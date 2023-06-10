Салат из помидоров и перца на зиму

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Салат из помидоров и перца на зиму – это невероятно яркое и аппетитное угощение для всей семьи. Овощная заготовка послужит отличной холодной закуской, а также дополнит горячие обеденные блюда. Для приготовления на длительное хранение используйте кулинарную подборку из восьми рецептов «Пальчики оближешь» с пошаговыми фотографиями.

Салат из помидоров и болгарского перца на зиму «Пальчики оближешь»

Салат из помидоров и болгарского перца на зиму «Пальчики оближешь» – это аппетитное и интересное по вкусу угощение для вашего стола. Заготовка порадует ярким видом и питательными свойствами. Подавайте к столу как самостоятельную закуску или вместе с горячими обеденными блюдами.

Салат из помидоров и перца на зиму

Ингредиенты –+3 л.

  • Помидоры 2 кг
  • Перец болгарский 1 кг
  • Лук репчатый ½ кг
  • Желатин 30 гр.
  • Зелень  по вкусу
  • Для маринада:
  • Вода 1 л.
  • Сахар-песок 2 ст.л.
  • Соль 1 ст.л.
  • Уксус столовый 9% 6 ч.л.

Шаги 60 мин.

  1. Салат из помидоров и перца на зиму

    Как заготовить салат из помидоров и перца на зиму? Подготовим необходимые ингредиенты. Промываем и очищаем овощи.

  2. Салат из помидоров и перца на зиму

    Режем перец полукольцами и выкладываем в глубокую кастрюлю.

  3. Салат из помидоров и перца на зиму

    Сюда же отправляем помидоры, разделанные дольками.

  4. Салат из помидоров и перца на зиму

    Выкладываем к овощам измельченный репчатый лук. Можно разделать его четвертинками.

  5. Салат из помидоров и перца на зиму

    Перемешиваем содержимое.

  6. Салат из помидоров и перца на зиму

    Добавляем в массу измельченную зелень. Снова все хорошо перемешиваем.

  7. Салат из помидоров и перца на зиму

    На дно каждой стерилизованной банки выкладываем по две чайные ложки желатина.

  8. Салат из помидоров и перца на зиму

    Выкладываем сюда овощную массу.

  9. Салат из помидоров и перца на зиму

    Готовим маринад. Кипятим воду с солью и сахаром. Заливаем овощи маринадом и даем немного настояться.

  10. Салат из помидоров и перца на зиму

    Ставим наполненные банки в кастрюлю с кипящей водой и полотенцем на дне. Стерилизуем 10 минут.

  11. Салат из помидоров и перца на зиму

    В каждую банку вливаем по чайной ложки уксуса. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

  12. Салат из помидоров и перца на зиму

    Салат из помидоров и болгарского перца на зиму «Пальчики оближешь» готов. Уносите на хранение!

Салат из помидоров и перца без стерилизации на зиму

Салат из помидоров и перца без стерилизации на зиму порадует вас насыщенным вкусом, сочностью и аппетитным внешним видом. Такая закуска никого не оставит равнодушным. Подавайте к столу с горячими гарнирами и другими обеденными блюдами. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 1,5 кг.
  • Перец болгарский – 500гр.
  • Лук репчатый – 500 гр.
  • Морковь – 500 гр.
  • Масло растительное – 200 мл.
  • Сахар – 150 гр.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Уксус 9% – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Очищаем и промываем овощи.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 2. Нарезаем помидоры дольками и выкладываем их в кастрюлю.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 3. Небольшими кусочками нарезаем болгарские перцы. Выкладываем к помидорам.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 4. Отправляем к овощам полукольца репчатого лука.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 5. Дальше выкладываем тертую на крупной терке морковь.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 6. Дополняем овощную массу солью, сахаром и растительным маслом.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 7. Перемешиваем содержимое, доводим до кипения на среднем огне и после варим 20-25 минут. В конце вливаем уксус и перемешиваем.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 8. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 9. Салат из помидоров и перца без стерилизации на зиму готов. Уносите на хранение!

