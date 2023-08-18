Салат Мимоза

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Салат Мимоза – это яркая и сытная закуска для вашего праздничного или домашнего стола. Лучшие кулинарные варианты ищите в нашей подборке из десяти пошаговых рецептов приготовления классической Мимозы с рыбными консервами. Порадуйте своих близких и разнообразьте меню аппетитным угощением.

Классический салат Мимоза с рыбными консервами

Классический салат Мимоза с рыбными консервами – это невероятно вкусное, сытное и яркое угощение для вашего праздника. Ваши близкие и гости не смогут устоять перед такой аппетитной закуской. Обязательно попробуйте приготовить ее по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Салат Мимоза

Ингредиенты –+4 порц.

  • Консервированная рыба 1 банка
  • Яйцо куриное 4 шт (С1, С0)
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.
  • Лук репчатый ½ шт.
  • Масло сливочное 40 гр.
  • Майонез столовый молочный 200 гр.

Шаги 90 мин.

  1. Салат Мимоза

    Классический салат Мимоза с рыбными консервами готовится очень просто. Отвариваем куриные яйца. По раздельности натираем на терке белки и желтки.

  2. Салат Мимоза

    Измельчаем репчатый лук. Можно ошпарить его, чтобы убрать лишнюю горечь.

  3. Салат Мимоза

    Твердый сыр натираем на терке с мелкими зубчиками.

  4. Салат Мимоза

    С рыбной консервы сливаем жидкость. Рыбу хорошо разминаем вилкой.

  5. Салат Мимоза

    С помощью кольца слоями выкладываем салат. Сперва кладем белки и поливаем их майонезом.

  6. Салат Мимоза

    Выкладываем рыбную консерву и дополняем ее луком.

  7. Салат Мимоза

    Промазываем майонезом.

  8. Салат Мимоза

    Посыпаем тертым сыром.

  9. Салат Мимоза

    Выкладываем натертое на крупной терке холодное сливочное масло и промазываем майонезом.

  10. Салат Мимоза

    Посыпаем салат тертыми желтками. Убираем в холодильник для пропитки. Салат Мимоза по классическому рецепту готов. Подавайте к столу!

Салата мимоза с консервами и сыром без картошки

Салат мимоза с консервами и сыром без картошки получается нежным и невероятно аппетитным. Такая вкусная и питательная закуска станет настоящим украшением вашего стола. Порадуйте родных или гостей с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Консерва рыбная – 230 гр.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Яйцо – 6 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Укроп – 3 ветки.
  • Майонез – 200 гр.
  • Соль – 1/3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем куриные яйца. Остужаем их, очищаем и отделяем белки от желтков.

Салат Мимоза

Шаг 2. По отдельности натираем белки и желтки.

Салат Мимоза

Шаг 3. Мелко рубим репчатый лук, солим его и заливаем кипятком на 15 минут. Затем отжимаем ошпаренный продукт от воды.

Салат Мимоза

Шаг 4. На мелкой терке натираем сыр, подмороженное сливочное масло. Удаляем стебли у укропа.

Салат Мимоза

Шаг 5. Рыбную консерву хорошенько разминаем вилкой или перемалываем в блендере.

Салат Мимоза

Шаг 6. Рекомендуем все подготовленные продукты положить в холодильник на 30 минут.

Салат Мимоза

Шаг 7. Собираем салат слоями, которые промазываем майонезом. Сперва идут белки, затем сыр, половина консервы, масло сливочное, лук, оставшаяся рыба и желтки. Украшаем.

Салат Мимоза

Шаг 8. Салат мимоза с консервами и сыром без картошки готов. Подавайте к столу!

Салат Мимоза

Салат Мимоза с сайрой и майонезом

Салат Мимоза с сайрой и майонезом несложно приготовить своими руками. Для этого используйте простой пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Готовое угощение подойдет как для праздничного, так и домашнего стола. Ваши близкие или гости останутся довольны.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Сайра в масле – 2 банки.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Морковь – 4 шт.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Картофель – 4 шт.
  • Майонез – 250 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разминаем сайру вилкой и укладываем ее ровным слоем в салатник.

