Салат Мимоза – это яркая и сытная закуска для вашего праздничного или домашнего стола. Лучшие кулинарные варианты ищите в нашей подборке из десяти пошаговых рецептов приготовления классической Мимозы с рыбными консервами. Порадуйте своих близких и разнообразьте меню аппетитным угощением.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

Классический салат Мимоза с рыбными консервами – это невероятно вкусное, сытное и яркое угощение для вашего праздника. Ваши близкие и гости не смогут устоять перед такой аппетитной закуской. Обязательно попробуйте приготовить ее по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Ингредиенты –+4 порц.

Консервированная рыба 1 банка

Яйцо куриное 4 шт (С1, С0)

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.

Лук репчатый ½ шт.

Масло сливочное 40 гр.

Майонез столовый молочный 200 гр.

Шаги 90 мин.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами готовится очень просто. Отвариваем куриные яйца. По раздельности натираем на терке белки и желтки. Измельчаем репчатый лук. Можно ошпарить его, чтобы убрать лишнюю горечь. Твердый сыр натираем на терке с мелкими зубчиками. С рыбной консервы сливаем жидкость. Рыбу хорошо разминаем вилкой. С помощью кольца слоями выкладываем салат. Сперва кладем белки и поливаем их майонезом. Выкладываем рыбную консерву и дополняем ее луком. Промазываем майонезом. Посыпаем тертым сыром. Выкладываем натертое на крупной терке холодное сливочное масло и промазываем майонезом. Посыпаем салат тертыми желтками. Убираем в холодильник для пропитки. Салат Мимоза по классическому рецепту готов. Подавайте к столу!

Салата мимоза с консервами и сыром без картошки

Салат мимоза с консервами и сыром без картошки получается нежным и невероятно аппетитным. Такая вкусная и питательная закуска станет настоящим украшением вашего стола. Порадуйте родных или гостей с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Консерва рыбная – 230 гр.

Сыр твердый – 150 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Яйцо – 6 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Укроп – 3 ветки.

Майонез – 200 гр.

Соль – 1/3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем куриные яйца. Остужаем их, очищаем и отделяем белки от желтков.

Шаг 2. По отдельности натираем белки и желтки.

Шаг 3. Мелко рубим репчатый лук, солим его и заливаем кипятком на 15 минут. Затем отжимаем ошпаренный продукт от воды.

Шаг 4. На мелкой терке натираем сыр, подмороженное сливочное масло. Удаляем стебли у укропа.

Шаг 5. Рыбную консерву хорошенько разминаем вилкой или перемалываем в блендере.

Шаг 6. Рекомендуем все подготовленные продукты положить в холодильник на 30 минут.

Шаг 7. Собираем салат слоями, которые промазываем майонезом. Сперва идут белки, затем сыр, половина консервы, масло сливочное, лук, оставшаяся рыба и желтки. Украшаем.

Шаг 8. Салат мимоза с консервами и сыром без картошки готов. Подавайте к столу!

Салат Мимоза с сайрой и майонезом

Салат Мимоза с сайрой и майонезом несложно приготовить своими руками. Для этого используйте простой пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Готовое угощение подойдет как для праздничного, так и домашнего стола. Ваши близкие или гости останутся довольны.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Сайра в масле – 2 банки.

Лук репчатый – 2 шт.

Сыр твердый – 150 гр.

Морковь – 4 шт.

Яйцо – 4 шт.

Картофель – 4 шт.

Майонез – 250 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разминаем сайру вилкой и укладываем ее ровным слоем в салатник.

Шаг 2. Отвариваем куриные яйца и разделяем их на белки и желтки. Белки натираем на крупной терке и выкладываем на сайру, поливаем майонезом.

Шаг 3. Выкладываем слой из отварной тертой моркови. Снова поливаем майонезом.

Шаг 4. Добавляем измельченный репчатый лук.

Шаг 5. Выкладываем слой из тертой отварной картошки, поливаем майонезом.

Шаг 6. Посыпаем тертым сыром. Снова добавляем майонез и посыпаем измельченными желтками. Убираем в холодильник для пропитки.

Шаг 7. Салат Мимоза с сайрой и майонезом готов. Подавайте к столу!

Как приготовить салат Мимоза с картошкой

Как приготовить салат Мимоза с картошкой, рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговым описанием процесса. Яркая закуска с рыбными консервами получится даже у новичков. Обязательно попробуйте! Готовое блюдо подойдет как для домашнего, так и праздничного стола.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Консерва рыбная – 200 гр.

Картофель – 300 гр.

Морковь – 200 гр.

Лук репчатый – 150 гр.

Яйцо – 4 шт.

Соль – по вкусу.

