Салат из огурцов в томате на зиму – это оригинальная овощная заготовка, которая ярко дополнит полки вашей кладовой. Угощение можно подавать вместе с горячими блюдами или просто есть с хлебом. Для приготовления воспользуйтесь проверенной кулинарной подборкой из семи обалденных рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Обалденный салат из огурцов в томате на зиму «Пальчики оближешь»

Обалденный салат из огурцов в томате на зиму «Пальчики оближешь» – это аппетитное и интересное по вкусу угощение для вашего стола. Овощной продукт порадует ярким видом и питательными свойствами. Подавайте к столу как самостоятельную закуску или вместе с горячими обеденными блюдами.

Ингредиенты –+2 л.

Огурец 1.5 кг

Помидоры 1 кг

Лук репчатый 500 гр.

Морковь 500 гр.

Уксус столовый 9% 8 ст.л.

Сахар-песок 5 ч.л.

Соль 5 ч.л.

Масло растительное 100 мл.

Шаги 50 мин.

Как заготовить салат из огурцов в томате на зиму? Хорошо промываем небольшие стеклянные банки. Стерилизуем их любым удобным способом. Кипятим крышки. Промываем огурцы и режем тонкими кружочками. Удобно для этого использовать овощерезку. Тонкими колечками разделываем репчатый лук. Натираем морковь или режем ее тонкой соломкой. Промываем помидоры и пропускаем их через мясорубку. Соединяем все подготовленные ингредиенты в кастрюле. Добавляем к ним соль, сахар, растительное масло и уксус. Доводим до кипения и после варим около 5-7 минут. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном и даем полностью остыть. Обалденный салат из огурцов в томате на зиму «Пальчики оближешь» готов.

Салат из резаных огурцов в томатной заливке на зиму

Салат из резаных огурцов в томатной заливке на зиму порадует вас насыщенным вкусом, аппетитным внешним видом и невероятной сочностью. Такая закуска не задержится долго на ваших полках. Подавайте к столу с горячими гарнирами или просто ешьте с хлебом. Устоять будет невозможно.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 3 кг.

Помидоры – 2 кг.

Перец болгарский – 1 кг.

Чеснок – 2 головки.

Соль – 3 ст.л. без горки

Сахар – 100 гр.

Масло растительное – 200 мл.

Уксус – по 1 ч.л. на литровую банку.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем перцы и очищаем их от семян. Режем небольшими кубиками.

Шаг 2. Помидоры ошпариваем, очищаем от кожуры и измельчаем любым удобным способом: в блендере или через мясорубку.

Шаг 3. Соединяем томатную массу с перцем, добавляем сюда соль и сахар. Кипятим и варим после 15 минут.

Шаг 4. Промываем огурцы. Режем их кружками или полукружками.

Шаг 5. Опускаем огурцы в томатную массу. Вливаем сюда масло. Варим еще 5-10 минут.

Шаг 6. Разливаем угощение по стерилизованным банкам с уксусом, закрываем крышками, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 7. Салат из резаных огурцов в томатной заливке на зиму готов. Убирайте на хранение.

Салат из огурцов с томатной пастой на зиму без стерилизации

Салат из огурцов с томатной пастой на зиму без стерилизации – это насыщенное по вкусу и аппетитное угощение, которое послужит дополнением вашего домашнего обеда или ужина. Такая заготовка прекрасно сочетается с горячими гарнирами, мясными или рыбными блюдами. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 1 кг.

Лук репчатый – 200 гр.

Чеснок – 3 зубчика.

Соль – 0,5 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Паста томатная – 100 гр.

Уксус 9% – 1,5 ст.л.

Масло растительное – 50 мл.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Хорошо промываем огурцы под водой.

Шаг 3. Очищаем репчатый лук и чеснок от шелухи.

Шаг 4. Режем огурцы небольшими кусочками. Складываем их в миску и дополняем кусочками чеснока.

Шаг 5. Полукольцами режем лук и кладем его к огурцам.

Шаг 6. Добавляем соль и сахар.

Шаг 7. Добавляем черный молотый перец, перемешиваем и оставляем на два часа для выделения сока.

Шаг 8. Перекладываем заготовку в кастрюлю.

Шаг 9. Вливаем в нее растительное масло.

Шаг 10. Добавляем томатную пасту.

Шаг 11. Ставим угощение на огонь и томим на умеренном огне 40 минут.

Шаг 12. В конце вливаем уксус. Кипятим повторно и убираем с огня.

Шаг 13. Разливаем угощение по стерилизованным банкам, закрываем крышками, укутываем и оставляем до остывания.

Шаг 14. Салат из огурцов с томатной пастой на зиму без стерилизации готов. Храните в прохладном месте.

Салат из огурцов в томатном соусе на зиму с чесноком

Салат из огурцов в томатном соусе на зиму с чесноком – это аппетитное, вкусное и сочное угощение для вашего домашнего стола. Готовый продукт дополнит горячие обеденные блюда и разнообразит меню. Для заготовки используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6,5 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 5 кг.

Помидоры – 2 кг.

