Салат из помидоров и перца на зиму – это невероятно яркое и аппетитное угощение для всей семьи. Овощная заготовка послужит отличной холодной закуской, а также дополнит горячие обеденные блюда. Для приготовления на длительное хранение используйте кулинарную подборку из восьми рецептов «Пальчики оближешь» с пошаговыми фотографиями.

Салат из помидоров и болгарского перца на зиму «Пальчики оближешь»

Салат из помидоров и болгарского перца на зиму «Пальчики оближешь» – это аппетитное и интересное по вкусу угощение для вашего стола. Заготовка порадует ярким видом и питательными свойствами. Подавайте к столу как самостоятельную закуску или вместе с горячими обеденными блюдами.

Ингредиенты –+3 л.

Помидоры 2 кг

Перец болгарский 1 кг

Лук репчатый ½ кг

Желатин 30 гр.

Зелень по вкусу

Для маринада:

Вода 1 л.

Сахар-песок 2 ст.л.

Соль 1 ст.л.

Уксус столовый 9% 6 ч.л.

Шаги 60 мин.

Как заготовить салат из помидоров и перца на зиму? Подготовим необходимые ингредиенты. Промываем и очищаем овощи. Режем перец полукольцами и выкладываем в глубокую кастрюлю. Сюда же отправляем помидоры, разделанные дольками. Выкладываем к овощам измельченный репчатый лук. Можно разделать его четвертинками. Перемешиваем содержимое. Добавляем в массу измельченную зелень. Снова все хорошо перемешиваем. На дно каждой стерилизованной банки выкладываем по две чайные ложки желатина. Выкладываем сюда овощную массу. Готовим маринад. Кипятим воду с солью и сахаром. Заливаем овощи маринадом и даем немного настояться. Ставим наполненные банки в кастрюлю с кипящей водой и полотенцем на дне. Стерилизуем 10 минут. В каждую банку вливаем по чайной ложки уксуса. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть. Салат из помидоров и болгарского перца на зиму «Пальчики оближешь» готов. Уносите на хранение!

Салат из помидоров и перца без стерилизации на зиму

Салат из помидоров и перца без стерилизации на зиму порадует вас насыщенным вкусом, сочностью и аппетитным внешним видом. Такая закуска никого не оставит равнодушным. Подавайте к столу с горячими гарнирами и другими обеденными блюдами. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 1,5 кг.

Перец болгарский – 500гр.

Лук репчатый – 500 гр.

Морковь – 500 гр.

Масло растительное – 200 мл.

Сахар – 150 гр.

Соль – 1 ст.л.

Уксус 9% – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Очищаем и промываем овощи.

Шаг 2. Нарезаем помидоры дольками и выкладываем их в кастрюлю.

Шаг 3. Небольшими кусочками нарезаем болгарские перцы. Выкладываем к помидорам.

Шаг 4. Отправляем к овощам полукольца репчатого лука.

Шаг 5. Дальше выкладываем тертую на крупной терке морковь.

Шаг 6. Дополняем овощную массу солью, сахаром и растительным маслом.

Шаг 7. Перемешиваем содержимое, доводим до кипения на среднем огне и после варим 20-25 минут. В конце вливаем уксус и перемешиваем.

Шаг 8. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 9. Салат из помидоров и перца без стерилизации на зиму готов. Уносите на хранение!

Салат из помидоров и перца с уксусом на зиму

Салат из помидоров и перца с уксусом на зиму – это невероятно вкусное, сочное и ароматное угощение для вашего домашнего стола. Готовый продукт дополнит горячие обеденные блюда и разнообразит меню. Для заготовки используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 320 гр.

Перец болгарский – 300 гр.

Морковь – 130 гр.

Чеснок – 100 гр.

Лук репчатый – 80 гр.

Уксус 9% – 30 гр.

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Сахар – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и очищаем овощи.

Шаг 2. Чеснок разделяем на зубчики, очищаем от шелухи.

Шаг 3. Удаляем у болгарского перца плодоножку и семена. Нарезаем его соломкой.

Шаг 4. Томаты разделяем на небольшие дольки.

Шаг 5. Натираем морковь на крупной терке.

Шаг 6. В кастрюлю отправляем подготовленные овощи. Сюда же выкладываем и полукольца лука. Добавляем соль, сахар, специи, уксус и растительное масло. Тушим заготовку 20 минут на слабом огне после закипания, периодически помешивая.

Шаг 7. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 8. Салат из помидоров и перца с уксусом на зиму готов. Убирайте на хранение!

Салат из помидоров и перца без уксуса на зиму

Салат из помидоров и перца без уксуса на зиму порадует вас своей сочностью и интересным вкусом. Такое угощение точно разнообразит меню домашних заготовок. Для простого и быстрого приготовления используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 1,5 кг.

Перец болгарский – 1 кг.

Сахар – 8 гр.

Соль – 25 гр.

Чеснок – 25 гр.

Перец черный горошек – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Промываем их под водой. Сразу стерилизуем банки и крышки любым удобным способом.

Шаг 2. Очищаем болгарские перцы от семян, режем их тонкой соломкой.

Шаг 3. Дольками разделываем помидоры.

Шаг 4. Очищаем чеснок и измельчаем его ножом.

Шаг 5. В блендер отправляем помидоры, соль и сахар.

Шаг 6. Измельчаем массу до состояния однородной кашицы.

Шаг 7. Доводим смесь до кипения и после варим около 15 минут.

Шаг 8. Опускаем в томатную массу кусочки перца и чеснока, всыпаем перец горошком. Варим около 35 минут.

Шаг 9. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном и даем полностью остыть.

Шаг 10. Салат из помидоров и перца без уксуса на зиму готов. Убирайте на хранение!

