Описание приготовления:
Салат "Маринара" готовится слоями. Все очень просто и быстро. Необыкновенно сытный и вкусный салат, рекомендую!
Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Птица / Курица
Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Куриное филе отварное 200 Грамм
- Лук репчатый 1/2 Штуки (среднего размера)
- Яйца 2 Штуки
- Сыр твердый 70 Грамм
- Помидор 1 Штука (крупный)
- Майонез 2 Ст. ложки
- Уксус 9% 1 Чайная ложка
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
- Сахар 1/4 Чайных ложки (для маринада)
Количество порций 3
Калорийность
168 ккал
Калорийность
14 г
Белки
11 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Маринара"»
Подготовьте ингредиенты для приготовления салата "Маринара".
Куриное филе отварите в подсоленной воде. Охладите и нарежьте.
Репчатый лук очистите, помойте, нарежьте произвольно и замаринуйте. В мисочку выложите нарезанный лук, 1/4 чайной ложки соли, 1/4 чайной ложки сахара и 1 чайную ложку уксуса 9%. Налейте 50 мл. горячей воды и дайте луку постоять в маринаде 10-15 минут. После достаньте лук из маринада.
Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите и натрите на терке.
Твердый сыр натрите на терке.
Помидор помойте и нарежьте кубиками. Выложите салат слоями в такой последовательности: отварная курица, маринованный лук, яйца, сыр и помидор. Слой яиц можно посолить. Слой курицы поперчить. Каждый слой смажьте майонезом. Салат "Маринара" готов. Приятого аппетита!