Описание приготовления:
Рецепт салат мимоза, главными ингредиентами в котором служат консервы из рыбы, куриные яйца лук и заправка из майонеза. Название блюда полностью отражает его вид — салат изображает в себе цветы мимозы на снежной поверхности. Праздничный классический салат мимоза стоит на ряду с такими кулинарными знаменитостями нашего застолья как оливье и селедка под шубой. Представленный в моем рецепте салат Мимоза классический, все точь-в-точь как в кулинарной книге.
Назначение: На праздничный стол / День рождения / Новый Год / 8 марта / Юбилей Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Сардина / Рыбные консервы Блюдо: Салаты / Салат Мимоза География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Рыбные консервы в масле 200 Грамм (1 банка лучше сайры)
- Картофель 300 Грамм (4 средних картофелины)
- Морковь 200 Грамм (4 средних морковки)
- Лук 100 Грамм (2 средних луковицы)
- Сыр 150 Грамм (Твёрдого сорта)
- Майонез 250 Грамм
- Яйца 4 Штуки
- Зелень 50 Грамм (Укроп или петрушка)
Количество порций 4
Как приготовить «Салат "Мимоза" классический»
Первым делом нужно отварить картофель, морковь и яйца. Отваренные продукты остудить и почистить. На мелкой тёрке натереть картошку, морковку, белки, желтки и сыр (всё в отдельных мисочках или тарелках). В салатницу выложить рыбу с маслом и размять вилкой по всей поверхности дна посуды. Сверху смазать небольшим количеством майонеза.
На рыбу сверху разложить натёртые белки, смазать майонезом.
Сверху на белки выложить натёртую морковь и опять смазать небольшим слоем майонеза.
Лук мелко нарезать, залить кипятком и дать настояться в течении 5-10 минут для удаления горечи. Сверху на морковь положить лук, на лук — картофель, немножко посолить и смазать майонезом.
Сверху мелко натереть сыр и смазать майонезом.
Последний слой — украшение салата натертыми желтками и зеленью. Перед подачей на стол дать настояться и пропитаться в холодном месте в течение 2 часов. Приятного аппетита!