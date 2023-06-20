Описание приготовления:
Готовится салат очень просто и быстро. Конечно, язык следует сварить заранее. Он может быть говяжий или свиной. Зеленый лук можно заменить белым салатным, красным или фиолетовым. Белый обычный репчатый лук можно замариновать.
Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Язык
Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Язык свиной отварной 300 Грамм
- Картофель 2 Штуки
- Яйцо куриное 2 Штуки
- Лук зеленый 30 Грамм
- Сыр твердый 100 Грамм
- Гранат 1/2 Штуки
- Майонез 4 Ст. ложки
- Соль По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
193 ккал
Калорийность
11 г
Белки
14 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Капли страсти"»
Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.
Отварной язык нарежьте произвольно. Я нарезала соломкой. Напоминаю, как варить язык. Если у вас свиной, то его нужно залить холодной водой и вымачивать час-полтора. После воду слить. Залить свежей водой и поставить кастрюлю на плиту. Довести до кипения, затем огонь уменьшить, снять пену и варить язык до мягкости 60-90 минут. В воду добавьте соль по вкусу, лавровый лист, перец черный горошком. Горячий язык достаньте из кастрюли и обдайте ледяной водой. Сразу же очистите от шкурки.
Картошку отварите в подсоленной воде, охладите, очистите и натрите на крупной терке.
Зеленый лук помойте и мелко нарежьте.
Яйца сварите вкрутую. Выложите их в кастрюлю, залейте водой и варите 10 минут с момента закипания. После достаньте, обдайте холодной водой, охладите и очистите, натрите на терке.
Любой твердый сыр по вкусу натрите на терке.
Выложите салат слоями в такой последовательности: картофель, язык, зеленый лук, яйца и сыр. Каждый слой салата, кроме последнего, смажьте майонезом. Гранат помойте, очистите и украсьте зернами.