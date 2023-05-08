Салат, который буду готовить всё лето. Этот рецепт кабачков использую каждый год

Кабачки изначально произрастали лишь на территории северной Мексики. Данный овощ пользовался популярностью у местного населения. Люди готовили из кабачков не только салаты и основные блюда, но и добавляли их в выпечку и сладости.
В XVI веке кабачки попали в Европу, где над овощем стали проводить эксперименты местные повара. До того как кулинары открыли для себя способы готовки кабачков, этот овощ украшал ботанические сады Франции и Италии.
Сейчас из кабачков можно приготовить много полезных блюд. Например, летний витаминный салат.
Ингредиенты для кабачкового салата:
- кабачки — 2 шт.;
- растительное масло — 4 ст. л.;
- сыр — 80 г;
- соль — щепотка;
- сметана — ст. л.;
- черный молотый перец — щепотка;
- сухой чеснок — ½ ч. л.
Приготовление кабачкового салата:
Нарезаем кабачки крупными кубиками. В сковороде надо разогреть растительное масло, высыпать к нему сухой чеснок и черный молотый перец.
Специи тушим в масле не более 15 секунд, а затем отправляем в сковороду кабачки. На сильном огне надо обжарить кабачки до золотистой корочки.
В это время натираем мелко сыр, вместе со сметаной отправляем в сковороду к кабачкам. Как только кабачки поджарились, надо уменьшить огонь.
Кабачки солим, тушим в течение 3-4 минут, перемешиваем.
В результате получается довольно необычный салат из кабачков. Его можно сочетать с другими овощами или использовать как намазку на хлеб.