Салат, который буду готовить всё лето. Этот рецепт кабачков использую каждый год

Кабачки изначально произрастали лишь на территории северной Мексики. Данный овощ пользовался популярностью у местного населения. Люди готовили из кабачков не только салаты и основные блюда, но и добавляли их в выпечку и сладости.

В XVI веке кабачки попали в Европу, где над овощем стали проводить эксперименты местные повара. До того как кулинары открыли для себя способы готовки кабачков, этот овощ украшал ботанические сады Франции и Италии.

Сейчас из кабачков можно приготовить много полезных блюд. Например, летний витаминный салат.

Ингредиенты для кабачкового салата:

кабачки — 2 шт.;

растительное масло — 4 ст. л.;

сыр — 80 г;

соль — щепотка;

сметана — ст. л.;

черный молотый перец — щепотка;

сухой чеснок — ½ ч. л.

Приготовление кабачкового салата:

Нарезаем кабачки крупными кубиками. В сковороде надо разогреть растительное масло, высыпать к нему сухой чеснок и черный молотый перец.

Специи тушим в масле не более 15 секунд, а затем отправляем в сковороду кабачки. На сильном огне надо обжарить кабачки до золотистой корочки.

В это время натираем мелко сыр, вместе со сметаной отправляем в сковороду к кабачкам. Как только кабачки поджарились, надо уменьшить огонь.

Кабачки солим, тушим в течение 3-4 минут, перемешиваем.

В результате получается довольно необычный салат из кабачков. Его можно сочетать с другими овощами или использовать как намазку на хлеб.