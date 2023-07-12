Салат «Коул слоу»

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Салат «Коул слоу» – это традиционный салат американской кухни. Такое угощение очень вкусное и простое в исполнении. Его можно подавать в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из восьми рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Американский салат «Коул слоу» — классический рецепт

Американский салат «Коул слоу» – классический рецепт, который точно стоит взять на заметку. Яркое угощение никого не оставит равнодушным. Ваши домашние или гости отметят интересный вкус и сочность. Для приготовления обязательно используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Салат «Коул слоу»

Ингредиенты –+4 порц.

  • Капуста белокочанная ⅘ кг
  • Морковь 150 гр.
  • Лук репчатый 50 гр.
  • Уксус столовый 9% 1.5 ст.л.
  • Молоко коровье 60 мл.
  • Кефир 60 мл.
  • Майонез столовый молочный 120 гр.
  • Соль ½ ч.л.
  • Сахар-песок 2 ст.л.
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Сок лимонный 2.5 ст.л.

Шаги 20 мин.

  1. Салат «Коул слоу»

    Салат «Коул слоу» по классическому рецепту готовится очень просто. Промываем белокочанную капусту, мелко шинкуем ее и выкладываем в салатник.

  2. Салат «Коул слоу»

    Сюда же отправляем тертую на терке морковь.

  3. Салат «Коул слоу»

    Натираем лук на мелкой терке. Выкладываем к полученной массе лимонный сок.

  4. Салат «Коул слоу»

    Добавляем сахар, соль, перец, кефир, молоко, майонез и уксус.

  5. Салат «Коул слоу»

    Очень хорошо вымешиваем смесь для заправки.

  6. Салат «Коул слоу»

    Поливаем овощи в салатнике заправкой.

  7. Салат «Коул слоу»

    Тщательно перемешиваем заготовку.

  8. Салат «Коул слоу»

    Американский салат «Коул слоу» по классическому рецепту готов. Угощайтесь!

Салат «Коул слоу» с ананасом

Салат «Коул слоу» с ананасом порадует невероятной сочностью и ярким внешним видом. Такую закуску можно подавать самостоятельно или в качестве интересного гарнира. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 200 гр.
  • Морковь – 1 шт.
  • Ананас консервированный – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Майонез – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и обсушиваем белокочанную капусту. Можно снять верхние листья.

Салат «Коул слоу»

Шаг 2. Дальше капусту мелко шинкуем ножом.

Салат «Коул слоу»

Шаг 3. Очищаем морковь, промываем ее и натираем на крупной терке.

Салат «Коул слоу»

Шаг 4. Ананасы режем небольшими брусочками.

Салат «Коул слоу»

Шаг 5. Все ингредиенты выкладываем в общий салатник. По вкусу посыпаем солью и черным молотым перцем.

Салат «Коул слоу»

Шаг 6. Поливаем заготовку майонезом и хорошенько перемешиваем для равномерного распределения всех продуктов.

Салат «Коул слоу»

Шаг 7. Салат «Коул слоу» с ананасом готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Салат «Коул слоу»

Салат «Коул слоу» с краснокочанной капустой

Салат «Коул слоу» с краснокочанной капустой – это традиционный американский салат, который часто подают с мясными и рыбными горячими угощениями. Приготовить его в домашних условиях очень легко. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 200 гр.
  • Капуста краснокочанная – 200 гр.
  • Морковь – 150 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Для заправки:

  • Сметана – 50 гр.
  • Майонез – 50 гр.
  • Уксус яблочный/лимонный сок – 1 ст.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко шинкуем белокочанную капусту.

Салат «Коул слоу»

Шаг 2. Так же поступаем с краснокочанной капустой.

Салат «Коул слоу»

Шаг 3. Соединяем два вида капусты в салатнице. Солим и разминаем руками для выделения сока.

Салат «Коул слоу»

Шаг 4. Дополняем овощную заготовку тертой на терке морковью.

Салат «Коул слоу»

Шаг 5. Готовим заправку из сметаны, майонеза, горчицы, яблочного уксуса и сахара. Вымешиваем.

Салат «Коул слоу»

Шаг 6. Поливаем овощи заправкой. Перчим по вкусу и перемешиваем.

Салат «Коул слоу»

Шаг 7. Салат «Коул слоу» с краснокочанной капустой готов. Можно пробовать!

Салат «Коул слоу»

Салат «Коул слоу» с горчицей

Салат «Коул слоу» с горчицей – это очень сочное, аппетитное и интересное по вкусу угощение. Такой продукт отлично дополнит мясные или рыбные блюда. Для его несложного приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 450 гр.
  • Морковь – 180 гр.
  • Стебель сельдерея – по вкусу.

Для заправки:

  • Сметана – 3 ст.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Соль – ¼ ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сахар – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи можно сразу очистить и промыть.

Салат «Коул слоу»

Шаг 2. Натираем морковь на крупной терке.

Салат «Коул слоу»

Шаг 3. Мелко шинкуем белокочанную капусту.

Салат «Коул слоу»

Шаг 4. Измельчаем стебель сельдерея.

Салат «Коул слоу»

Шаг 5. Соединяем все три ингредиента в общем салатнике.

Салат «Коул слоу»

Шаг 6. Для заправки вымешиваем сметану, майонез, горчицу, соль, сахар и черный молотый перец. Тщательно вымешиваем и переливаем к овощам. Перемешиваем.

Салат «Коул слоу»

Шаг 7. Салат «Коул слоу» с горчицей готов. Можно угощаться!