Салат из помидоров и перца на зиму

Салат из помидоров и перца с уксусом на зиму

Салат из помидоров и перца с уксусом на зиму – это невероятно вкусное, сочное и ароматное угощение для вашего домашнего стола. Готовый продукт дополнит горячие обеденные блюда и разнообразит меню. Для заготовки используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 320 гр.
  • Перец болгарский – 300 гр.
  • Морковь – 130 гр.
  • Чеснок – 100 гр.
  • Лук репчатый – 80 гр.
  • Уксус 9% – 30 гр.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Сахар – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и очищаем овощи.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 2. Чеснок разделяем на зубчики, очищаем от шелухи.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 3. Удаляем у болгарского перца плодоножку и семена. Нарезаем его соломкой.

Шаг 4. Томаты разделяем на небольшие дольки.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 5. Натираем морковь на крупной терке.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 6. В кастрюлю отправляем подготовленные овощи. Сюда же выкладываем и полукольца лука. Добавляем соль, сахар, специи, уксус и растительное масло. Тушим заготовку 20 минут на слабом огне после закипания, периодически помешивая.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 7. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 8. Салат из помидоров и перца с уксусом на зиму готов. Убирайте на хранение!

Салат из помидоров и перца на зиму

Салат из помидоров и перца без уксуса на зиму

Салат из помидоров и перца без уксуса на зиму порадует вас своей сочностью и интересным вкусом. Такое угощение точно разнообразит меню домашних заготовок. Для простого и быстрого приготовления используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 1,5 кг.
  • Перец болгарский – 1 кг.
  • Сахар – 8 гр.
  • Соль – 25 гр.
  • Чеснок – 25 гр.
  • Перец черный горошек – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Промываем их под водой. Сразу стерилизуем банки и крышки любым удобным способом.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 2. Очищаем болгарские перцы от семян, режем их тонкой соломкой.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 3. Дольками разделываем помидоры.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 4. Очищаем чеснок и измельчаем его ножом.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 5. В блендер отправляем помидоры, соль и сахар.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 6. Измельчаем массу до состояния однородной кашицы.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 7. Доводим смесь до кипения и после варим около 15 минут.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 8. Опускаем в томатную массу кусочки перца и чеснока, всыпаем перец горошком. Варим около 35 минут.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 9. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном и даем полностью остыть.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 10. Салат из помидоров и перца без уксуса на зиму готов. Убирайте на хранение!

Салат из помидоров и перца на зиму

Помидоры с болгарским перцем через мясорубку на зиму

Помидоры с болгарским перцем через мясорубку на зиму – это сочное и аппетитное угощение, которое дополнит многие блюда вашего домашнего стола. Заготовить продукт на длительное хранение несложно. Используйте для этого проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 6,5 кг.
  • Перец болгарский – 0,7 кг.
  • Соль – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные ингредиенты. Овощи хорошо промываем под водой.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 2. Делим на части помидоры и перцы. Из последних удаляем семена.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 3. Прокручиваем овощи через мясорубку.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 4. Варим овощную массу на небольшом огне 45 минут после закипания. При необходимости убираем пенку. За 10 минут до готовности добавляем соль.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 5. Разливаем угощение по стерилизованным банкам или бутылкам.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 6. Закрываем банки крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и даем полностью остыть.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 7. Помидоры с болгарским перцем через мясорубку на зиму готовы!

