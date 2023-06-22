Салат из огурцов в томате на зиму – это оригинальная овощная заготовка, которая ярко дополнит полки вашей кладовой. Угощение можно подавать вместе с горячими блюдами или просто есть с хлебом. Для приготовления воспользуйтесь проверенной кулинарной подборкой из семи обалденных рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.
Обалденный салат из огурцов в томате на зиму «Пальчики оближешь»
Обалденный салат из огурцов в томате на зиму «Пальчики оближешь» – это аппетитное и интересное по вкусу угощение для вашего стола. Овощной продукт порадует ярким видом и питательными свойствами. Подавайте к столу как самостоятельную закуску или вместе с горячими обеденными блюдами.
Ингредиенты –+2 л.
- Огурец 1.5 кг
- Помидоры 1 кг
- Лук репчатый 500 гр.
- Морковь 500 гр.
- Уксус столовый 9% 8 ст.л.
- Сахар-песок 5 ч.л.
- Соль 5 ч.л.
- Масло растительное 100 мл.
Шаги 50 мин.
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Как заготовить салат из огурцов в томате на зиму? Хорошо промываем небольшие стеклянные банки.
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Стерилизуем их любым удобным способом. Кипятим крышки.
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Промываем огурцы и режем тонкими кружочками. Удобно для этого использовать овощерезку.
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Тонкими колечками разделываем репчатый лук.
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Натираем морковь или режем ее тонкой соломкой.
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Промываем помидоры и пропускаем их через мясорубку.
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Соединяем все подготовленные ингредиенты в кастрюле. Добавляем к ним соль, сахар, растительное масло и уксус. Доводим до кипения и после варим около 5-7 минут.
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Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном и даем полностью остыть.
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Обалденный салат из огурцов в томате на зиму «Пальчики оближешь» готов.
Салат из резаных огурцов в томатной заливке на зиму
Салат из резаных огурцов в томатной заливке на зиму порадует вас насыщенным вкусом, аппетитным внешним видом и невероятной сочностью. Такая закуска не задержится долго на ваших полках. Подавайте к столу с горячими гарнирами или просто ешьте с хлебом. Устоять будет невозможно.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4 л.
Ингредиенты:
- Огурцы – 3 кг.
- Помидоры – 2 кг.
- Перец болгарский – 1 кг.
- Чеснок – 2 головки.
- Соль – 3 ст.л. без горки
- Сахар – 100 гр.
- Масло растительное – 200 мл.
- Уксус – по 1 ч.л. на литровую банку.
- Специи – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промываем перцы и очищаем их от семян. Режем небольшими кубиками.
Шаг 2. Помидоры ошпариваем, очищаем от кожуры и измельчаем любым удобным способом: в блендере или через мясорубку.
Шаг 3. Соединяем томатную массу с перцем, добавляем сюда соль и сахар. Кипятим и варим после 15 минут.
Шаг 4. Промываем огурцы. Режем их кружками или полукружками.
Шаг 5. Опускаем огурцы в томатную массу. Вливаем сюда масло. Варим еще 5-10 минут.
Шаг 6. Разливаем угощение по стерилизованным банкам с уксусом, закрываем крышками, укутываем и даем полностью остыть.
Шаг 7. Салат из резаных огурцов в томатной заливке на зиму готов. Убирайте на хранение.
Салат из огурцов с томатной пастой на зиму без стерилизации
Салат из огурцов с томатной пастой на зиму без стерилизации – это насыщенное по вкусу и аппетитное угощение, которое послужит дополнением вашего домашнего обеда или ужина. Такая заготовка прекрасно сочетается с горячими гарнирами, мясными или рыбными блюдами. Обязательно берите на заметку!
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 1 л.
Ингредиенты:
- Огурцы – 1 кг.
- Лук репчатый – 200 гр.
- Чеснок – 3 зубчика.
- Соль – 0,5 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Паста томатная – 100 гр.
- Уксус 9% – 1,5 ст.л.
- Масло растительное – 50 мл.
- Перец черный молотый – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Хорошо промываем огурцы под водой.
Шаг 3. Очищаем репчатый лук и чеснок от шелухи.
Шаг 4. Режем огурцы небольшими кусочками. Складываем их в миску и дополняем кусочками чеснока.
Шаг 5. Полукольцами режем лук и кладем его к огурцам.
Шаг 6. Добавляем соль и сахар.
Шаг 7. Добавляем черный молотый перец, перемешиваем и оставляем на два часа для выделения сока.
Шаг 8. Перекладываем заготовку в кастрюлю.
Шаг 9. Вливаем в нее растительное масло.
Шаг 10. Добавляем томатную пасту.
Шаг 11. Ставим угощение на огонь и томим на умеренном огне 40 минут.
Шаг 12. В конце вливаем уксус. Кипятим повторно и убираем с огня.
Шаг 13. Разливаем угощение по стерилизованным банкам, закрываем крышками, укутываем и оставляем до остывания.
Шаг 14. Салат из огурцов с томатной пастой на зиму без стерилизации готов. Храните в прохладном месте.
Салат из огурцов в томатном соусе на зиму с чесноком
Салат из огурцов в томатном соусе на зиму с чесноком – это аппетитное, вкусное и сочное угощение для вашего домашнего стола. Готовый продукт дополнит горячие обеденные блюда и разнообразит меню. Для заготовки используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 30 минут
Порции – 6,5 л.
