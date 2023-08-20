Салат из крабовых палочек «Летняя свежесть». Просто, вкусно и быстро

Правдиво ли утверждение о том, что в крабовых палочках нет крабового мяса? Многие сомневаются в том, что крабовые палочки имеют в своем составе что-то от краба.

Стоит заметить, что не все крабовые палочки далеки от крабового мяса. Все зависит от выбранного в магазине продукта. Рекомендуется готовить блюда из дорогих палочек. В них содержится больше качественных компонентов, например, рыбьего белка.

Расскажем, как можно приготовить из крабовых палочек вкусный салат.

Ингредиенты для крабового салата:

крабовые палочки — 200 г;

огурец — шт.;

сметана — 2 ст.л.;

майонез — 1 ст.л.;

чеснок — зубчик;

соль — щепотка;

укроп — пучок.

Приготовление крабового салата:

Нарезаем крупными овальными пластинами крабовые палочки. Режем небольшими тонкими брусочками огурец, совмещаем с палочками в салатнике.

Майонез смешиваем со сметаной, выкладываем к огурцу и палочкам. Солим салат, пропускаем в него через пресс зубчик чеснока. Шинкуем мелко укроп, высыпаем в салат, тщательно перемешиваем все компоненты.

Можно посыпать салат гренками или сухариками перед подачей. Заранее добавлять сухари не стоит, так как они размокнут и будут плохо сочетаться с салатом.

Получается простой и экономный салат из крабовых палочек. По желанию в него можно выложить и другие любимые продукты.