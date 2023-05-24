Салат из свежих кабачков – это лёгкое и полезное кушанье, с готовкой которого справится даже тот, кто впервые переступил порог кухни. Кабачки – это универсальный овощ, который можно употреблять в пищу, как в сыром виде, так и после термической обработки – вкусно будет в любом случае. Также этот овощ прекрасно гармонирует с другими компонентами, например, с морковкой или помидорами. В случае если ранее вы не пробовали подобных блюд, то это статья именно для вас!
Быстрый салат из свежих кабачков и огурцов на каждый день
Быстрый салат из свежих кабачков и огурцов на каждый день удивит вас своей легкостью и хрусткостью, которая сохраняется благодаря тому, что овощи не нужно подвергать термической обработке. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений, вы можете дополнить закуску любой зеленью.
Ингредиенты –+4 порц.
- Кабачок 1 шт.
- Яйцо куриное 1 шт.
- Огурец 1 шт.
- Лук зелёный 2 ст.л.
- Масло оливковое 2 ст.л.
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
Шаги 35 мин.
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Готовим салат из свежих кабачков. Овощ ополаскиваем и режем на брусочки среднего размера, солим и, перемешав, оставляем на 15 минут. Если плод крупный, то снимаем кожицу.
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Параллельно заливаем яйцо водой и варим на протяжении 10 минут с момента закипания. Остужаем и удаляем скорлупу.
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Сливаем выделившийся сок с кабачков, аналогично измельчаем свежие огурцы.
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Дополняем овощи рубленой зеленью и нарезанным яйцом.
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Компоненты солим и перчим.
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Поливаем оливковым маслом и активно перемешиваем.
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Выкладываем салат на сервировочное блюдо и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!
Салат из свежих кабачков по-корейски
Салат из свежих кабачков по-корейски готовится быстро и просто, однако, для того, чтобы овощи макисмально пропитались пикантными добавками, придется все-таки немного подождать. Но, сняв первую пробу, вы поймете, что ожидание определенно того стоило!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Кабачок – 1 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Луковица – ½ шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Соль – ¼ ч.л.
- Сахар-песок – 1,5 ч.л.
- Уксус столовый 9% – 1 ч.л.
- Масло подсолнечное – 2 ст.л.
- Соус соевый – 2 ч.л.
- Перец чили молотый – ½ ч.л.
- Кориандр молотый – ½ ч.л.
- Петрушка рубленая – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Плотную часть кабачка и очищенную морковку измельчаем при помощи терки для моркови по-корейски и помещаем в салатник.
Шаг 2. Добавляем луковые полукольца, сахарный песок и соль – перемешиваем и настаиваем 5-7 минут.
Шаг 3. Отжимаем овощи от жидкости, посыпаем специями, рубленым чесноком и вливаем соевый соус.
Шаг 4. Следом вводим раскаленное подсолнечное масло и уксус – быстро перемешиваем.
Шаг 5. Сдабриваем закуску петрушкой, перемешиваем и убираем для пропитки в холодильную камеру на полчаса.
Шаг 6. По истечении времени дегустируем и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Салат из кабачков с морковью
Салат из кабачков с морковью – это не только очень вкусная и питательная закуска, которая порадует вас своими яркими красками, но еще и полезная, так как овощи подаются в сыром виде. Готовить такой салат рекомендуем с вечера, так как ему требуется время для пропитки.
Время готовки – 6 ч.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 3-4.
Ингредиенты:
- Кабачки – 2 шт.
- Морковка – 0,5 шт.
- Перец сладкий – 0,5 шт.
- Чеснок – 1 зуб.
- Соль – ½ ч.л.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
- Масло растительное – 50 мл.
- Уксус 9% – 30 мл.
- Укроп – по вкусу.
- Приправа для морковки по-корейски – 10 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мелко измельчаем чеснок и зелень, мякоть сладкого перца режем на бруски.
Шаг 2. Очищенный кабачок с морковкой трем на терке для овощей по-корейски.
Шаг 3. Смешиваем все подготовленные компоненты.
Шаг 4. Поливаем состав растительным маслом и уксусом, приправляем специей, солью и сахаром.
Шаг 5. Перемешиваем и убираем в прохладное место на 4-6 часов.
Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!
Острый салат из кабачков с чесноком
Острый салат из кабачков с чесноком – это в меру пикантное и ароматное блюдо, которое можно запросто подать к столу, как в качестве дополнения к основному кушанью, так и как закуску. Поверьте, такой салатик подарит вам вкусовое наслаждение даже в сочетании с отварной картошкой.
