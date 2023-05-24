Салат из свежих кабачков – это лёгкое и полезное кушанье, с готовкой которого справится даже тот, кто впервые переступил порог кухни. Кабачки – это универсальный овощ, который можно употреблять в пищу, как в сыром виде, так и после термической обработки – вкусно будет в любом случае. Также этот овощ прекрасно гармонирует с другими компонентами, например, с морковкой или помидорами. В случае если ранее вы не пробовали подобных блюд, то это статья именно для вас!

Быстрый салат из свежих кабачков и огурцов на каждый день

Быстрый салат из свежих кабачков и огурцов на каждый день удивит вас своей легкостью и хрусткостью, которая сохраняется благодаря тому, что овощи не нужно подвергать термической обработке. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений, вы можете дополнить закуску любой зеленью.

Ингредиенты –+4 порц.

Кабачок 1 шт.

Яйцо куриное 1 шт.

Огурец 1 шт.

Лук зелёный 2 ст.л.

Масло оливковое 2 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 35 мин.

Готовим салат из свежих кабачков. Овощ ополаскиваем и режем на брусочки среднего размера, солим и, перемешав, оставляем на 15 минут. Если плод крупный, то снимаем кожицу. Параллельно заливаем яйцо водой и варим на протяжении 10 минут с момента закипания. Остужаем и удаляем скорлупу. Сливаем выделившийся сок с кабачков, аналогично измельчаем свежие огурцы. Дополняем овощи рубленой зеленью и нарезанным яйцом. Компоненты солим и перчим. Поливаем оливковым маслом и активно перемешиваем. Выкладываем салат на сервировочное блюдо и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Салат из свежих кабачков по-корейски

Салат из свежих кабачков по-корейски готовится быстро и просто, однако, для того, чтобы овощи макисмально пропитались пикантными добавками, придется все-таки немного подождать. Но, сняв первую пробу, вы поймете, что ожидание определенно того стоило!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Луковица – ½ шт.

Чеснок – 2 зуб.

Соль – ¼ ч.л.

Сахар-песок – 1,5 ч.л.

Уксус столовый 9% – 1 ч.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Соус соевый – 2 ч.л.

Перец чили молотый – ½ ч.л.

Кориандр молотый – ½ ч.л.

Петрушка рубленая – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Плотную часть кабачка и очищенную морковку измельчаем при помощи терки для моркови по-корейски и помещаем в салатник.

Шаг 2. Добавляем луковые полукольца, сахарный песок и соль – перемешиваем и настаиваем 5-7 минут.

Шаг 3. Отжимаем овощи от жидкости, посыпаем специями, рубленым чесноком и вливаем соевый соус.

Шаг 4. Следом вводим раскаленное подсолнечное масло и уксус – быстро перемешиваем.

Шаг 5. Сдабриваем закуску петрушкой, перемешиваем и убираем для пропитки в холодильную камеру на полчаса.

Шаг 6. По истечении времени дегустируем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Салат из кабачков с морковью

Салат из кабачков с морковью – это не только очень вкусная и питательная закуска, которая порадует вас своими яркими красками, но еще и полезная, так как овощи подаются в сыром виде. Готовить такой салат рекомендуем с вечера, так как ему требуется время для пропитки.

Время готовки – 6 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Морковка – 0,5 шт.

Перец сладкий – 0,5 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Соль – ½ ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Масло растительное – 50 мл.

Уксус 9% – 30 мл.

Укроп – по вкусу.

Приправа для морковки по-корейски – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко измельчаем чеснок и зелень, мякоть сладкого перца режем на бруски.

Шаг 2. Очищенный кабачок с морковкой трем на терке для овощей по-корейски.

Шаг 3. Смешиваем все подготовленные компоненты.

Шаг 4. Поливаем состав растительным маслом и уксусом, приправляем специей, солью и сахаром.

Шаг 5. Перемешиваем и убираем в прохладное место на 4-6 часов.

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Острый салат из кабачков с чесноком

Острый салат из кабачков с чесноком – это в меру пикантное и ароматное блюдо, которое можно запросто подать к столу, как в качестве дополнения к основному кушанью, так и как закуску. Поверьте, такой салатик подарит вам вкусовое наслаждение даже в сочетании с отварной картошкой.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Кабачки – 2-3 шт.

Чеснок – 2-3 зуб.

