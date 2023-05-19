Описание приготовления:

Если вы не любите слоеные салаты, порежьте все ингредиенты мелким кубиком и перемешайте. Солите салат только перед подачей, иначе он очень быстро даст сок, и время его хранения уменьшится, или просто отварите овощи в соленой воде. А если овощи отварить с вечера, то на приготовления салата не понадобится много времени.

Назначение: На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лещ

Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Лещ копченый 300 Грамм

Картофель 350 Грамм

Майонез 100 Грамм

Морковь 150 Грамм

Яйцо 2 Штуки

Лук репчатый 1/2 Штуки

Лук зеленый 25 Грамм

Сыр твердый 100 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

149 ккал

Калорийность

8 г

Белки

10 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из копченого леща»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата из копченого леща. Овощи отварите в мундире до готовности и остудите.

Картофель очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Выложите картофель ровным слоем на дно салатника и смажьте майонезом.

Копченый лещ очистите от верхнего слоя и очень тщательно переберите мясо рыбы от костей. Разложите рыбу поверх картофеля.

Мелко порежьте репчатый и зеленый лук, перемешайте. Разложите смесь лука поверх рыбного слоя.

Смажьте майонезом.

Морковь очистите и натрите на крупной терке, разложите ровным слоем на лук. Смажьте морковь майонезом.

Сыр натрите на мелкой терке и посыпьте верх моркови, смажьте майонезом.

Поверх салата натрите яйца ровным слоем, украсьте и подавайте к столу.

Приятного аппетита!