Помидоры с болгарским перцем через мясорубку на зиму

Помидоры с болгарским перцем через мясорубку на зиму – это сочное и аппетитное угощение, которое дополнит многие блюда вашего домашнего стола. Заготовить продукт на длительное хранение несложно. Используйте для этого проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 6,5 кг.

Перец болгарский – 0,7 кг.

Соль – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные ингредиенты. Овощи хорошо промываем под водой.

Шаг 2. Делим на части помидоры и перцы. Из последних удаляем семена.

Шаг 3. Прокручиваем овощи через мясорубку.

Шаг 4. Варим овощную массу на небольшом огне 45 минут после закипания. При необходимости убираем пенку. За 10 минут до готовности добавляем соль.

Шаг 5. Разливаем угощение по стерилизованным банкам или бутылкам.

Шаг 6. Закрываем банки крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и даем полностью остыть.

Шаг 7. Помидоры с болгарским перцем через мясорубку на зиму готовы!

Салат из помидоров, перца, огурцов и лука на зиму

Салат из помидоров, перца, огурцов и лука на зиму порадует вас ярким вкусом, питательными свойствами и аппетитным внешним видом. Такая закуска не задержится долго на ваших полках. Подавайте к столу с горячими гарнирами и другими домашними обеденными блюдами.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2,6 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 2,5 кг.

Перец болгарский – 500 гр.

Огурец – 1 кг.

Лук репчатый – 500 гр.

Чеснок – 50 гр.

Укроп – 25 гр.

Петрушка – 25 гр.

Уксус 9% – 40 мл.

Масло растительное – 20 мл.

Соль – 2 ст.л. без горки

Сахар – 3 ст.л.

Лист лавровый – 6 шт.

Перец черный горошек – 25 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Очищаем и промываем овощи.

Шаг 3. Режем огурцы тонкими полукружками.

Шаг 4. Лук разделываем тонкими полукольцами.

Шаг 5. Складываем лук и огурцы в большой таз.

Шаг 6. Измельчаем болгарские перцы.

Шаг 7. Мелко нарезаем промытую и обсушенную зелень.

Шаг 8. Мелко рубим ножом зубчики чеснока.

Шаг 9. Все овощи соединяем в большом тазу и перемешиваем.

Шаг 10. Режем помидоры тонкими кружками.

Шаг 11. Выкладываем помидоры к остальным овощам. Добавляем соль, сахар и растительное масло. Перемешиваем и даем настояться в течение 20 минут.

Шаг 12. Кипятим крышки около 5-10 минут.

Шаг 13. Стерилизуем банки. На дно кладем лавровые листки и горошины перца.

Шаг 14. Наполняем банки овощной массой. Прикрываем крышками.

Шаг 15. Ставим заготовки в кастрюлю с водой и полотенцем на дне. Доводим воду до кипения и стерилизуем в ней банки 30 минут.

Шаг 16. В каждую заготовку вливаем по чайной ложки уксуса.

Шаг 17. Аккуратно достаем банки из воды и закрываем их крышками.

Шаг 18. Переворачиваем заготовки вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 19. Салат из помидоров, перца, огурцов и лука на зиму готов. Убирайте на хранение!

Cалат из помидоров, перца, моркови и лука на зиму

Салат из помидоров, перца, моркови и лука на зиму – это насыщенное по вкусу и аппетитное угощение, которое послужит дополнением вашего домашнего обеда или ужина. Такая заготовка прекрасно сочетается с горячими гарнирами, мясными или рыбными блюдами. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 300 гр.

Перец болгарский – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Масло растительное – 50 мл.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Овощи очищаем и промываем.

Шаг 2. Репчатый лук режем четвертинками.

Шаг 3. Небольшими кусочками разделываем морковь.

Шаг 4. Тонкими брусочками режем болгарские перцы.

Шаг 5. Помидоры измельчаем в блендере или с помощью мясорубки.

Шаг 6. Соединяем все овощи в кастрюле. Дополняем их солью, сахаром и растительным маслом.

Шаг 7. Кипятим содержимое и после варим его около 40 минут. В конце вливаем столовый уксус.

Шаг 8. Разливаем угощение по банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 9. Салат из помидоров, перца, моркови и лука на зиму готов. Убирайте заготовки на хранение!

Салат из помидоров, болгарского перца и кабачков на зиму

Салат из помидоров, болгарского перца и кабачков на зиму – это аппетитное, сочное и ароматное угощение для вашего домашнего стола. Готовый продукт дополнит горячие обеденные блюда и разнообразит меню. Для заготовки используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1,3 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 1,5 кг.

Перец болгарский – 4 шт.

Кабачки очищенные – 1 кг.

Чеснок – 6 зубчиков.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 100 гр.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем кабачки и режем их небольшими кубиками. Если овощ молодой, то кожуру снимать необязательно.

Шаг 2. Нарезаем хорошо промытые помидоры.

Шаг 3. Очищаем от семян болгарский перец и мелко нарезаем его.

Шаг 4. Помидоры отправляем в кастрюлю. Дополняем сахаром и солью. Перемешиваем.

Шаг 5. Доводим массу до кипения и после варим 10 минут. Периодически помешиваем.

Шаг 6. Опускаем в массу кабачки и перцы, поливаем все растительным маслом. Снова кипятим и после варим 30 минут. За 15 минут до готовности добавляем измельченный чеснок.

Шаг 7. За две минуты до готовности вливаем уксус. Кипятим и убираем с плиты.

Шаг 8. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками.

Шаг 9. Переворачиваем заготовки вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 10. Салат из помидоров, болгарского перца и кабачков на зиму готов!