Чеснок – 250 гр.

Масло растительное – 1 ст.

Соль – 3 ст.л.

Сахар – 1 ст.

Эссенция уксусная 70%/уксус 9% – 2 ст.л./15 ст.л.

Уксус 9% — 15 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Хорошо промываем овощи под водой.

Шаг 2. Ошпариваем томаты, охлаждаем и освобождаем от кожуры.

Шаг 3. Затем их прокручиваем через мясорубку или измельчаем в блендере.

Шаг 4. Соединяем томатную массу с растительным маслом, солью и сахаром.

Шаг 5. Кипятим содержимое и после варим около 10 минут.

Шаг 6. Промытые огурцы нарезаем колечками.

Шаг 7. Опускаем их в томатную массу.

Шаг 8. Доводим до кипения, варим 20 минут. Отправляем сюда измельченный чеснок и вливаем уксусную эссенцию. Перемешиваем.

Шаг 9. Разливаем угощение по стерилизованным банкам, закрываем крышками и даем полностью остыть.

Шаг 10. Салат из огурцов в томатном соусе на зиму с чесноком готов. Убирайте на хранение!

Огурцы в томатном соке без уксуса на зиму

Огурцы в томатном соке без уксуса на зиму порадуют вас своей сочностью и интересным вкусом. Такое угощение точно разнообразит меню ваших заготовок. Для простого и быстрого приготовления используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 2 кг.

Сок томатный – 1 л.

Чеснок – 8 зубчиков.

Соль – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы огурцы проучились хрустящими, предварительно рекомендуем вымочить их в холодной воде около 6-8 часов.

Шаг 2. Спустя указанное время хорошо промываем овощ.

Шаг 3. Разделываем подготовленные огурцы на крупные части. Если используйте слишком мелкие плоды, то их можно оставить целыми.

Шаг 4. В кастрюлю вливаем томатный сок. Доводим его до кипения и всыпаем соль. Размешиваем до ее растворения.

Шаг 5. За 5-10 минут до готовности вливаем столовый уксус, перемешиваем.

Шаг 6. Стерилизуем банки с крышками. Переливаем сюда угощение. Закатываем и даем полностью остыть.

Шаг 7. Огурцы в томатном соке без уксуса на зиму готовы. Убирайте на хранение.

Огурцы в томатном кетчупе на зиму

Огурцы в томатном кетчупе на зиму – это яркое и невероятно вкусное угощение для вашего стола. Овощная заготовка порадует аппетитным видом и невероятной сочностью. Подавайте к столу как самостоятельную закуску или вместе с горячими обеденными блюдами. Устоять будет невозможно!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2,3 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 1,7 кг.

Чеснок – 1 головка.

Кетчуп – 250 гр.

Соль – 50 гр.

Сахар – 175 гр.

Вода – 1,2 л.

Уксус 9% – 175 мл.

Перец черный горошек – 30 шт.

Лист лавровый – 4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отбираем крепкие огурцы без повреждений, хорошо промываем их под водой.

Шаг 2. Режем огурцы тонкими кружочками.

Шаг 3. Очищаем зубчики чеснока, режем их на небольшие кусочки.

Шаг 4. В кастрюле соединяем воду, кетчуп, соль, сахар, лавровый лист, перец горошком. Кипятим содержимое.

Шаг 5. В стерилизованные банки укладываем огурцы с чесноком.

Шаг 6. Убираем лавровый лист из маринада. Вливаем маринад в огурцы. Ставим наполненные банки в кастрюлю с кипящей водой, дно которой устелено полотенцем и стерилизуем 5 минут. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 7. Огурцы в томатном кетчупе на зиму готовы. Убирайте заготовки на хранение в подходящее место.

Огурцы кружочками в томате на зиму в банках

Огурцы кружочками в томате на зиму в банках отличаются насыщенным вкусом, невероятной сочностью и аппетитным внешним видом. Такая закуска не задержится долго на вашем столе. Подавайте к обеду вместе с горячими гарнирами. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 5 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 4 кг.

Помидоры – 2 кг.

Перец острый – 4 шт.

Чеснок – 2 головки.

Масло растительное – 1 ст.

Сахар – 1 ст.

Соль – 1,5 ст.л.

Уксус 9% – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ошпариваем томаты, охлаждаем и освобождаем от кожуры. Затем их прокручиваем через мясорубку или измельчаем в блендере.

Шаг 2. Промываем огурцы и режем их тонкими кружочками.

Шаг 3. Делим чеснок на зубчики и освобождаем от шелухи. Измельчаем любым удобным способом.

Шаг 4. Томатную массу соединяем с солью, сахаром, растительным маслом. Доводим до кипения и после варим около 5-10 минут.

Шаг 5. Опускаем сюда огурцы и томим еще 10-15 минут. За 5 минут до готовности вливаем уксус и добавляем чеснок.

Шаг 6. Разливаем по стерилизованным банкам, закрываем крышками. Переворачиваем заготовки вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 7. Огурцы кружочками в томате на зиму в банках готовы. Уносите на хранение!