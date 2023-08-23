Салат из свежей капусты – это полезное и простое в приготовлении блюдо, которое привнесет в ваш рацион нечто совершенно новое и очень вкусное. Тонко нашинкованная капуста прекрасно гармонирует с такими овощами, как огурцы, помидоры, болгарские перцы и многое другое. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений, вы сможете подобрать те компоненты, которые придутся по вкусу именно вам. В качестве заправки в таких салатах обычно используется растительное масло либо майонез.

Салат из свежей капусты с огурцом и морковью

Салат из свежей капусты с огурцом и морковью готовится из сезонных овощей и заправляется ароматным оливковым маслом и небольшим количеством винного уксуса. Такое блюдо прекрасно подойдет тем, кто устал от «тяжелых» закусок с майонезом либо сметаной.

Ингредиенты –+4 порц.

Капуста белокочанная 200 гр.

Огурец 2 шт.

Морковь 1 шт.

Перец болгарский 1 шт.

Масло оливковое 2 ст.л.

Уксус белый винный 1 ст.л.

Соль по вкусу

Шаги 20 мин.

Салат из свежей капусты готовится быстро и просто. Белокочанную капусту тонко шинкуем и выкладываем в глубокую миску, разминаем руками. Добавляем мякоть сладкого перца, нарезанную соломкой. При помощи терки для моркови по-корейски, измельчаем свежие огурцы. Аналогичным образом поступаем с морковью. Поливаем все оливковым маслом. Сдабриваем винным уксусом. Компоненты солим, ориентируясь на свой вкус и хорошенько перемешиваем. Салат из свежей капусты готов! Раскладываем закуску по порционным тарелкам и подаем к столу. Приятного аппетита!

Салат из свежей капусты, как в столовой

Салат из свежей капусты, как в столовой – это ностальгическое блюдо, которое можно запросто приготовить в домашних условиях, если знать несколько хитростей. Для насыщенности вкуса закуски, следует использовать не только соль и растительное масло, но также и сахар с уксусом.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 1 кг.

Морковка – 1 шт.

Уксус – 2 ст.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом очищаем и ополаскиваем овощи.

Шаг 2. Шинкуем капусту продолговатой соломкой, высыпаем в объемную посуду.

Шаг 3. Капусту солим и разминаем ладонями для выделения сока.

Шаг 4. Выливаем к стружке уксус, перемешиваем и помещаем на конфорку на сильный огонь. Томим на протяжении 2-3 минут при постоянном помешивании, капуста таким образом усядет.

Шаг 5. Не теряя времени, натираем на терке морковку.

Шаг 6. Капусту и морковь выкладываем в салатник.

Шаг 7. Выливаем растительное масло и высыпаем сахарный песок, перемешиваем до распределения добавок.

Шаг 8. Перед подачей к столу, рекомендуется остудить салат в холодильной камере около часа. Приятного аппетита!

Салат из свежей капусты с уксусом

Салат из свежей капусты с уксусом – это идеальное дополнение к горячему кушанью, приготовленному из красного мяса или птицы. Для рецепта требуется исключительно молодая капуста, так как она обладает более насыщенным сладковатым вкусом и пропитывается всего лишь за полчаса.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Капуста молодая небольшая – 1 кочан.

Петрушка – 1 пучок.

Уксус столовый 9% – 2 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Масло растительное/оливковое – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Капусту измельчаем так, как показано на фото.

Шаг 2. Полученную стружку перемещаем в салатник, посыпаем сахарным песком, черным перцем и солью.

Шаг 3. Слегка разминаем состав руками.

Шаг 4. Выливаем уксус и растительное масло, также высыпаем мелкорубленую петрушку – перемешиваем.

Шаг 5. Настаиваем салатик полчаса и затем снимаем пробу. Приятного аппетита!

Салат из капусты, огурцов и помидоров

Салат из капусты, огурцов и помидоров – это традиционное кушанье летнего сезона, ведь все компоненты можно найти на своей же грядке! Сочетание ингредиентов настолько удачное и яркое, что заранее рекомендуем готовить такую закуску с запасом, ибо с тарелок она разлетается мгновение ока!

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Капуста – ¼ шт.

Помидоры – 2 шт.

Огурцы свежие – 2 шт.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Четверть кочана шинкуем толстой либо тонкой соломкой, по желанию слегка разминаем ладонями.

Шаг 3. Огурцы ополаскиваем и срезаем хвостики, нарезаем тонкими полукольцами и выкладываем к капусте.

Шаг 4. Добавляем дольки сочных томатов.

Шаг 5. Сдабриваем состав рубленой зеленью и небольшим количеством соли.

Шаг 6. Заправляем оливковым маслом.

Шаг 7. Перекладываем закуску в сервировочное блюдо и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Сытный салат из капусты с майонезом

Сытный салат из капусты с майонезом – это питательное кушанье, в состав которого, помимо овощей, также входят подкопченные сосиски, благодаря которым блюдо получается оригинальным на вкус. Подавать закуску рекомендуется с отварным или жареным картофелем.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 150 гр.

Салат листовой – 1 пучок.

Укроп – 1 пучок.

Сосиски отварные – 2 шт.

Майонез – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимое выкладываем на рабочую поверхность для упрощения процесса.

Шаг 2. Тонкой соломкой нарезаем белокочанную капусту.

Шаг 3. Промытые листья зеленого салат рубим ножом либо рвем руками на произвольные сегменты.

Шаг 4. Брусочками нарезаем отваренные до готовности сосиски.

