Салат «Мимоза» классический

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Описание приготовления:

Рецепт салат мимоза, главными ингредиентами в котором служат консервы из рыбы, куриные яйца лук и заправка из майонеза. Название блюда полностью отражает его вид — салат изображает в себе цветы мимозы на снежной поверхности. Праздничный классический салат мимоза стоит на ряду с такими кулинарными знаменитостями нашего застолья как оливье и селедка под шубой. Представленный в моем рецепте салат Мимоза классический, все точь-в-точь как в кулинарной книге.
Назначение: На праздничный стол / День рождения / Новый Год / 8 марта / Юбилей Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Сардина / Рыбные консервы Блюдо: Салаты / Салат Мимоза География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Рыбные консервы в масле 200 Грамм (1 банка лучше сайры)
  • Картофель 300 Грамм (4 средних картофелины)
  • Морковь 200 Грамм (4 средних морковки)
  • Лук 100 Грамм (2 средних луковицы)
  • Сыр 150 Грамм (Твёрдого сорта)
  • Майонез 250 Грамм
  • Яйца 4 Штуки
  • Зелень 50 Грамм (Укроп или петрушка)

Количество порций 4

Как приготовить «Салат "Мимоза" классический»

Салат "Мимоза" классический

Первым делом нужно отварить картофель, морковь и яйца. Отваренные продукты остудить и почистить. На мелкой тёрке натереть картошку, морковку, белки, желтки и сыр (всё в отдельных мисочках или тарелках). В салатницу выложить рыбу с маслом и размять вилкой по всей поверхности дна посуды. Сверху смазать небольшим количеством майонеза.

Салат "Мимоза" классический

На рыбу сверху разложить натёртые белки, смазать майонезом.

Салат "Мимоза" классический

Сверху на белки выложить натёртую морковь и опять смазать небольшим слоем майонеза.

Салат "Мимоза" классический

Лук мелко нарезать, залить кипятком и дать настояться в течении 5-10 минут для удаления горечи. Сверху на морковь положить лук, на лук — картофель, немножко посолить и смазать майонезом.

Салат "Мимоза" классический

Сверху мелко натереть сыр и смазать майонезом.

Салат "Мимоза" классический

Последний слой — украшение салата натертыми желтками и зеленью. Перед подачей на стол дать настояться и пропитаться в холодном месте в течение 2 часов. Приятного аппетита!

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