Описание приготовления:

Готовится салат очень просто и быстро. Конечно, язык следует сварить заранее. Он может быть говяжий или свиной. Зеленый лук можно заменить белым салатным, красным или фиолетовым. Белый обычный репчатый лук можно замариновать.

Назначение: На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Язык

Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Язык свиной отварной 300 Грамм

Картофель 2 Штуки

Яйцо куриное 2 Штуки

Лук зеленый 30 Грамм

Сыр твердый 100 Грамм

Гранат 1/2 Штуки

Майонез 4 Ст. ложки

Соль По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

193 ккал

Калорийность

11 г

Белки

14 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Капли страсти"»

Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.

Отварной язык нарежьте произвольно. Я нарезала соломкой. Напоминаю, как варить язык. Если у вас свиной, то его нужно залить холодной водой и вымачивать час-полтора. После воду слить. Залить свежей водой и поставить кастрюлю на плиту. Довести до кипения, затем огонь уменьшить, снять пену и варить язык до мягкости 60-90 минут. В воду добавьте соль по вкусу, лавровый лист, перец черный горошком. Горячий язык достаньте из кастрюли и обдайте ледяной водой. Сразу же очистите от шкурки.

Картошку отварите в подсоленной воде, охладите, очистите и натрите на крупной терке.

Зеленый лук помойте и мелко нарежьте.

Яйца сварите вкрутую. Выложите их в кастрюлю, залейте водой и варите 10 минут с момента закипания. После достаньте, обдайте холодной водой, охладите и очистите, натрите на терке.

Любой твердый сыр по вкусу натрите на терке.

Выложите салат слоями в такой последовательности: картофель, язык, зеленый лук, яйца и сыр. Каждый слой салата, кроме последнего, смажьте майонезом. Гранат помойте, очистите и украсьте зернами.