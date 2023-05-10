Салат «Маринара»

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Описание приготовления:

Салат "Маринара" готовится слоями. Все очень просто и быстро. Необыкновенно сытный и вкусный салат, рекомендую!

Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Птица / Курица
Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Куриное филе отварное 200 Грамм
  • Лук репчатый 1/2 Штуки (среднего размера)
  • Яйца 2 Штуки
  • Сыр твердый 70 Грамм
  • Помидор 1 Штука (крупный)
  • Майонез 2 Ст. ложки
  • Уксус 9% 1 Чайная ложка
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу
  • Сахар 1/4 Чайных ложки (для маринада)

Количество порций 3

Калорийность

168 ккал

Калорийность

14 г

Белки

11 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Маринара"»

Салат "Маринара"

Подготовьте ингредиенты для приготовления салата "Маринара".

Салат "Маринара"

Куриное филе отварите в подсоленной воде. Охладите и нарежьте.

Салат "Маринара"

Репчатый лук очистите, помойте, нарежьте произвольно и замаринуйте. В мисочку выложите нарезанный лук, 1/4 чайной ложки соли, 1/4 чайной ложки сахара и 1 чайную ложку уксуса 9%. Налейте 50 мл. горячей воды и дайте луку постоять в маринаде 10-15 минут. После достаньте лук из маринада.

Салат "Маринара"

Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите и натрите на терке.

Салат "Маринара"

Твердый сыр натрите на терке.

Салат "Маринара"

Помидор помойте и нарежьте кубиками. Выложите салат слоями в такой последовательности: отварная курица, маринованный лук, яйца, сыр и помидор. Слой яиц можно посолить. Слой курицы поперчить. Каждый слой смажьте майонезом. Салат "Маринара" готов. Приятого аппетита!

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