Шаг 5. Высыпаем все подготовленные ингредиенты в емкость с высокими бортиками, добавив пучок измельченного укропа.

Шаг 6. Дополняем состав солью и майонезом.

Шаг 7. Перемешиваем и переходим к трапезе. Приятного аппетита!

Салат из краснокочанной капусты

Салат из краснокочанной капусты удивляет не только своим необычным внешним видом, но и невероятно ярким и насыщенным вкусом, который получается за счет оригинального маринада. Для готовки нам потребуются такие ингредиенты, как репчатый лук, немного сахара и зелень.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Капуста краснокочанная – 800 гр.

Лук – 200 гр.

Петрушка – 20 гр.

Соль – 2 щепотки.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Масло подсолнечное – 3 ст.л.

Для маринада:

Кипяток – 200 мл.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Уксус столовый 9% – 4 ст.л.

Соль – 2 щепотки.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Слой за слоем снимаем шелуху с лука, нарезаем полукольцами и выкладываем в пиалу: сдабриваем сахаром, солью и молотым перцем, заливаем уксусом и кипятком, даем постоять.

Шаг 2. Кочан капусты ополаскиваем и рубим соломкой.

Шаг 3. Разминаем руками, посыпав солью и сахарным песком.

Шаг 4. К капусте высыпаем слегка отжатый лук и измельченную петрушку.

Шаг 5. Заправляем закуску растительным маслом и 3-4 столовыми ложками маринада из-под лука – перемешиваем.

Шаг 6. Раскладываем по порционным тарелкам и подаем к столу. Приятного аппетита!

Салат из капусты с кукурузой

Салат из капусты с кукурузой – это вкусный вариант полезного перекуса, на готовку которого вы потратите считанные минуты. Особую изюминку закуске придает лимонный сок, который балансирует яркий вкус овощей и объединяет их в единое целое – пальчики оближешь!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Капуста – 400 гр.

Огурцы – 2 шт.

Кукуруза консервированная – 1 банка.

Сок лимона – 2-3 ст.л.

Зелень – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Произвольно измельчаем белокочанную капусту.

Шаг 2. Небольшими брусками нарезаем свежие огурцы.

Шаг 3. В салатник отправляем капусту, огурцы и кукурузу. Дополняем состав кислым цитрусовым соком, растительным маслом и солью.

Шаг 4. Добавляем мелкорубленую зелень и перемешиваем составляющие.

Шаг 5. Распределяем закуску по тарелкам и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Витаминный салат из капусты с болгарским перцем

Витаминный салат из капусты с болгарским перцем – это красочное и невероятно вкусное кушанье, которое придется по вкусу каждому, кто попробует это удивительное сочетание ингредиентов. За счет использования свежих сезонных овощей, закуска содержит в себе огромное количество макро- и микроэлементов.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 300 гр.

Перец болгарский – 2 шт.

Кукуруза консервированная – 200 гр.

Лук зеленый – ½ пучка.

Майонез – 3 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тонкой соломкой шинкуем капусту.

Шаг 2. Высыпаем нарезку в миску и солим, разминаем руками.

Шаг 3. Колечками режем промытые перья зеленого лука, произвольно измельчаем мякоть сладкого перца.

Шаг 4. В салатник высыпаем подготовленные компоненты, а также кукурузу (жидкость предварительно сливаем).

Шаг 5. Закуску еще немного досаливаем и заправляем майонезом.

Шаг 6. Перемешиваем и подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие!

Салат из свежей капусты с копченой колбасой

Салат из свежей капусты с копченой колбасой – это вкусное и ароматное блюдо, которое станет для вас полноценным обедом либо ужином. Благодаря мясной составляющей, закуска получается сытной и питательной, главное – выбрать вкусную и качественную колбаску!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Капуста молодая – ½ кочана.

Колбаса копченая – 300 гр.

Перец сладкий – 1 шт.

Зелень – 1 пучок.

Сметана – 200 гр.

Горчица – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Болгарский перец ополаскиваем и очищаем от «внутренностей», режем полосками.

Шаг 2. Тонко шинкуем капусту, соломку посыпаем солью и немного перетираем руками.

Шаг 3. Аналогично перцу, нарезаем копченую колбасу.

Шаг 4. Зелень промываем и стряхиваем лишнюю влагу, мелко рубим.

Шаг 5. Объединяем все компоненты в тарелке с высокими бортиками, солим и дополняем сметаной, горчицей и молотым перцем – перемешиваем. Приятного аппетита!

Крабовый салат с капустой

Крабовый салат с капустой – это легкая и безумно вкусная закуска, которая поможет вам избавиться от ненавистного чувства голода, проведя на кухне не более 10 минут. Для насыщенности аромата, рекомендуем дополнить основной состав свежей кинзой, однако, если вы не любитель этой зелени, то замените петрушкой.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 100 гр.

Томат крупный – 1 шт.

Палочки крабовые – 5 шт.

Кинза – 3-5 веточек.

Масло оливковое – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополаскиваем капусту и удаляем подпорченные листья, вилок нарезаем соломкой.

Шаг 2. Томат режем дольками и отправляем к основному компоненту.

Шаг 3. Добавляем колечки сурими.

Шаг 4. Следом высыпаем промытую и измельченную кинзу.

Шаг 5. Закуску посыпаем солью и заправляем качественным оливковым маслом – перемешиваем и при наличии времени, остужаем 10-15 минут в холодильной камере. Приятного аппетита!