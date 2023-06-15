Салат из помидоров, перца, моркови и лука на зиму – это ароматное и красочное блюдо, которое поднимет вам настроение и зарядит вас позитивом. Но не только за счет своего аппетитного внешнего вида, но и потрясающего вкуса, который получается благодаря использованию домашних садовых овощей, которые не идут ни в какое сравнение, с покупными овощами. Классическое сочетание ингредиентов запросто разнообразит ваш прием пищи и сделает его гораздо вкуснее и аппетитнее.
Салат из помидоров, перца, моркови и лука н зиму
Салат из помидоров, перца, моркови и лука на зиму – это яркая, ароматная и полезная заготовка, которая содержит в своем составе огромное количество витаминов, а также макро- и микроэлементов, которые необходимы организму для поддержания иммунной системы в холодные месяцы.
Ингредиенты –+3.7 л.
- Перец болгарский 500 гр.
- Морковь 1 кг
- Помидоры 1 кг
- Лук репчатый 1 кг
- Масло подсолнечное 120 мл.
- Сахар-песок 130 гр.
- Соль 1.5 ст.л.
- Перец чёрный молотый 1 ч.л.
- Уксус столовый 9% 60 мл.
Шаги 60 мин.
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Как заготовить салат из помидоров, болгарского перца, моркови и лука на зиму? Подготовим необходимый продуктовый набор.
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У помидоров вырезаем плодоножку и разрезаем каждый плод на 6-8 частей – выкладываем в сотейник.
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Следом отправляем луковые полукольца.
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Очищаем болгарский перец, нарезаем небольшими полосками и забрасываем к другим овощам.
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Добавляем натертую на крупной терке морковь.
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Высыпаем в состав соль, молотый перец и сахарный песок – хорошенько перемешиваем.
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Выливаем растительное масло и помещаем кастрюлю на конфорку, тушим в течение получаса.
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Через 30 минут вмешиваем уксус и томим еще 10 минут.
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Раскладываем закуску по заранее простерилизованным баночкам и после остывания убираем в прохладное помещение.
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Приятного аппетита!
Салат из помидоров, болгарского перца, моркови и лука без стерилизации на зиму
Салат из помидоров, болгарского перца, моркови и лука без стерилизации – это невероятно аппетитная закатка, которая пользуется огромной популярностью благодаря своему непревзойденному вкусу и аромату. Из указанного количества ингредиентов получается три пол-литровые баночки.
Время готовки – 90 мин.
Время приготовления – 20-25 мин.
Порции – 1,5 л.
Ингредиенты:
- Помидоры – 750 гр.
- Морковка – 250 гр.
- Лук – 250 гр.
- Перец сладкий – 250 гр.
- Соль – 25 гр.
- Сахар-песок – 50 гр.
- Масло растительное – 5 ст.л.
- Уксус 9% – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Спелые помидоры режем на достаточно крупные дольки.
Шаг 2. В толстостенную кастрюлю отправляем томаты и нарезанный репчатый лук.
Шаг 3. Добавляем соломку болгарского перца.
Шаг 4. Очищенную морковку измельчаем на терке и выкладываем к другим составляющим.
Шаг 5. Дополняем овощи сахаром, солью, уксусом и растительным маслом.
Шаг 6. Ингредиенты перемешиваем и даем постоять при комнатной температуре до выделения сока.
Шаг 7. Перемещаем кастрюлю на конфорку и доводим массу до кипения, провариваем 20 минут.
Шаг 8. Расфасовываем салат по стерильным банкам, закатываем, переворачиваем вверх дном и укутываем в покрывало. Оставляем в таком виде на 24 часа.
Шаг 9. Заготовки переносим в место хранения. Приятного аппетита!
Салат из помидоров, перца, капусты, моркови и лука на зиму
Салат из помидоров, перца, капусты, моркови и лука на зиму – это сытное, но в то же время легкое кушанье, которое заменит вам гарниры и закуски из свежих овощей. Процесс приготовления достаточно прост, главное – следовать рекомендациям и соблюдать пропорции компонентов.
Время готовки – 3 ч.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 2 л.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 500 гр.
- Помидоры – 500 гр.
- Лук – 250 гр.
- Перец болгарский – 250 гр.
- Морковка – 100 гр.
- Сахар-песок – 40 гр.
- Соль – 20 гр.
- Уксус столовый 9% – 25 мл.
- Масло подсолнечное – 100 мл.
- Перец черный горошком – 6 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом процесса очищаем и промываем нужные компоненты.
Шаг 2. Тонкой соломкой шинкуем белокочанную капусту.
Шаг 3. Брусками нарезаем морковку, вместе с капустой выкладываем в миску с высокими бортиками.
Шаг 4. Мякоть сладкого перца режем на полоски и высыпаем к другим овощам.
Шаг 5. Добавляем репчатый лук, нарезанный полукольцами.
Шаг 6. Следом отправляем дольки спелых помидоров.
Шаг 7. Компоненты посыпаем сахарным песком, перцем, солью, также обязательно вливаем уксус и подсолнечное масло.
