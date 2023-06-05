Салат из моркови как в столовой

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из моркови как в столовой. Вместо петрушки можно использовать кинзу или любую другую зелень, которая вам нравится. Также можно добавить для пикантности измельченный зубчик чеснока. Салат можно подавать как легкую и полезную альтернативу гарнира к мясу.

Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Овощи / Морковь
Блюдо: Салаты
Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Морковь 250 Грамм
  • Масло растительное 1,5 Ст. ложки
  • Мед 1/2 Чайных ложки
  • Горчица 1/2 Чайных ложки
  • Сок лимонный 1 Ст. ложка
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Петрушка 5-10 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

81 ккал

Калорийность

1 г

Белки

5 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из моркови как в столовой»

Салат из моркови как в столовой

Подготовьте все ингредиенты.

Салат из моркови как в столовой

Морковь очистите, помойте и натрите на терке для моркови по-корейски.

Салат из моркови как в столовой

Для заправки смешайте лимонный сок, растительное масло, мед и горчицу. Посолите и поперчите. Еще раз перемешайте.

Салат из моркови как в столовой

Петрушку мелко порубите.

Салат из моркови как в столовой

Соедините морковь, петрушку и заправку. Перемешайте салат.

Салат из моркови как в столовой

Салат из моркови готов, приятного вам аппетита!

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