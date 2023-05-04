Салат из краснокочанной капусты и моркови

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из краснокочанной капусты и моркови. Для заправки лучше использовать нерафинированное ароматное масло, оливковое или подсолнечное. Вместо лимонного сока можно добавить белый винный или яблочный уксус. Салат получается сочным, хрустящим и очень вкусным!

Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Морковь / Красная капуста
Блюдо: Салаты
Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Капуста краснокочанная 150 Грамм
  • Морковь 1 Штука
  • Огурец 1 Штука
  • Салат листовой 20-40 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Масло растительное 2 Ст. ложки
  • Сок лимонный 2 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

65 ккал

Калорийность

1 г

Белки

5 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из краснокочанной капусты и моркови»

Салат из краснокочанной капусты и моркови

Подготовьте все ингредиенты.

Салат из краснокочанной капусты и моркови

Краснокочанную капусту тонкой нашинкуйте.

Салат из краснокочанной капусты и моркови

Морковь очистите и натрите на терке для моркови по-корейски.

Салат из краснокочанной капусты и моркови

Огурец нарежьте соломкой.

Салат из краснокочанной капусты и моркови

Листья салата крупно порвите руками.

Салат из краснокочанной капусты и моркови

Для заправки смешайте оливковое масло с лимонным соком. Посолите и поперчите.

Салат из краснокочанной капусты и моркови

Соедините все ингредиенты вместе, заправьте и перемешайте салат.

Салат из краснокочанной капусты и моркови

Салат из краснокочанной капусты и моркови готов, приятного вам аппетита!

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