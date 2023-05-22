Салат «Между нами девочками»

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Описание приготовления:

Готовится этот салат очень просто и быстро. Даже если придется варить курицу. Подойдут крабовые палочки или крабовое мясо. Заправить салат можно майонезом со сметаной или натуральным йогуртом.

Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Крабовые палочки
Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Крабовые палочки 200 Грамм (или крабовое мясо)
  • Курица отварная 150 Грамм
  • Яйца 2 Штуки
  • Сыр твердый 70 Грамм
  • Лук зеленый 20 Грамм
  • Помидоpы 1-2 Штук
  • Майонез 3 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

159 ккал

Калорийность

9 г

Белки

12 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Между нами девочками"»

Салат "Между нами девочками"

Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.

Салат "Между нами девочками"

Крабовые палочки мелко нарежьте и выложите в салатник.

Салат "Между нами девочками"

Добавьте мелко нарезанную отварную курицу.

Салат "Между нами девочками"

Любой твердый сыр по вкусу нарежьте кубиками. Зеленый лук мелко нарежьте. Добавьте в салат.

Салат "Между нами девочками"

Добавьте нарезанный помидор.

Салат "Между нами девочками"

Заправьте салат майонезом или майонезом со сметаной.

Салат "Между нами девочками"

Посолите, поперчите и перемешайте салат.

Салат "Между нами девочками"

Салат "Между нами девочками" готов. Приятного аппетита!

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