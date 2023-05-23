Описание приготовления:

Большую роль в этом салате играет сыр косичка, именно он задает вкус и структуру салата. Помидоры выбирайте мясистые, хорошо созревшие. Маслины можно заменить на оливки и украсить все зеленью.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Птица / Курица / Курица копчёная

Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Куриная грудка копченая 200 Грамм

Маслины без косточек 100 Грамм

Огурец 1 Штука

Помидор 1 Штука

Сыр копченый косичка 100 Грамм

Майонез 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

184 ккал

Калорийность

27 г

Белки

8 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Колдунья"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Колдунья". Овощи вымойте и обсушите, с маслин слейте жидкость.

У копченой курицы удалите кости и порежьте соломкой, выложите в салатник.

Огурцы порежьте соломкой и добавьте к курице.

Сыр косичка порежьте соломкой и выложите в салатник.

Помидор порежьте средней соломкой, удалите семена, добавьте в салат. Помидорный сок с семенами выложите в другую миску.

В миску с помидорным соком и семенами добавьте майонез и перемешайте.

Соедините салат с майонезной заправкой, посолите, перемешайте и оставьте в холодильнике на один час. Добавьте порезанные маслины, перемешайте и подавайте.

Приятного аппетита!