Салат «Коул слоу»

«Коул слоу» с яблоком

«Коул слоу» с яблоком порадует удивительной сочностью и аппетитным внешним видом. Такую закуску можно подавать самостоятельно или в качестве интересного гарнира. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 200 гр.
  • Яблоко зеленое – 1 шт.
  • Лук репчатый красный – 0,5 шт.
  • Морковь – 0,5 шт.
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Сок лимонный – 1 ч.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Сахар – 0,5 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Смесь перцев – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Овощи очищаем и промываем.

Салат «Коул слоу»

Шаг 2. Мелко шинкуем белокочанную капусту, выкладываем ее в глубокий салатник.

Салат «Коул слоу»

Шаг 3. Сюда же отправляем тонкие полукольца репчатого лука.

Салат «Коул слоу»

Шаг 4. Мелкими брусочками режем морковку. Отправляем ее к остальным продуктам в миске.

Салат «Коул слоу»

Шаг 5. Так же поступаем с яблоком. Кладем его в салат.

Салат «Коул слоу»

Шаг 6. Для заправки вымешиваем майонез, горчицу, сметану, лимонный сок, соль, сахар и смесь перцев.

Салат «Коул слоу»

Шаг 7. Вливаем заправку в заготовку.

Салат «Коул слоу»

Шаг 8. Хорошенько все перемешиваем.

Салат «Коул слоу»

Шаг 9. «Коул слоу» с яблоком готов. Угощайтесь!

Салат «Коул слоу»

Салат «Коул слоу» с кукурузой

Салат «Коул слоу» с кукурузой – это традиционный и популярный салат американской кухни. Его обычно подают с мясными и рыбными горячими блюдами. Приготовить овощную закуску в домашних условиях несложно. Для этого берите на заметку проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 1/4 шт.
  • Капуста краснокочанная – 1/2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Кукуруза – 1 шт.
  • Петрушка – 4 ветки.
  • Листья салата – 4 шт.
  • Изюм белый – 20 гр.
  • Соль морская – 4 щепотки.

Для заправки:

  • Йогурт греческий – 120 гр.
  • Горчица дижонская – 1 ст.л.
  • Сок лимонный – 1,5 ст.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Соль морская – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – 3 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Салат «Коул слоу»

Шаг 2. В глубокой миске соединяем все продукты для заправки. Тщательно перемешиваем их. До использования можно убрать в холодильник.

Салат «Коул слоу»

Шаг 3. Очищенную морковь режем тонкой соломкой.

Салат «Коул слоу»

Шаг 4. Мелко шинкуем два вида капусты. Початок кукурузы разбираем. Все подготовленные овощи кладем в большой салатник.

Салат «Коул слоу»

Шаг 5. Дополняем белым изюмом, морской солью. Тщательно перемешиваем.

Салат «Коул слоу»

Шаг 6. Сюда же выкладываем измельченную петрушку. Поливаем ранее приготовленной заправкой.

Салат «Коул слоу»

Шаг 7. Салат «Коул слоу» с кукурузой готов. Раскладывайте по тарелкам, украсив салатными листочками, и подавайте к столу!

Салат «Коул слоу»

«Коул слоу» с сельдереем

«Коул слоу» с сельдереем порадует невероятной сочностью и привлекательным видом. Такую закуску можно подавать самостоятельно или в качестве интересного гарнира к мясным блюдам. Для приготовления американского салата в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 0,5 кг.
  • Стебель сельдерея – 35 гр.
  • Морковь – 100 гр.
  • Лук репчатый – 50 гр.
  • Майонез – 4 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Молоко – 25 мл.
  • Сок лимонный – 4 ст.л.
  • Хрен – 1 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заправки соединяем майонез, молоко, лимонный сок, хрен, сахар, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешиваем.

Салат «Коул слоу»

Шаг 2. Промываем капусту и мелко шинкуем ее.

Салат «Коул слоу»

Шаг 3. Выкладываем капусту в салатник. Сюда же отправляем мелко порезанный сельдерей.

Салат «Коул слоу»

Шаг 4. Мелко режем репчатый лук и также кладем его в салатник.

Салат «Коул слоу»

Шаг 5. Сюда же кладем тертую на терке морковь.

Салат «Коул слоу»

Шаг 6. Поливаем заготовку соусом и тщательно перемешиваем для равномерного распределения всех продуктов.

Салат «Коул слоу»

Шаг 7. «Коул слоу» с сельдереем готов. Можно пробовать!

Салат «Коул слоу»

«Коул слоу» с морковью и сметаной

«Коул слоу» с морковью и сметаной – это популярный и простой в исполнении американский салат, который принято подавать в качестве гарнира к мясным блюдам. Для приготовления аппетитного салата берите на заметку проверенный рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Капуста пекинская – 200 гр.
  • Морковь – 100 гр.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Мак – 1-2 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Сок лимонный – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем пекинскую капусту и мелко шинкуем ее.

Салат «Коул слоу»

Шаг 2. Выкладываем капусту в глубокий удобный салатник.

Салат «Коул слоу»

Шаг 3. Очищаем морковь и натираем ее на терке. Отправляем ингредиент в салатник с капустой.

Салат «Коул слоу»

Шаг 4. Приготовим заправку. Отмеряем нужное количество сметаны.

Салат «Коул слоу»

Шаг 5. Дополняем сметану горчицей, солью, маком и лимонным соком. Перемешиваем.

Салат «Коул слоу»

Шаг 6. Поливаем салат заправкой и тщательно все перемешиваем.

Салат «Коул слоу»

Шаг 7. «Коул слоу» с морковью и сметаной готов. Подавайте угощение к столу!

Салат «Коул слоу»

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