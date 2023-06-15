Салат из помидоров, перца, моркови и лука на зиму – это ароматное и красочное блюдо, которое поднимет вам настроение и зарядит вас позитивом. Но не только за счет своего аппетитного внешнего вида, но и потрясающего вкуса, который получается благодаря использованию домашних садовых овощей, которые не идут ни в какое сравнение, с покупными овощами. Классическое сочетание ингредиентов запросто разнообразит ваш прием пищи и сделает его гораздо вкуснее и аппетитнее.

Салат из помидоров, перца, моркови и лука н зиму

Салат из помидоров, перца, моркови и лука на зиму – это яркая, ароматная и полезная заготовка, которая содержит в своем составе огромное количество витаминов, а также макро- и микроэлементов, которые необходимы организму для поддержания иммунной системы в холодные месяцы.

Ингредиенты –+3.7 л.

Перец болгарский 500 гр.

Морковь 1 кг

Помидоры 1 кг

Лук репчатый 1 кг

Масло подсолнечное 120 мл.

Сахар-песок 130 гр.

Соль 1.5 ст.л.

Перец чёрный молотый 1 ч.л.

Уксус столовый 9% 60 мл.

Шаги 60 мин.

Как заготовить салат из помидоров, болгарского перца, моркови и лука на зиму? Подготовим необходимый продуктовый набор. У помидоров вырезаем плодоножку и разрезаем каждый плод на 6-8 частей – выкладываем в сотейник. Следом отправляем луковые полукольца. Очищаем болгарский перец, нарезаем небольшими полосками и забрасываем к другим овощам. Добавляем натертую на крупной терке морковь. Высыпаем в состав соль, молотый перец и сахарный песок – хорошенько перемешиваем. Выливаем растительное масло и помещаем кастрюлю на конфорку, тушим в течение получаса. Через 30 минут вмешиваем уксус и томим еще 10 минут. Раскладываем закуску по заранее простерилизованным баночкам и после остывания убираем в прохладное помещение. Приятного аппетита!

Салат из помидоров, болгарского перца, моркови и лука без стерилизации на зиму

Салат из помидоров, болгарского перца, моркови и лука без стерилизации – это невероятно аппетитная закатка, которая пользуется огромной популярностью благодаря своему непревзойденному вкусу и аромату. Из указанного количества ингредиентов получается три пол-литровые баночки.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 750 гр.

Морковка – 250 гр.

Лук – 250 гр.

Перец сладкий – 250 гр.

Соль – 25 гр.

Сахар-песок – 50 гр.

Масло растительное – 5 ст.л.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Спелые помидоры режем на достаточно крупные дольки.

Шаг 2. В толстостенную кастрюлю отправляем томаты и нарезанный репчатый лук.

Шаг 3. Добавляем соломку болгарского перца.

Шаг 4. Очищенную морковку измельчаем на терке и выкладываем к другим составляющим.

Шаг 5. Дополняем овощи сахаром, солью, уксусом и растительным маслом.

Шаг 6. Ингредиенты перемешиваем и даем постоять при комнатной температуре до выделения сока.

Шаг 7. Перемещаем кастрюлю на конфорку и доводим массу до кипения, провариваем 20 минут.

Шаг 8. Расфасовываем салат по стерильным банкам, закатываем, переворачиваем вверх дном и укутываем в покрывало. Оставляем в таком виде на 24 часа.

Шаг 9. Заготовки переносим в место хранения. Приятного аппетита!

Салат из помидоров, перца, капусты, моркови и лука на зиму

Салат из помидоров, перца, капусты, моркови и лука на зиму – это сытное, но в то же время легкое кушанье, которое заменит вам гарниры и закуски из свежих овощей. Процесс приготовления достаточно прост, главное – следовать рекомендациям и соблюдать пропорции компонентов.

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 500 гр.

Помидоры – 500 гр.

Лук – 250 гр.

Перец болгарский – 250 гр.

Морковка – 100 гр.

Сахар-песок – 40 гр.

Соль – 20 гр.

Уксус столовый 9% – 25 мл.

Масло подсолнечное – 100 мл.

Перец черный горошком – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса очищаем и промываем нужные компоненты.

Шаг 2. Тонкой соломкой шинкуем белокочанную капусту.

Шаг 3. Брусками нарезаем морковку, вместе с капустой выкладываем в миску с высокими бортиками.

Шаг 4. Мякоть сладкого перца режем на полоски и высыпаем к другим овощам.

Шаг 5. Добавляем репчатый лук, нарезанный полукольцами.

Шаг 6. Следом отправляем дольки спелых помидоров.

Шаг 7. Компоненты посыпаем сахарным песком, перцем, солью, также обязательно вливаем уксус и подсолнечное масло.

