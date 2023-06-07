Описание приготовления:

Салат "Лада" готовится просто и быстро, если вы заранее сварите картофель и яйца. Заправить его можно не только майонезом, но и смесью майонеза со сметаной.

Назначение: На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Птица / Курица

Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Куриное филе (грудка) 250 Грамм

Яйца 2 Штуки

Огурец соленый 1 Штука (или маринованный)

Горошек зеленый консервированный 100 Грамм

Подсолнечное масло 30 Миллилитров

Каpтофель 1-2 Штук

Майонез 2-3 Ст. ложек

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

146 ккал

Калорийность

9 г

Белки

9 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Лада"»

Подготовьте ингредиенты для приготовления салата "Лада".

Куриное филе помойте и нарежьте. Выложите в сковороду с подсолнечным маслом. Посыпьте любимой приправой, у меня это сушеный базилик.

Жарьте филе до готовности 7-8 минут.

Консервированный зеленый горошек выложите в салатник. Добавьте нарезанный соленый или маринованный огурец.

Картофель сварите в кожуре. Яйца сварите вкрутую. Охладите и очистите то и другое, мелко нарежьте.

Жареное куриное филе мелко нарежьте и выложите в салат.

Салат заправьте, посолите и поперчите.

Перемешайте все ингредиенты салата.

Салат "Лада" готов. Приятного аппетита!