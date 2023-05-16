Описание приготовления:
Печень для салата вы можете как пожарить, так и отварить в чуть подсоленной воде. Если не сезон молодой и сочной капусты, вы можете заменить ее на салат "Айсберг", на пекинскую капусту или же на обычный салат латук.
Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриная печень
Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Печень куриная 300 Грамм
- Капуста молодая белокочанная 100 Грамм
- Морковь по-корейски 50 Грамм
- Огурцы соленые 50 Грамм
- Яйцo 1 Штука
- Майонез 40 Грамм
- Укроп (ветки) 5-6 Штук
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
122 ккал
Калорийность
8 г
Белки
8 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Казачий"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйцо отварите около 10 минут, остудите в холодной воде.
Печень тщательно помойте, обсушите, обрежьте жир и лишние пленки. Разогрейте в сковороде немного растительного масла, жарьте на умеренном огне 7 минут, готовая печень внутри должна остаться чуть розоватой, но без сукровицы.
А пока нашинкуйте тоненько молодую капусту, слегка помните ее руками, переложите в глубокую миску. Добавьте нарезанные мелким кубиком соленые огурцы.
Почистите и натрите на крупной терке вареное яйцо, слегка измельчите ножом корейскую морковь.
Остывшую печень нарежьте небольшими ломтиками, порубите укроп.
Заправьте салат любимым майонезом, солью, перцем и хорошенько перемешайте.
Установите сервировочное кольцо на плоскую тарелку, выложите в него салат, слегка прижмите ложкой.
Кольцо аккуратно снимите, украсьте веточкой петрушки или укропа и подавайте к столу. Салат "Казачий" готов!