Описание приготовления:
Если заранее сварить курицу, то приготовление салата займет минут 15. Думаю, что отчасти из-за этого он и назван "Мечта дамы". Можно его выложить слоями, но мне нравится, когда все ингредиенты перемешивают.
Назначение: На ужин / На праздничный стол / 8 марта Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Курица отварная 200 Грамм
- Огурец 1 Штука
- Морковь по-корейски 100 Грамм
- Яйца 2 Штуки
- Майонез 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
160 ккал
Калорийность
9 г
Белки
13 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Мечта дамы"»
Возьмите все ингредиенты для приготовления салата.
Морковь по-корейски выложите в салатник.
Отварную курицу нарежьте и добавьте к моркови.
Свежий огурец помойте, нарежьте и выложите в салат.
Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте.
Салат заправьте небольшим количеством майонеза, посолите, поперчите.
Перемешайте все ингредиенты.
Салат "Мечта дамы" готов. Подавайте на закуску.