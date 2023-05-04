Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из краснокочанной капусты и моркови. Для заправки лучше использовать нерафинированное ароматное масло, оливковое или подсолнечное. Вместо лимонного сока можно добавить белый винный или яблочный уксус. Салат получается сочным, хрустящим и очень вкусным!

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Морковь / Красная капуста

Блюдо: Салаты

Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Капуста краснокочанная 150 Грамм

Морковь 1 Штука

Огурец 1 Штука

Салат листовой 20-40 Грамм

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Масло растительное 2 Ст. ложки

Сок лимонный 2 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

65 ккал

Калорийность

1 г

Белки

5 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из краснокочанной капусты и моркови»

Подготовьте все ингредиенты.

Краснокочанную капусту тонкой нашинкуйте.

Морковь очистите и натрите на терке для моркови по-корейски.

Огурец нарежьте соломкой.

Листья салата крупно порвите руками.

Для заправки смешайте оливковое масло с лимонным соком. Посолите и поперчите.

Соедините все ингредиенты вместе, заправьте и перемешайте салат.

Салат из краснокочанной капусты и моркови готов, приятного вам аппетита!