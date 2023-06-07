Салат «Лада»

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Описание приготовления:

Салат "Лада" готовится просто и быстро, если вы заранее сварите картофель и яйца. Заправить его можно не только майонезом, но и смесью майонеза со сметаной.

Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Птица / Курица
Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Куриное филе (грудка) 250 Грамм
  • Яйца 2 Штуки
  • Огурец соленый 1 Штука (или маринованный)
  • Горошек зеленый консервированный 100 Грамм
  • Подсолнечное масло 30 Миллилитров
  • Каpтофель 1-2 Штук
  • Майонез 2-3 Ст. ложек
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

146 ккал

Калорийность

9 г

Белки

9 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Лада"»

Салат "Лада"

Подготовьте ингредиенты для приготовления салата "Лада".

Салат "Лада"

Куриное филе помойте и нарежьте. Выложите в сковороду с подсолнечным маслом. Посыпьте любимой приправой, у меня это сушеный базилик.

Салат "Лада"

Жарьте филе до готовности 7-8 минут.

Салат "Лада"

Консервированный зеленый горошек выложите в салатник. Добавьте нарезанный соленый или маринованный огурец.

Салат "Лада"

Картофель сварите в кожуре. Яйца сварите вкрутую. Охладите и очистите то и другое, мелко нарежьте.

Салат "Лада"

Жареное куриное филе мелко нарежьте и выложите в салат.

Салат "Лада"

Салат заправьте, посолите и поперчите.

Салат "Лада"

Перемешайте все ингредиенты салата.

Салат "Лада"

Салат "Лада" готов. Приятного аппетита!

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