Описание приготовления:

Готовится этот салат очень просто и быстро. Даже если придется варить курицу. Подойдут крабовые палочки или крабовое мясо. Заправить салат можно майонезом со сметаной или натуральным йогуртом.

Назначение: На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Крабовые палочки

Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Крабовые палочки 200 Грамм (или крабовое мясо)

Курица отварная 150 Грамм

Яйца 2 Штуки

Сыр твердый 70 Грамм

Лук зеленый 20 Грамм

Помидоpы 1-2 Штук

Майонез 3 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

159 ккал

Калорийность

9 г

Белки

12 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Между нами девочками"»

Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.

Крабовые палочки мелко нарежьте и выложите в салатник.

Добавьте мелко нарезанную отварную курицу.

Любой твердый сыр по вкусу нарежьте кубиками. Зеленый лук мелко нарежьте. Добавьте в салат.

Добавьте нарезанный помидор.

Заправьте салат майонезом или майонезом со сметаной.

Посолите, поперчите и перемешайте салат.

Салат "Между нами девочками" готов. Приятного аппетита!