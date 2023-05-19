Описание приготовления:
Если вы не любите слоеные салаты, порежьте все ингредиенты мелким кубиком и перемешайте. Солите салат только перед подачей, иначе он очень быстро даст сок, и время его хранения уменьшится, или просто отварите овощи в соленой воде. А если овощи отварить с вечера, то на приготовления салата не понадобится много времени.
Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лещ
Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Лещ копченый 300 Грамм
- Картофель 350 Грамм
- Майонез 100 Грамм
- Морковь 150 Грамм
- Яйцо 2 Штуки
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Лук зеленый 25 Грамм
- Сыр твердый 100 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
149 ккал
Калорийность
8 г
Белки
10 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из копченого леща»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата из копченого леща. Овощи отварите в мундире до готовности и остудите.
Картофель очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Выложите картофель ровным слоем на дно салатника и смажьте майонезом.
Копченый лещ очистите от верхнего слоя и очень тщательно переберите мясо рыбы от костей. Разложите рыбу поверх картофеля.
Мелко порежьте репчатый и зеленый лук, перемешайте. Разложите смесь лука поверх рыбного слоя.
Смажьте майонезом.
Морковь очистите и натрите на крупной терке, разложите ровным слоем на лук. Смажьте морковь майонезом.
Сыр натрите на мелкой терке и посыпьте верх моркови, смажьте майонезом.
Поверх салата натрите яйца ровным слоем, украсьте и подавайте к столу.
Приятного аппетита!