Салат «Казачий»

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Описание приготовления:

Печень для салата вы можете как пожарить, так и отварить в чуть подсоленной воде. Если не сезон молодой и сочной капусты, вы можете заменить ее на салат "Айсберг", на пекинскую капусту или же на обычный салат латук.

Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриная печень
Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Печень куриная 300 Грамм
  • Капуста молодая белокочанная 100 Грамм
  • Морковь по-корейски 50 Грамм
  • Огурцы соленые 50 Грамм
  • Яйцo 1 Штука
  • Майонез 40 Грамм
  • Укроп (ветки) 5-6 Штук
  • Масло растительное 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

122 ккал

Калорийность

8 г

Белки

8 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Казачий"»

Салат "Казачий"

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйцо отварите около 10 минут, остудите в холодной воде.

Салат "Казачий"

Печень тщательно помойте, обсушите, обрежьте жир и лишние пленки. Разогрейте в сковороде немного растительного масла, жарьте на умеренном огне 7 минут, готовая печень внутри должна остаться чуть розоватой, но без сукровицы.

Салат "Казачий"

А пока нашинкуйте тоненько молодую капусту, слегка помните ее руками, переложите в глубокую миску. Добавьте нарезанные мелким кубиком соленые огурцы.

Салат "Казачий"

Почистите и натрите на крупной терке вареное яйцо, слегка измельчите ножом корейскую морковь.

Салат "Казачий"

Остывшую печень нарежьте небольшими ломтиками, порубите укроп.

Салат "Казачий"

Заправьте салат любимым майонезом, солью, перцем и хорошенько перемешайте.

Салат "Казачий"

Установите сервировочное кольцо на плоскую тарелку, выложите в него салат, слегка прижмите ложкой.

Салат "Казачий"

Кольцо аккуратно снимите, украсьте веточкой петрушки или укропа и подавайте к столу. Салат "Казачий" готов!

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