Шаг 8. Массу перемешиваем до равномерного распределения, емкость затягиваем пленкой и настаиваем салат 2-3 часа.

Шаг 9. Выкладываем заготовку в кастрюлю и провариваем в течение 10 минут с момента закипания.

Шаг 10. Распределяем закуску по банкам и сразу же закатываем, переворачиваем вверх дном и накрываем махровым полотенцем. На следующие сутки убираем в подвал или кладовую. Приятного аппетита!

Салат на зиму из помидоров, огурцов, перца, моркови и лука

Салат на зиму из помидоров, огурцов, перца, моркови и лука – это классическое сочетание компонентов, перед которым не сможет устоять даже тот, кто скептически относится к подобного рода овощным заготовкам.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Помидоры – 1 кг.

Огурцы – 700 гр.

Перец болгарский – 700 гр.

Морковка – 700 гр.

Лук – 700 гр.

Соль – 5 ч.л.

Сахар-песок – 10 ч.л.

Уксус столовый 9% – 10 ст.л.

Масло подсолнечное – 15 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем шелуху и кожуру с лука и морковки, произвольно измельчаем.

Шаг 2. Вычищаем семенную коробочку из болгарского перца, мякоть нарезаем ломтиками небольшого размера.

Шаг 3. На растительном масле пассеруем подготовленные овощи, выливаем немного воды и тушим.

Шаг 4. Параллельно половину помидоров режем кубиками, а вторую любым удобным способом превращаем в пюре. Огурчики нарезаем полукольцами.

Шаг 5. Овощное ассорти, включая кашицу из томатов, а также соль, сахар, уксус и подсолнечное масло – перемешиваем и варим на протяжении 15 минут после закипания.

Шаг 6. По истечении времени раскладываем овощи вместе с соком по стерильным банкам и закатываем. Приятного аппетита!

Салат из кабачков, помидоров, моркови и перца на зиму

Салат из кабачков, помидоров, моркови и перца на зиму – это питательная, но в то же время легкая закуска, которая придется по вкусу каждому, кто попробует хотя бы ложечку. Подавать такую заготовку можно к различному мясу, рыбе или же птице – вкусно будет в любом случае!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1,8 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 1 кг.

Морковка – 250 гр.

Перец болгарский – 300 гр.

Помидоры – 450 гр.

Соль – 2 ч.л.

Вода – 500 мл.

Масло растительное – 150 мл.

Сахар-песок – 130 гр.

Чеснок – 2-4 зуб.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем на рабочую поверхность все необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Очищаем овощи от кожуры и семян, промываем под струей воды.

Шаг 3. Томаты прокручиваем через мясорубку и переливаем состав в кастрюлю с растительным маслом, водой, сахарным песком и солью – ставим на конфорку.

Шаг 4. Морковку измельчаем на бурачной терке и высыпаем в томатное пюре. Тушим 5 минут.

Шаг 5. Добавляем кубики кабачка и соломку болгарского перца. Тушим 10 минут.

Шаг 6. По истечении указанного времени вливаем уксус, перемешиваем и убираем с плиты. В этот же момент вводим чеснок, пропущенный через пресс.

Шаг 7. Раскладываем салат по стерилизованным банкам, закатываем и после остывания переносим в погреб. Приятного аппетита!

Заготовка из помидоров, перца, моркови и лука без уксуса

Заготовка из помидоров, перца, моркови и лука без уксуса готовится аналогично другим закаткам, однако, без добавления одного компонента. Отсутствие уксуса не сказывается на вкусовых характеристиках, скорее наоборот оставляет овощное послевкусие более ярким и насыщенным.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Помидоры – 3 кг.

Перец сладкий – 3 кг.

Морковка – 500 гр.

Лук – 3-4 шт.

Перец острый стручковый – 2 шт.

Чеснок – 3-5 головок.

Соль – по вкусу.

Сахар-песок – по вкусу.

Базилик – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Болгарский перец разрезаем пополам и избавляемся от белых перегородок и семечек, мякоть нарезаем небольшими ломтиками.

Шаг 2. Луковицы «освобождаем» от шелухи и произвольно нарезаем.

Шаг 3. Вооружаемся бурачной теркой и измельчаем морковку.

Шаг 4. Томаты измельчаем в блендере и отделяем выделившийся сок, жидкость кипятим.

Шаг 5. В сок забрасываем морковку, перец и лук – кипятим около 20 минут и затем добавляем соль, сахар и молотый перец.

Шаг 6. Затем в заготовку вводим рубленый чеснок, ароматный базилик и острый перец – раскладываем по банкам, прикрываем крышками и стерилизуем в кастрюле, дно которой устилаем полотенцем, 20-30 минут. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!