Майонез – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем до готовности картофель и морковь. Остужаем и очищаем от кожуры.

Шаг 2. Мелко рубим репчатый лук.

Шаг 3. Заливаем его кипятком на 10 минут.

Шаг 4. Сливаем воду с ошпаренного лука. Промываем холодной водой и отжимаем от лишней влаги.

Шаг 5. Натираем отварную морковь на мелкой терке.

Шаг 6. Так же натираем картофель.

Шаг 7. Отвариваем яйца и отделяем белки от желтков. Натираем белки.

Шаг 8. Так же поступаем с желтками.

Шаг 9. Сливаем жидкость с консервы. Разминаем рыбу вилкой. Укладываем ее в салатник.

Шаг 10. Обмазываем майонезом.

Шаг 11. Выкладываем слой из белков.

Шаг 12. Немного промазываем майонезом.

Шаг 13. Сюда же кладем ровным слоем морковь.

Шаг 14. Поливаем майонезом и равномерно его распределяем.

Шаг 15. Выкладываем подготовленный лук.

Шаг 16. Делаем слой из картофеля.

Шаг 17. Промазываем майонезом слой из картошки.

Шаг 18. Посыпаем заготовку яичными желтками. До подачи, угощение убираем в холодильник для лучшей пропитки.

Шаг 19. Теперь вы знаете, как приготовить салат Мимоза с картошкой. Обязательно попробуйте!

Салат Мимоза со скумбрией

Салат Мимоза со скумбрией – это невероятно вкусное, питательное и привлекательное угощение для вашего праздничного стола. Ваши близкие и гости не смогут устоять перед такой закуской. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Скумбрия консервированная – 1 банка.

Картофель – 3 шт.

Яйцо – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Лук зеленый – 1 пучок.

Сыр голландский – 100 гр.

Майонез – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно отвариваем овощи и яйца. Отварную картошку натираем на крупной терке, перемешиваем с майонезом, солим. Выкладываем ровным слоем в салатник.

Шаг 2. Вилкой разминаем скумбрию.

Шаг 3. На картошку кладем слой из рыбы.

Шаг 4. Обмазываем майонезом и посыпаем измельченным зеленым луком.

Шаг 5. Посыпаем слой тертым сыром.

Шаг 6. Яйца разделяем на белки и желтки. Выкладываем слой из тертых белков. Солим, перчим и поливаем майонезом.

Шаг 7. Дальше идет слой из тертой моркови. Поливаем майонезом.

Шаг 8. Выкладываем тертые желтки. Убираем закуску в холодильник для пропитки.

Шаг 9. Салат Мимоза со скумбрией готов. Украшайте закуску и подавайте к столу!

Оригинальный рецепт Мимозы с добавлением яблока

Оригинальный рецепт Мимозы с добавлением яблока – это невероятно сочный и яркий по вкусу праздничный салат. Перед таким угощением точно никто не сможет устоять, а приготовить его в домашних условиях совсем не сложно. Для этого используйте проверенную кулинарную идею из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Консерва рыбная – 1 банка.

Яблоко – 2 шт.

Яйцо – 4 шт.

Картофель – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Майонез – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Варим картофель, морковь и яйца до готовности. Все натираем на крупной терке. Яичные белки натираем отдельно от желтков. Консерву хорошенько растираем с вилкой.

Шаг 2. Очищаем яблоки и натираем их на терке. Выкладываем продукт на порционные тарелки с помощью сервировочного кольца.

Шаг 3. Сюда же кладем рыбную консерву, промазываем майонезом.

Шаг 4. Выкладываем картофель. Снова добавляем майонез.

Шаг 5. Дальше идет слой из моркови.

Шаг 6. Промазываем майонезом и кладем яичные белки. Хорошо промазываем майонезом.

Шаг 7. Посыпаем заготовки тертыми желтками. Убираем закуску в холодильник для пропитки.

Шаг 8. Оригинальный рецепт Мимозы с добавлением яблока готов. Подавайте к столу!

Постный салат Мимоза с рыбными консервами

Постный салат Мимоза с рыбными консервами – отличное кулинарное решение для тех, кто придерживается более легкого меню. Такое угощение выходит менее калорийным, но при этом таким же сытным и вкусным. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Консерва рыбная – 1 банка.

Картофель – 4 шт.

Морковь крупная – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Кукуруза консервированная – 200 гр.

Майонез постный – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем картофель и морковь, затем остужаем их и очищаем от кожуры.

Шаг 2. Рыбную консерву разминаем вилкой и выкладываем первым слоем в салатник.

Шаг 3. Мелко рубим лук и кладем его на консерву.

Шаг 4. Картошку режем кубиками и выкладываем в салатник.