Шаг 8. Массу перемешиваем до равномерного распределения, емкость затягиваем пленкой и настаиваем салат 2-3 часа.
Шаг 9. Выкладываем заготовку в кастрюлю и провариваем в течение 10 минут с момента закипания.
Шаг 10. Распределяем закуску по банкам и сразу же закатываем, переворачиваем вверх дном и накрываем махровым полотенцем. На следующие сутки убираем в подвал или кладовую. Приятного аппетита!
Салат на зиму из помидоров, огурцов, перца, моркови и лука
Салат на зиму из помидоров, огурцов, перца, моркови и лука – это классическое сочетание компонентов, перед которым не сможет устоять даже тот, кто скептически относится к подобного рода овощным заготовкам.
Время готовки – 50 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 10.
Ингредиенты:
- Помидоры – 1 кг.
- Огурцы – 700 гр.
- Перец болгарский – 700 гр.
- Морковка – 700 гр.
- Лук – 700 гр.
- Соль – 5 ч.л.
- Сахар-песок – 10 ч.л.
- Уксус столовый 9% – 10 ст.л.
- Масло подсолнечное – 15 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Снимаем шелуху и кожуру с лука и морковки, произвольно измельчаем.
Шаг 2. Вычищаем семенную коробочку из болгарского перца, мякоть нарезаем ломтиками небольшого размера.
Шаг 3. На растительном масле пассеруем подготовленные овощи, выливаем немного воды и тушим.
Шаг 4. Параллельно половину помидоров режем кубиками, а вторую любым удобным способом превращаем в пюре. Огурчики нарезаем полукольцами.
Шаг 5. Овощное ассорти, включая кашицу из томатов, а также соль, сахар, уксус и подсолнечное масло – перемешиваем и варим на протяжении 15 минут после закипания.
Шаг 6. По истечении времени раскладываем овощи вместе с соком по стерильным банкам и закатываем. Приятного аппетита!
Салат из кабачков, помидоров, моркови и перца на зиму
Салат из кабачков, помидоров, моркови и перца на зиму – это питательная, но в то же время легкая закуска, которая придется по вкусу каждому, кто попробует хотя бы ложечку. Подавать такую заготовку можно к различному мясу, рыбе или же птице – вкусно будет в любом случае!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 1,8 л.
Ингредиенты:
- Кабачки – 1 кг.
- Морковка – 250 гр.
- Перец болгарский – 300 гр.
- Помидоры – 450 гр.
- Соль – 2 ч.л.
- Вода – 500 мл.
- Масло растительное – 150 мл.
- Сахар-песок – 130 гр.
- Чеснок – 2-4 зуб.
- Уксус 9% – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Выкладываем на рабочую поверхность все необходимые ингредиенты.
Шаг 2. Очищаем овощи от кожуры и семян, промываем под струей воды.
Шаг 3. Томаты прокручиваем через мясорубку и переливаем состав в кастрюлю с растительным маслом, водой, сахарным песком и солью – ставим на конфорку.
Шаг 4. Морковку измельчаем на бурачной терке и высыпаем в томатное пюре. Тушим 5 минут.
Шаг 5. Добавляем кубики кабачка и соломку болгарского перца. Тушим 10 минут.
Шаг 6. По истечении указанного времени вливаем уксус, перемешиваем и убираем с плиты. В этот же момент вводим чеснок, пропущенный через пресс.
Шаг 7. Раскладываем салат по стерилизованным банкам, закатываем и после остывания переносим в погреб. Приятного аппетита!
Заготовка из помидоров, перца, моркови и лука без уксуса
Заготовка из помидоров, перца, моркови и лука без уксуса готовится аналогично другим закаткам, однако, без добавления одного компонента. Отсутствие уксуса не сказывается на вкусовых характеристиках, скорее наоборот оставляет овощное послевкусие более ярким и насыщенным.
Время готовки – 50 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 7.
Ингредиенты:
- Помидоры – 3 кг.
- Перец сладкий – 3 кг.
- Морковка – 500 гр.
- Лук – 3-4 шт.
- Перец острый стручковый – 2 шт.
- Чеснок – 3-5 головок.
- Соль – по вкусу.
- Сахар-песок – по вкусу.
- Базилик – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Болгарский перец разрезаем пополам и избавляемся от белых перегородок и семечек, мякоть нарезаем небольшими ломтиками.
Шаг 2. Луковицы «освобождаем» от шелухи и произвольно нарезаем.
Шаг 3. Вооружаемся бурачной теркой и измельчаем морковку.
Шаг 4. Томаты измельчаем в блендере и отделяем выделившийся сок, жидкость кипятим.
Шаг 5. В сок забрасываем морковку, перец и лук – кипятим около 20 минут и затем добавляем соль, сахар и молотый перец.
Шаг 6. Затем в заготовку вводим рубленый чеснок, ароматный базилик и острый перец – раскладываем по банкам, прикрываем крышками и стерилизуем в кастрюле, дно которой устилаем полотенцем, 20-30 минут. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!