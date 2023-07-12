Салат «Коул слоу» – это традиционный салат американской кухни. Такое угощение очень вкусное и простое в исполнении. Его можно подавать в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из восьми рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Американский салат «Коул слоу» — классический рецепт

Американский салат «Коул слоу» – классический рецепт, который точно стоит взять на заметку. Яркое угощение никого не оставит равнодушным. Ваши домашние или гости отметят интересный вкус и сочность. Для приготовления обязательно используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+4 порц.

Капуста белокочанная ⅘ кг

Морковь 150 гр.

Лук репчатый 50 гр.

Уксус столовый 9% 1.5 ст.л.

Молоко коровье 60 мл.

Кефир 60 мл.

Майонез столовый молочный 120 гр.

Соль ½ ч.л.

Сахар-песок 2 ст.л.

Перец чёрный молотый по вкусу

Сок лимонный 2.5 ст.л.

Шаги 20 мин.

Салат «Коул слоу» по классическому рецепту готовится очень просто. Промываем белокочанную капусту, мелко шинкуем ее и выкладываем в салатник. Сюда же отправляем тертую на терке морковь. Натираем лук на мелкой терке. Выкладываем к полученной массе лимонный сок. Добавляем сахар, соль, перец, кефир, молоко, майонез и уксус. Очень хорошо вымешиваем смесь для заправки. Поливаем овощи в салатнике заправкой. Тщательно перемешиваем заготовку. Американский салат «Коул слоу» по классическому рецепту готов. Угощайтесь!

Салат «Коул слоу» с ананасом

Салат «Коул слоу» с ананасом порадует невероятной сочностью и ярким внешним видом. Такую закуску можно подавать самостоятельно или в качестве интересного гарнира. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 200 гр.

Морковь – 1 шт.

Ананас консервированный – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Майонез – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и обсушиваем белокочанную капусту. Можно снять верхние листья.

Шаг 2. Дальше капусту мелко шинкуем ножом.

Шаг 3. Очищаем морковь, промываем ее и натираем на крупной терке.

Шаг 4. Ананасы режем небольшими брусочками.

Шаг 5. Все ингредиенты выкладываем в общий салатник. По вкусу посыпаем солью и черным молотым перцем.

Шаг 6. Поливаем заготовку майонезом и хорошенько перемешиваем для равномерного распределения всех продуктов.

Шаг 7. Салат «Коул слоу» с ананасом готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Салат «Коул слоу» с краснокочанной капустой

Салат «Коул слоу» с краснокочанной капустой – это традиционный американский салат, который часто подают с мясными и рыбными горячими угощениями. Приготовить его в домашних условиях очень легко. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 200 гр.

Капуста краснокочанная – 200 гр.

Морковь – 150 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для заправки:

Сметана – 50 гр.

Майонез – 50 гр.

Уксус яблочный/лимонный сок – 1 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко шинкуем белокочанную капусту.

Шаг 2. Так же поступаем с краснокочанной капустой.

Шаг 3. Соединяем два вида капусты в салатнице. Солим и разминаем руками для выделения сока.

Шаг 4. Дополняем овощную заготовку тертой на терке морковью.

Шаг 5. Готовим заправку из сметаны, майонеза, горчицы, яблочного уксуса и сахара. Вымешиваем.

Шаг 6. Поливаем овощи заправкой. Перчим по вкусу и перемешиваем.

Шаг 7. Салат «Коул слоу» с краснокочанной капустой готов. Можно пробовать!

Салат «Коул слоу» с горчицей

Салат «Коул слоу» с горчицей – это очень сочное, аппетитное и интересное по вкусу угощение. Такой продукт отлично дополнит мясные или рыбные блюда. Для его несложного приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 450 гр.

Морковь – 180 гр.

Стебель сельдерея – по вкусу.

Для заправки:

Сметана – 3 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Майонез – 2 ст.л.

Соль – ¼ ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сахар – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи можно сразу очистить и промыть.

Шаг 2. Натираем морковь на крупной терке.

Шаг 3. Мелко шинкуем белокочанную капусту.

Шаг 4. Измельчаем стебель сельдерея.

Шаг 5. Соединяем все три ингредиента в общем салатнике.

Шаг 6. Для заправки вымешиваем сметану, майонез, горчицу, соль, сахар и черный молотый перец. Тщательно вымешиваем и переливаем к овощам. Перемешиваем.

Шаг 7. Салат «Коул слоу» с горчицей готов. Можно угощаться!

«Коул слоу» с яблоком

«Коул слоу» с яблоком порадует удивительной сочностью и аппетитным внешним видом. Такую закуску можно подавать самостоятельно или в качестве интересного гарнира. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 200 гр.

