Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из краснокочанной капусты и моркови. Для заправки лучше использовать нерафинированное ароматное масло, оливковое или подсолнечное. Вместо лимонного сока можно добавить белый винный или яблочный уксус. Салат получается сочным, хрустящим и очень вкусным!
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Морковь / Красная капуста
Блюдо: Салаты
Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Капуста краснокочанная 150 Грамм
- Морковь 1 Штука
- Огурец 1 Штука
- Салат листовой 20-40 Грамм
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Сок лимонный 2 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
65 ккал
Калорийность
1 г
Белки
5 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из краснокочанной капусты и моркови»
Подготовьте все ингредиенты.
Краснокочанную капусту тонкой нашинкуйте.
Морковь очистите и натрите на терке для моркови по-корейски.
Огурец нарежьте соломкой.
Листья салата крупно порвите руками.
Для заправки смешайте оливковое масло с лимонным соком. Посолите и поперчите.
Соедините все ингредиенты вместе, заправьте и перемешайте салат.
Салат из краснокочанной капусты и моркови готов, приятного вам аппетита!