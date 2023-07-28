Описание приготовления:

Если заранее сварить курицу, то приготовление салата займет минут 15. Думаю, что отчасти из-за этого он и назван "Мечта дамы". Можно его выложить слоями, но мне нравится, когда все ингредиенты перемешивают.

Назначение: На ужин / На праздничный стол / 8 марта Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Курица отварная 200 Грамм

Огурец 1 Штука

Морковь по-корейски 100 Грамм

Яйца 2 Штуки

Майонез 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

160 ккал

Калорийность

9 г

Белки

13 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Мечта дамы"»

Возьмите все ингредиенты для приготовления салата.

Морковь по-корейски выложите в салатник.

Отварную курицу нарежьте и добавьте к моркови.

Свежий огурец помойте, нарежьте и выложите в салат.

Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте.

Салат заправьте небольшим количеством майонеза, посолите, поперчите.

Перемешайте все ингредиенты.

Салат "Мечта дамы" готов. Подавайте на закуску.