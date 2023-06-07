Описание приготовления:
Салат "Лада" готовится просто и быстро, если вы заранее сварите картофель и яйца. Заправить его можно не только майонезом, но и смесью майонеза со сметаной.
Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Птица / Курица
Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Куриное филе (грудка) 250 Грамм
- Яйца 2 Штуки
- Огурец соленый 1 Штука (или маринованный)
- Горошек зеленый консервированный 100 Грамм
- Подсолнечное масло 30 Миллилитров
- Каpтофель 1-2 Штук
- Майонез 2-3 Ст. ложек
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
146 ккал
Калорийность
9 г
Белки
9 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Лада"»
Подготовьте ингредиенты для приготовления салата "Лада".
Куриное филе помойте и нарежьте. Выложите в сковороду с подсолнечным маслом. Посыпьте любимой приправой, у меня это сушеный базилик.
Жарьте филе до готовности 7-8 минут.
Консервированный зеленый горошек выложите в салатник. Добавьте нарезанный соленый или маринованный огурец.
Картофель сварите в кожуре. Яйца сварите вкрутую. Охладите и очистите то и другое, мелко нарежьте.
Жареное куриное филе мелко нарежьте и выложите в салат.
Салат заправьте, посолите и поперчите.
Перемешайте все ингредиенты салата.
Салат "Лада" готов. Приятного аппетита!