – 100 гр.

Авокадо – 1 шт.

Руккола – 100 гр.

Горчица без горки – 1 ч.л.

Соевый соус – 30 мл.

Мед – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Накануне отвариваем киноа, как указано на упаковке. Крупа должна быть рассыпчатой, а не превратиться в кашу.

Шаг 2. Промываем и обсушиваем рукколу. Высыпаем листья в емкость для сборки салата.

Шаг 3. Промытый авокадо освобождаем от кожицы и косточки. Режем кусочками.

Шаг 4. Вымытые черри делим на две или четыре части. К рукколе высыпаем авокадо, томаты и крупу.

Шаг 5. Смешав мед, горчицу и соевый соус, поливаем салат и размешиваем.

Шаг 6. Презентуем салат порционно, украсив долькой лимона или лайма.

Шаг 7. По желанию можно сдобрить оливковым маслом.

Шаг 8. Дегустируем закуску. Приятного аппетита!

Салат с киноа, свеклой и сыром фета

Салат с киноа, свеклой и сыром фета превратит любое мероприятие в праздник. Простые ингредиенты в совокупности превращаются в гастрономический шедевр. Блюдо выглядит по-богатому и привлекает своим внешним видом. Устоять от закуски не получится даже у самых привередливых.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Сыр фета – 50 гр.

Киноа отварная – 170 гр.

Изюм – 10 гр.

Грецкий орех – 20 гр.

Салат латук – 170 гр.

Лимонный сок – 1 ст.л.

Масло оливковое – 20 мл.

Уксус бальзамический – 10 мл.

Свекла вареная – 170 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Орегано сушеный – по вкусу.

Чеснок – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее подготавливаем свеклу – варим или запекаем. Для занятых хозяек продукт продается в готовом виде. Режем так, как нравится. Укладываем в емкость, посыпаем орегано и молотым перцем. Сдабриваем оливковым маслом и бальзамическим уксусом. По усмотрению приправляем чесноком. Перемешав, даем замариноваться.

Шаг 2. Отвариваем киноа, как написано на упаковке, предварительно обжарив в небольшом количестве масла с долькой чеснока, добавленной для аромата. Когда крупа сварится, чеснок достаем и выбрасываем.

Шаг 3. Промываем салат латук или берем микс салатных листьев. Рвем руками и кладем в емкость для сборки салата. Перекладываем промаринованную свеклу и остывшую крупу.

Шаг 4. Очищаем грецкий орех рубим и посыпаем ингредиенты. Добавляем изюм.

Шаг 5. Берем сыр фета, нарезаем или крошим руками.

Шаг 6. Сдабриваем лимонным соком и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Салат с киноа и лососем

Салат с киноа и лососем станет прекрасным вариантом для праздничного стола. Закуска, в отличие от предыдущих вариантов, выйдет подороже и готовить ее на постоянной основе получится не у всех. Но для особого события это шикарное угощение. Гости придут в восторг.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Помидоры черри – 6 шт.

Киноа – 70 гр.

Стейк лосося – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Шпинат – 50 гр.

Лимон – 0,5 шт.

Маслины – по вкусу.

Соевый соус – 1 ст.л.

Гранатовый соус – 1 ст.л.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем компоненты. Промыв киноа, готовим, как указано на пачке с крупой. Обычно требуется 15-20 минут.

Шаг 2. Смешав по столовой ложке оливкового масла, сока лимона, гранатового и соевого соуса, выгружаем в получившуюся эмульсию стейк лосося. Искупав в маринаде рыбу, запекаем ее при 200 градусах на 15 минут или обжариваем на сухой сковороде-гриль.

Шаг 3. Остужаем сваренную крупу. Промываем шпинат и рвем руками. Ополоснув томаты, режем пополам. Очистив луковицу, нарезаем тонкими полукольцами или четвертинками. Складываем нарезку в емкость. Сдабриваем столовой ложкой оливкового масла. Солим и перчим. Размешиваем.

Шаг 4. Остывшую киноа поливаем столовой ложкой оливкового масла и перемешиваем.

Шаг 5. Крупу отправляем к овощной нарезке.

Шаг 6. Укладываем лосось, отделенный от косточки и кожицы.

Шаг 7. Декорируем маслинами и ломтиками лимона. Поливаем гранатовым соусом.

Шаг 8. Перед дегустацией выдавливаем лимон на рыбу.

Шаг 9. Вкусно, просто и без особых усилий! Приятного аппетита!