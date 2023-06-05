Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из моркови как в столовой. Вместо петрушки можно использовать кинзу или любую другую зелень, которая вам нравится. Также можно добавить для пикантности измельченный зубчик чеснока. Салат можно подавать как легкую и полезную альтернативу гарнира к мясу.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Овощи / Морковь

Блюдо: Салаты

Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Морковь 250 Грамм

Масло растительное 1,5 Ст. ложки

Мед 1/2 Чайных ложки

Горчица 1/2 Чайных ложки

Сок лимонный 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Петрушка 5-10 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

81 ккал

Калорийность

1 г

Белки

5 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из моркови как в столовой»

Подготовьте все ингредиенты.

Морковь очистите, помойте и натрите на терке для моркови по-корейски.

Для заправки смешайте лимонный сок, растительное масло, мед и горчицу. Посолите и поперчите. Еще раз перемешайте.

Петрушку мелко порубите.

Соедините морковь, петрушку и заправку. Перемешайте салат.

Салат из моркови готов, приятного вам аппетита!