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Кабачки – 2-3 шт.
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Паприка сладкая молотая – 1 ст.л.
- Укроп – 5 веточек.
- Мука – 1-2 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Соус соевый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Молодой кабачок прямо в кожице нарезаем полукольцами.
Шаг 2. Посыпаем овощ молотой паприкой, мукой и молотым перцем – перемешиваем.
Шаг 3. Обжариваем ломтики кабачка на раскаленном растительном масле при частом помешивании 3-5 минут.
Шаг 4. Горячий компонент выкладываем в салатник, посыпаем чесноком, пропущенным через пресс и рубленым укропом, поливаем соевым соусом.
Шаг 5. Перемешиваем состав и по желанию дополняем кунжутом – снимаем пробу. Приятного аппетита!
Салат из сырых кабачков и помидоров
Салат из сырых кабачков и помидоров, дополненный отварным куриным яйцом и заправкой из майонеза – это хоть и легкое, но сытное кушанье, которое надолго избавит вас от голода и зарядит энергией до самого вечера. В случае если вы не употребляете покупные соусы, то используйте смесь сметаны и русской горчицы.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Кабачок – 150 гр.
- Яйца отварные – 2 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Луковица – ½ шт.
- Петрушка – 3 веточки.
- Лук зеленый – 3 пера.
- Уксус винный – 2 ст.л.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Вода – 150 мл.
- Майонез – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. На произвольные сегменты разрезаем кабачок, складываем в глубокую тарелку и солим. Спустя 15 минут отжимаем от выделившегося сока.
Шаг 2. Параллельно маринуем лук: полукольца заливаем водой и уксусом, дополняем петрушкой и сахаром – убираем в холодильную камеру.
Шаг 3. Объединяем кабачок с отжатым луком.
Шаг 4. Добавляем кусочки помидора и отварного яйца, солим и перчим, а после сдабриваем майонезом.
Шаг 5. Перемешиваем, украшаем зеленью и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Вкусный салат из свежих кабачков и баклажана
Вкусный салат из свежих кабачков и баклажана можно запросто подать даже к праздничному столу, потому как его внешний вид вызывает повышение аппетита при одном взгляде! Яркие краски, яркий аромат и необычная заправка, на основе соевого соуса и кунжута.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 1 шт.
- Кабачок – 1 шт.
- Томаты «черри» – 200 гр.
- Сулугуни – 150 гр.
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Кунжут – 2 ст.л.
- Соус соевый – 4 ст.л.
- Масло оливковое – 2 ст.л.
- Сок лимона – 1 ч.л.
- Перец острый молотый – по вкусу.
- Масло сливочное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Ополаскиваем молодой баклажан и кабачок, срезаем хвостики и нарезаем небольшими ломтиками.
Шаг 2. В сковородке растапливаем сливочное масло.
Шаг 3. Забрасываем нарезку и обжариваем около 7 минут до образования характерной корочки.
Шаг 4. Посыпаем компоненты рубленым чесноком, перемешиваем и выкладываем в тарелку. Остужаем.
Шаг 5. Состав дополняем измельченной кинзой и соевым соусом – мешаем.
Шаг 6. Выдавливаем сок из лимона.
Шаг 7. Забрасываем половинки черри.
Шаг 8. Забрасываем кубики сыра и поливаем оливковым маслом.
Шаг 9. Посыпаем кунжутом и настаиваем в холоде полчаса либо сразу же подаем к столу. Приятного аппетита!
Салат из кабачков и капусты
Салат из кабачков и капусты – это вкусное и полезное кушанье, на готовку которого вам не придется тратить более десяти минут. Такая закуска прекрасно дополнит семейный обед, где основными кушаньями будут горячие блюда из мяса и овощной гарнир. Обязательно попробуйте!
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 2-3.
Ингредиенты:
- Кабачок молодой – 1 шт.
- Капуста – 150-200 гр.
- Сок лимона – 1 ст.л.
- Масло подсолнечное – 1-2 ст.л.
- Зелень – по вкусу.
- Чеснок гранулированный – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.
Шаг 2. Тонко шинкуем капусту.
Шаг 3. Промываем и очищаем кабачок, измельчаем при помощи терки для моркови по-корейски.
Шаг 4. Овощи высыпаем в сотейник.
Шаг 5. Посыпаем мелко нарезанной зеленью.
Шаг 6. Заправляем закуску соком лимона и подсолнечным маслом, солим и посыпаем гранулированным чесноком.
Шаг 7. Перемешиваем и подаем к столу. Приятного аппетита!