Ингредиенты:
- Огурцы – 5 кг.
- Помидоры – 2 кг.
- Чеснок – 250 гр.
- Масло растительное – 1 ст.
- Соль – 3 ст.л.
- Сахар – 1 ст.
- Эссенция уксусная 70%/уксус 9% – 2 ст.л./15 ст.л.
- Уксус 9% — 15 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Хорошо промываем овощи под водой.
Шаг 2. Ошпариваем томаты, охлаждаем и освобождаем от кожуры.
Шаг 3. Затем их прокручиваем через мясорубку или измельчаем в блендере.
Шаг 4. Соединяем томатную массу с растительным маслом, солью и сахаром.
Шаг 5. Кипятим содержимое и после варим около 10 минут.
Шаг 6. Промытые огурцы нарезаем колечками.
Шаг 7. Опускаем их в томатную массу.
Шаг 8. Доводим до кипения, варим 20 минут. Отправляем сюда измельченный чеснок и вливаем уксусную эссенцию. Перемешиваем.
Шаг 9. Разливаем угощение по стерилизованным банкам, закрываем крышками и даем полностью остыть.
Шаг 10. Салат из огурцов в томатном соусе на зиму с чесноком готов. Убирайте на хранение!
Огурцы в томатном соке без уксуса на зиму
Огурцы в томатном соке без уксуса на зиму порадуют вас своей сочностью и интересным вкусом. Такое угощение точно разнообразит меню ваших заготовок. Для простого и быстрого приготовления используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 2 л.
Ингредиенты:
- Огурцы – 2 кг.
- Сок томатный – 1 л.
- Чеснок – 8 зубчиков.
- Соль – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Чтобы огурцы проучились хрустящими, предварительно рекомендуем вымочить их в холодной воде около 6-8 часов.
Шаг 2. Спустя указанное время хорошо промываем овощ.
Шаг 3. Разделываем подготовленные огурцы на крупные части. Если используйте слишком мелкие плоды, то их можно оставить целыми.
Шаг 4. В кастрюлю вливаем томатный сок. Доводим его до кипения и всыпаем соль. Размешиваем до ее растворения.
Шаг 5. За 5-10 минут до готовности вливаем столовый уксус, перемешиваем.
Шаг 6. Стерилизуем банки с крышками. Переливаем сюда угощение. Закатываем и даем полностью остыть.
Шаг 7. Огурцы в томатном соке без уксуса на зиму готовы. Убирайте на хранение.
Огурцы в томатном кетчупе на зиму
Огурцы в томатном кетчупе на зиму – это яркое и невероятно вкусное угощение для вашего стола. Овощная заготовка порадует аппетитным видом и невероятной сочностью. Подавайте к столу как самостоятельную закуску или вместе с горячими обеденными блюдами. Устоять будет невозможно!
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 2,3 л.
Ингредиенты:
- Огурцы – 1,7 кг.
- Чеснок – 1 головка.
- Кетчуп – 250 гр.
- Соль – 50 гр.
- Сахар – 175 гр.
- Вода – 1,2 л.
- Уксус 9% – 175 мл.
- Перец черный горошек – 30 шт.
- Лист лавровый – 4 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Отбираем крепкие огурцы без повреждений, хорошо промываем их под водой.
Шаг 2. Режем огурцы тонкими кружочками.
Шаг 3. Очищаем зубчики чеснока, режем их на небольшие кусочки.
Шаг 4. В кастрюле соединяем воду, кетчуп, соль, сахар, лавровый лист, перец горошком. Кипятим содержимое.
Шаг 5. В стерилизованные банки укладываем огурцы с чесноком.
Шаг 6. Убираем лавровый лист из маринада. Вливаем маринад в огурцы. Ставим наполненные банки в кастрюлю с кипящей водой, дно которой устелено полотенцем и стерилизуем 5 минут. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.
Шаг 7. Огурцы в томатном кетчупе на зиму готовы. Убирайте заготовки на хранение в подходящее место.
Огурцы кружочками в томате на зиму в банках
Огурцы кружочками в томате на зиму в банках отличаются насыщенным вкусом, невероятной сочностью и аппетитным внешним видом. Такая закуска не задержится долго на вашем столе. Подавайте к обеду вместе с горячими гарнирами. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 5 л.
Ингредиенты:
- Огурцы – 4 кг.
- Помидоры – 2 кг.
- Перец острый – 4 шт.
- Чеснок – 2 головки.
- Масло растительное – 1 ст.
- Сахар – 1 ст.
- Соль – 1,5 ст.л.
- Уксус 9% – 100 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Ошпариваем томаты, охлаждаем и освобождаем от кожуры. Затем их прокручиваем через мясорубку или измельчаем в блендере.
Шаг 2. Промываем огурцы и режем их тонкими кружочками.
Шаг 3. Делим чеснок на зубчики и освобождаем от шелухи. Измельчаем любым удобным способом.
Шаг 4. Томатную массу соединяем с солью, сахаром, растительным маслом. Доводим до кипения и после варим около 5-10 минут.
Шаг 5. Опускаем сюда огурцы и томим еще 10-15 минут. За 5 минут до готовности вливаем уксус и добавляем чеснок.
Шаг 6. Разливаем по стерилизованным банкам, закрываем крышками. Переворачиваем заготовки вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.
Шаг 7. Огурцы кружочками в томате на зиму в банках готовы. Уносите на хранение!