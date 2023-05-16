Описание приготовления:

Печень для салата вы можете как пожарить, так и отварить в чуть подсоленной воде. Если не сезон молодой и сочной капусты, вы можете заменить ее на салат "Айсберг", на пекинскую капусту или же на обычный салат латук.

Назначение: На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриная печень

Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Печень куриная 300 Грамм

Капуста молодая белокочанная 100 Грамм

Морковь по-корейски 50 Грамм

Огурцы соленые 50 Грамм

Яйцo 1 Штука

Майонез 40 Грамм

Укроп (ветки) 5-6 Штук

Масло растительное 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

122 ккал

Калорийность

8 г

Белки

8 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Казачий"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйцо отварите около 10 минут, остудите в холодной воде.

Печень тщательно помойте, обсушите, обрежьте жир и лишние пленки. Разогрейте в сковороде немного растительного масла, жарьте на умеренном огне 7 минут, готовая печень внутри должна остаться чуть розоватой, но без сукровицы.

А пока нашинкуйте тоненько молодую капусту, слегка помните ее руками, переложите в глубокую миску. Добавьте нарезанные мелким кубиком соленые огурцы.

Почистите и натрите на крупной терке вареное яйцо, слегка измельчите ножом корейскую морковь.

Остывшую печень нарежьте небольшими ломтиками, порубите укроп.

Заправьте салат любимым майонезом, солью, перцем и хорошенько перемешайте.

Установите сервировочное кольцо на плоскую тарелку, выложите в него салат, слегка прижмите ложкой.

Кольцо аккуратно снимите, украсьте веточкой петрушки или укропа и подавайте к столу. Салат "Казачий" готов!