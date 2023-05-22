Описание приготовления:
Готовится этот салат очень просто и быстро. Даже если придется варить курицу. Подойдут крабовые палочки или крабовое мясо. Заправить салат можно майонезом со сметаной или натуральным йогуртом.
Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Крабовые палочки
Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Крабовые палочки 200 Грамм (или крабовое мясо)
- Курица отварная 150 Грамм
- Яйца 2 Штуки
- Сыр твердый 70 Грамм
- Лук зеленый 20 Грамм
- Помидоpы 1-2 Штук
- Майонез 3 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
159 ккал
Калорийность
9 г
Белки
12 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Между нами девочками"»
Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.
Крабовые палочки мелко нарежьте и выложите в салатник.
Добавьте мелко нарезанную отварную курицу.
Любой твердый сыр по вкусу нарежьте кубиками. Зеленый лук мелко нарежьте. Добавьте в салат.
Добавьте нарезанный помидор.
Заправьте салат майонезом или майонезом со сметаной.
Посолите, поперчите и перемешайте салат.
Салат "Между нами девочками" готов. Приятного аппетита!