Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из моркови как в столовой. Вместо петрушки можно использовать кинзу или любую другую зелень, которая вам нравится. Также можно добавить для пикантности измельченный зубчик чеснока. Салат можно подавать как легкую и полезную альтернативу гарнира к мясу.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Овощи / Морковь
Блюдо: Салаты
Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Морковь 250 Грамм
- Масло растительное 1,5 Ст. ложки
- Мед 1/2 Чайных ложки
- Горчица 1/2 Чайных ложки
- Сок лимонный 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Петрушка 5-10 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
81 ккал
Калорийность
1 г
Белки
5 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из моркови как в столовой»
Подготовьте все ингредиенты.
Морковь очистите, помойте и натрите на терке для моркови по-корейски.
Для заправки смешайте лимонный сок, растительное масло, мед и горчицу. Посолите и поперчите. Еще раз перемешайте.
Петрушку мелко порубите.
Соедините морковь, петрушку и заправку. Перемешайте салат.
Салат из моркови готов, приятного вам аппетита!