Яблоко зеленое – 1 шт.

Лук репчатый красный – 0,5 шт.

Морковь – 0,5 шт.

Сметана – 1 ст.л.

Майонез – 1 ст.л.

Сок лимонный – 1 ч.л.

Горчица – 1 ч.л.

Сахар – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Овощи очищаем и промываем.

Шаг 2. Мелко шинкуем белокочанную капусту, выкладываем ее в глубокий салатник.

Шаг 3. Сюда же отправляем тонкие полукольца репчатого лука.

Шаг 4. Мелкими брусочками режем морковку. Отправляем ее к остальным продуктам в миске.

Шаг 5. Так же поступаем с яблоком. Кладем его в салат.

Шаг 6. Для заправки вымешиваем майонез, горчицу, сметану, лимонный сок, соль, сахар и смесь перцев.

Шаг 7. Вливаем заправку в заготовку.

Шаг 8. Хорошенько все перемешиваем.

Шаг 9. «Коул слоу» с яблоком готов. Угощайтесь!

Салат «Коул слоу» с кукурузой

Салат «Коул слоу» с кукурузой – это традиционный и популярный салат американской кухни. Его обычно подают с мясными и рыбными горячими блюдами. Приготовить овощную закуску в домашних условиях несложно. Для этого берите на заметку проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 1/4 шт.

Капуста краснокочанная – 1/2 шт.

Морковь – 1 шт.

Кукуруза – 1 шт.

Петрушка – 4 ветки.

Листья салата – 4 шт.

Изюм белый – 20 гр.

Соль морская – 4 щепотки.

Для заправки:

Йогурт греческий – 120 гр.

Горчица дижонская – 1 ст.л.

Сок лимонный – 1,5 ст.л.

Сахар – 1 ч.л.

Соль морская – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 3 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем все продукты для заправки. Тщательно перемешиваем их. До использования можно убрать в холодильник.

Шаг 3. Очищенную морковь режем тонкой соломкой.

Шаг 4. Мелко шинкуем два вида капусты. Початок кукурузы разбираем. Все подготовленные овощи кладем в большой салатник.

Шаг 5. Дополняем белым изюмом, морской солью. Тщательно перемешиваем.

Шаг 6. Сюда же выкладываем измельченную петрушку. Поливаем ранее приготовленной заправкой.

Шаг 7. Салат «Коул слоу» с кукурузой готов. Раскладывайте по тарелкам, украсив салатными листочками, и подавайте к столу!

«Коул слоу» с сельдереем

«Коул слоу» с сельдереем порадует невероятной сочностью и привлекательным видом. Такую закуску можно подавать самостоятельно или в качестве интересного гарнира к мясным блюдам. Для приготовления американского салата в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 0,5 кг.

Стебель сельдерея – 35 гр.

Морковь – 100 гр.

Лук репчатый – 50 гр.

Майонез – 4 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Молоко – 25 мл.

Сок лимонный – 4 ст.л.

Хрен – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заправки соединяем майонез, молоко, лимонный сок, хрен, сахар, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешиваем.

Шаг 2. Промываем капусту и мелко шинкуем ее.

Шаг 3. Выкладываем капусту в салатник. Сюда же отправляем мелко порезанный сельдерей.

Шаг 4. Мелко режем репчатый лук и также кладем его в салатник.

Шаг 5. Сюда же кладем тертую на терке морковь.

Шаг 6. Поливаем заготовку соусом и тщательно перемешиваем для равномерного распределения всех продуктов.

Шаг 7. «Коул слоу» с сельдереем готов. Можно пробовать!

«Коул слоу» с морковью и сметаной

«Коул слоу» с морковью и сметаной – это популярный и простой в исполнении американский салат, который принято подавать в качестве гарнира к мясным блюдам. Для приготовления аппетитного салата берите на заметку проверенный рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста пекинская – 200 гр.

Морковь – 100 гр.

Сметана – 2 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Мак – 1-2 ч.л.

Соль – по вкусу.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем пекинскую капусту и мелко шинкуем ее.

Шаг 2. Выкладываем капусту в глубокий удобный салатник.

Шаг 3. Очищаем морковь и натираем ее на терке. Отправляем ингредиент в салатник с капустой.

Шаг 4. Приготовим заправку. Отмеряем нужное количество сметаны.

Шаг 5. Дополняем сметану горчицей, солью, маком и лимонным соком. Перемешиваем.

Шаг 6. Поливаем салат заправкой и тщательно все перемешиваем.

Шаг 7. «Коул слоу» с морковью и сметаной готов. Подавайте угощение к столу!