Описание приготовления:
Большую роль в этом салате играет сыр косичка, именно он задает вкус и структуру салата. Помидоры выбирайте мясистые, хорошо созревшие. Маслины можно заменить на оливки и украсить все зеленью.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Птица / Курица / Курица копчёная
Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Куриная грудка копченая 200 Грамм
- Маслины без косточек 100 Грамм
- Огурец 1 Штука
- Помидор 1 Штука
- Сыр копченый косичка 100 Грамм
- Майонез 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
184 ккал
Калорийность
27 г
Белки
8 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Колдунья"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Колдунья". Овощи вымойте и обсушите, с маслин слейте жидкость.
У копченой курицы удалите кости и порежьте соломкой, выложите в салатник.
Огурцы порежьте соломкой и добавьте к курице.
Сыр косичка порежьте соломкой и выложите в салатник.
Помидор порежьте средней соломкой, удалите семена, добавьте в салат. Помидорный сок с семенами выложите в другую миску.
В миску с помидорным соком и семенами добавьте майонез и перемешайте.
Соедините салат с майонезной заправкой, посолите, перемешайте и оставьте в холодильнике на один час. Добавьте порезанные маслины, перемешайте и подавайте.
Приятного аппетита!