Шаг 5. Солим и поливаем постным майонезом.

Шаг 6. Натираем морковь на крупной терке.

Шаг 7. Выкладываем слой из моркови.

Шаг 8. Солим и поливаем майонезом.

Шаг 9. Сливаем жидкость с кукурузы. Кладем ее последним слоем. Убираем угощение в холодильник для пропитки.

Шаг 10. Постный салат Мимоза с рыбными консервами готов. Украшайте зеленью и подавайте к столу!

Мимоза с рыбными консервами без моркови

Мимоза с рыбными консервами без моркови – это невероятно вкусное, сытное и несложное в исполнении угощение для домашнего или праздничного стола. Для быстрого приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Консерва рыбная – 300 гр.

Картофель – 6 шт.

Лук репчатый белый – 2 шт.

Яйцо – 6 шт.

Огурец консервированный – 3 шт.

Уксус – 1 ст.л.

Майонез – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С рыбной консервы сливаем жидкость. Сам продукт хорошенько разминаем вилкой.

Шаг 2. Режем тонкими полукольцами лук. Маринуем его в уксусе и кипятке около 7-10 минут. После овощ отжимаем от жидкости.

Шаг 3. Натираем на крупной терке отварной картофель. Выкладываем овощ первым слоем в салатник. Поливаем майонезом.

Шаг 4. Выкладываем сюда тертые на крупной терке огурцы.

Шаг 5. Кладем на них маринованный лук.

Шаг 6. Дальше идет слой из консервов, обмазываем его майонезом.

Шаг 7. Закрываем заготовку тертыми отварными яйцами. Убираем блюдо в холодильник для пропитки.

Шаг 8. Мимоза с рыбными консервами без моркови готова. Угощайтесь!

Салат Мимоза с консервами горбуши

Салат Мимоза с консервами горбуши – это удивительно вкусное, сытное и яркое угощение для вашего праздничного меню. Ваши близкие и гости не смогут устоять перед такой интересной закуской. Обязательно попробуйте приготовить с помощью проверенной кулинарной идеи.

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Горбуша консервированная – 450 гр.

Яйцо – 5 шт.

Картофель – 5 шт.

Морковь – 5 шт.

Огурец маринованный – 5 шт.

Укроп – 1 пучок.

Лук зеленый – 5 перьев.

Соль – по вкусу.

Майонез – 250 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно отвариваем морковь и картошку. Очищаем овощи и натираем на крупной терке.

Шаг 2. Отвариваем яйца. Отделяем белки от желтков. Натираем их на терке по отдельности.

Шаг 3. Консервированную горбушу разминаем вилкой. Жидкость предварительно сливаем.

Шаг 4. Мелко рубим огурцы и зелень.

Шаг 5. С помощью кольца формируем слоеный салат. Первым слоем кладем половину картошки, солим и промазываем майонезом. Дальше кладем половину рыбы, снова майонез и зелень.

Шаг 6. Выкладываем половину маринованных огурцов, морковь и майонез. Повторяем слои.

Шаг 7. Выкладываем яичные белки. Обмазываем майонезом и украшаем измельченными желтками.

Шаг 8. Закрываем заготовку пленкой и убираем ее в холодильник на 2-3 часа.

Шаг 9. Салат Мимоза с консервами горбуши готов. Украшайте и подавайте к столу!

Салат Мимоза с рисом

Салат Мимоза с рисом получается невероятно сытным, аппетитным и интересным по вкусу. Перед таким угощением никто не сможет устоять, а приготовить его в домашних условиях совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Сардина в масле – 230 гр.

Рис – 60 гр.

Яйцо – 3 шт.

Морковь – 100 гр.

Сыр твердый – 70 гр.

Лук репчатый – 80 гр.

Майонез – 120 гр.

Укроп – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Куриные яйца отвариваем.

Шаг 2. Измельчаем лук и ошпариваем его 5 минут. Рыбную консерву вынимаем из банки и хорошенько разминаем вилкой.

Шаг 3. Отвариваем рис и выкладываем его первым слоем, промазываем майонезом. При формировании салата используем сервировочное кольцо.

Шаг 4. Выкладываем слой из сардины.

Шаг 5. Выкладываем ошпаренный лук, с которого предварительно сливаем жидкость. Промазываем майонезом.

Шаг 6. Выкладываем тертую морковь. Промазываем майонезом.

Шаг 7. Посыпаем следующий слой тертым сыром.

Шаг 8. Дальше укладываем слои из тертых желтков и белков. Убираем заготовку в холодильник для пропитки.

Шаг 9. Салат Мимоза с рисом готов. Украшайте укропом и подавайте к столу!