Салат из помидоров и перца на зиму

Салат из помидоров, перца, огурцов и лука на зиму

Салат из помидоров, перца, огурцов и лука на зиму порадует вас ярким вкусом, питательными свойствами и аппетитным внешним видом. Такая закуска не задержится долго на ваших полках. Подавайте к столу с горячими гарнирами и другими домашними обеденными блюдами.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2,6 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 2,5 кг.
  • Перец болгарский – 500 гр.
  • Огурец – 1 кг.
  • Лук репчатый – 500 гр.
  • Чеснок – 50 гр.
  • Укроп – 25 гр.
  • Петрушка – 25 гр.
  • Уксус 9% – 40 мл.
  • Масло растительное – 20 мл.
  • Соль – 2 ст.л. без горки
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Лист лавровый – 6 шт.
  • Перец черный горошек – 25 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 2. Очищаем и промываем овощи.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 3. Режем огурцы тонкими полукружками.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 4. Лук разделываем тонкими полукольцами.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 5. Складываем лук и огурцы в большой таз.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 6. Измельчаем болгарские перцы.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 7. Мелко нарезаем промытую и обсушенную зелень.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 8. Мелко рубим ножом зубчики чеснока.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 9. Все овощи соединяем в большом тазу и перемешиваем.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 10. Режем помидоры тонкими кружками.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 11. Выкладываем помидоры к остальным овощам. Добавляем соль, сахар и растительное масло. Перемешиваем и даем настояться в течение 20 минут.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 12. Кипятим крышки около 5-10 минут.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 13. Стерилизуем банки. На дно кладем лавровые листки и горошины перца.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 14. Наполняем банки овощной массой. Прикрываем крышками.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 15. Ставим заготовки в кастрюлю с водой и полотенцем на дне. Доводим воду до кипения и стерилизуем в ней банки 30 минут.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 16. В каждую заготовку вливаем по чайной ложки уксуса.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 17. Аккуратно достаем банки из воды и закрываем их крышками.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 18. Переворачиваем заготовки вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 19. Салат из помидоров, перца, огурцов и лука на зиму готов. Убирайте на хранение!

Салат из помидоров и перца на зиму

Cалат из помидоров, перца, моркови и лука на зиму

Салат из помидоров, перца, моркови и лука на зиму – это насыщенное по вкусу и аппетитное угощение, которое послужит дополнением вашего домашнего обеда или ужина. Такая заготовка прекрасно сочетается с горячими гарнирами, мясными или рыбными блюдами. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 300 гр.
  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Уксус 9% – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Овощи очищаем и промываем.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 2. Репчатый лук режем четвертинками.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 3. Небольшими кусочками разделываем морковь.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 4. Тонкими брусочками режем болгарские перцы.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 5. Помидоры измельчаем в блендере или с помощью мясорубки.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 6. Соединяем все овощи в кастрюле. Дополняем их солью, сахаром и растительным маслом.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 7. Кипятим содержимое и после варим его около 40 минут. В конце вливаем столовый уксус.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 8. Разливаем угощение по банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 9. Салат из помидоров, перца, моркови и лука на зиму готов. Убирайте заготовки на хранение!

Салат из помидоров и перца на зиму

Салат из помидоров, болгарского перца и кабачков на зиму

Салат из помидоров, болгарского перца и кабачков на зиму – это аппетитное, сочное и ароматное угощение для вашего домашнего стола. Готовый продукт дополнит горячие обеденные блюда и разнообразит меню. Для заготовки используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1,3 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 1,5 кг.
  • Перец болгарский – 4 шт.
  • Кабачки очищенные – 1 кг.
  • Чеснок – 6 зубчиков.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар – 100 гр.
  • Уксус 9% – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем кабачки и режем их небольшими кубиками. Если овощ молодой, то кожуру снимать необязательно.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 2. Нарезаем хорошо промытые помидоры.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 3. Очищаем от семян болгарский перец и мелко нарезаем его.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 4. Помидоры отправляем в кастрюлю. Дополняем сахаром и солью. Перемешиваем.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 5. Доводим массу до кипения и после варим 10 минут. Периодически помешиваем.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 6. Опускаем в массу кабачки и перцы, поливаем все растительным маслом. Снова кипятим и после варим 30 минут. За 15 минут до готовности добавляем измельченный чеснок.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 7. За две минуты до готовности вливаем уксус. Кипятим и убираем с плиты.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 8. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 9. Переворачиваем заготовки вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Салат из помидоров и перца на зиму

Шаг 10. Салат из помидоров, болгарского перца и кабачков на зиму готов!

Салат из помидоров и перца на зиму

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