Паприка сладкая молотая – 1 ст.л.

Укроп – 5 веточек.

Мука – 1-2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соус соевый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молодой кабачок прямо в кожице нарезаем полукольцами.

Шаг 2. Посыпаем овощ молотой паприкой, мукой и молотым перцем – перемешиваем.

Шаг 3. Обжариваем ломтики кабачка на раскаленном растительном масле при частом помешивании 3-5 минут.

Шаг 4. Горячий компонент выкладываем в салатник, посыпаем чесноком, пропущенным через пресс и рубленым укропом, поливаем соевым соусом.

Шаг 5. Перемешиваем состав и по желанию дополняем кунжутом – снимаем пробу. Приятного аппетита!

Салат из сырых кабачков и помидоров

Салат из сырых кабачков и помидоров, дополненный отварным куриным яйцом и заправкой из майонеза – это хоть и легкое, но сытное кушанье, которое надолго избавит вас от голода и зарядит энергией до самого вечера. В случае если вы не употребляете покупные соусы, то используйте смесь сметаны и русской горчицы.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Кабачок – 150 гр.

Яйца отварные – 2 шт.

Помидоры – 2 шт.

Луковица – ½ шт.

Петрушка – 3 веточки.

Лук зеленый – 3 пера.

Уксус винный – 2 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Вода – 150 мл.

Майонез – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На произвольные сегменты разрезаем кабачок, складываем в глубокую тарелку и солим. Спустя 15 минут отжимаем от выделившегося сока.

Шаг 2. Параллельно маринуем лук: полукольца заливаем водой и уксусом, дополняем петрушкой и сахаром – убираем в холодильную камеру.

Шаг 3. Объединяем кабачок с отжатым луком.

Шаг 4. Добавляем кусочки помидора и отварного яйца, солим и перчим, а после сдабриваем майонезом.

Шаг 5. Перемешиваем, украшаем зеленью и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Вкусный салат из свежих кабачков и баклажана

Вкусный салат из свежих кабачков и баклажана можно запросто подать даже к праздничному столу, потому как его внешний вид вызывает повышение аппетита при одном взгляде! Яркие краски, яркий аромат и необычная заправка, на основе соевого соуса и кунжута.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 шт.

Кабачок – 1 шт.

Томаты «черри» – 200 гр.

Сулугуни – 150 гр.

Чеснок – 2-3 зуб.

Кунжут – 2 ст.л.

Соус соевый – 4 ст.л.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Сок лимона – 1 ч.л.

Перец острый молотый – по вкусу.

Масло сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополаскиваем молодой баклажан и кабачок, срезаем хвостики и нарезаем небольшими ломтиками.

Шаг 2. В сковородке растапливаем сливочное масло.

Шаг 3. Забрасываем нарезку и обжариваем около 7 минут до образования характерной корочки.

Шаг 4. Посыпаем компоненты рубленым чесноком, перемешиваем и выкладываем в тарелку. Остужаем.

Шаг 5. Состав дополняем измельченной кинзой и соевым соусом – мешаем.

Шаг 6. Выдавливаем сок из лимона.

Шаг 7. Забрасываем половинки черри.

Шаг 8. Забрасываем кубики сыра и поливаем оливковым маслом.

Шаг 9. Посыпаем кунжутом и настаиваем в холоде полчаса либо сразу же подаем к столу. Приятного аппетита!

Салат из кабачков и капусты

Салат из кабачков и капусты – это вкусное и полезное кушанье, на готовку которого вам не придется тратить более десяти минут. Такая закуска прекрасно дополнит семейный обед, где основными кушаньями будут горячие блюда из мяса и овощной гарнир. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Кабачок молодой – 1 шт.

Капуста – 150-200 гр.

Сок лимона – 1 ст.л.

Масло подсолнечное – 1-2 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Чеснок гранулированный – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Тонко шинкуем капусту.

Шаг 3. Промываем и очищаем кабачок, измельчаем при помощи терки для моркови по-корейски.

Шаг 4. Овощи высыпаем в сотейник.

Шаг 5. Посыпаем мелко нарезанной зеленью.

Шаг 6. Заправляем закуску соком лимона и подсолнечным маслом, солим и посыпаем гранулированным чесноком.

Шаг 7. Перемешиваем и подаем к столу. Приятного аппетита!