Салат Мимоза

Шаг 2. Отвариваем куриные яйца и разделяем их на белки и желтки. Белки натираем на крупной терке и выкладываем на сайру, поливаем майонезом.

Салат Мимоза

Шаг 3. Выкладываем слой из отварной тертой моркови. Снова поливаем майонезом.

Салат Мимоза

Шаг 4. Добавляем измельченный репчатый лук.

Салат Мимоза

Шаг 5. Выкладываем слой из тертой отварной картошки, поливаем майонезом.

Салат Мимоза

Шаг 6. Посыпаем тертым сыром. Снова добавляем майонез и посыпаем измельченными желтками. Убираем в холодильник для пропитки.

Салат Мимоза

Шаг 7. Салат Мимоза с сайрой и майонезом готов. Подавайте к столу!

Салат Мимоза

Как приготовить салат Мимоза с картошкой

Как приготовить салат Мимоза с картошкой, рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговым описанием процесса. Яркая закуска с рыбными консервами получится даже у новичков. Обязательно попробуйте! Готовое блюдо подойдет как для домашнего, так и праздничного стола.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Консерва рыбная – 200 гр.
  • Картофель – 300 гр.
  • Морковь – 200 гр.
  • Лук репчатый – 150 гр.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Майонез – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем до готовности картофель и морковь. Остужаем и очищаем от кожуры.

Салат Мимоза

Шаг 2. Мелко рубим репчатый лук.

Салат Мимоза

Шаг 3. Заливаем его кипятком на 10 минут.

Салат Мимоза

Шаг 4. Сливаем воду с ошпаренного лука. Промываем холодной водой и отжимаем от лишней влаги.

Салат Мимоза

Шаг 5. Натираем отварную морковь на мелкой терке.

Салат Мимоза

Шаг 6. Так же натираем картофель.

Салат Мимоза

Шаг 7. Отвариваем яйца и отделяем белки от желтков. Натираем белки.

Салат Мимоза

Шаг 8. Так же поступаем с желтками.

Салат Мимоза

Шаг 9. Сливаем жидкость с консервы. Разминаем рыбу вилкой. Укладываем ее в салатник.

Салат Мимоза

Шаг 10. Обмазываем майонезом.

Салат Мимоза

Шаг 11. Выкладываем слой из белков.

Салат Мимоза

Шаг 12. Немного промазываем майонезом.

Салат Мимоза

Шаг 13. Сюда же кладем ровным слоем морковь.

Салат Мимоза

Шаг 14. Поливаем майонезом и равномерно его распределяем.

Салат Мимоза

Шаг 15. Выкладываем подготовленный лук.

Салат Мимоза

Шаг 16. Делаем слой из картофеля.

Салат Мимоза

Шаг 17. Промазываем майонезом слой из картошки.

Салат Мимоза

Шаг 18. Посыпаем заготовку яичными желтками. До подачи, угощение убираем в холодильник для лучшей пропитки.

Салат Мимоза

Шаг 19. Теперь вы знаете, как приготовить салат Мимоза с картошкой. Обязательно попробуйте!

Салат Мимоза

Салат Мимоза со скумбрией

Салат Мимоза со скумбрией – это невероятно вкусное, питательное и привлекательное угощение для вашего праздничного стола. Ваши близкие и гости не смогут устоять перед такой закуской. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Скумбрия консервированная – 1 банка.
  • Картофель – 3 шт.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Лук зеленый – 1 пучок.
  • Сыр голландский – 100 гр.
  • Майонез – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно отвариваем овощи и яйца. Отварную картошку натираем на крупной терке, перемешиваем с майонезом, солим. Выкладываем ровным слоем в салатник.

Салат Мимоза

Шаг 2. Вилкой разминаем скумбрию.

Салат Мимоза

Шаг 3. На картошку кладем слой из рыбы.

Салат Мимоза

Шаг 4. Обмазываем майонезом и посыпаем измельченным зеленым луком.

Салат Мимоза

Шаг 5. Посыпаем слой тертым сыром.

Салат Мимоза

Шаг 6. Яйца разделяем на белки и желтки. Выкладываем слой из тертых белков. Солим, перчим и поливаем майонезом.

Салат Мимоза

Шаг 7. Дальше идет слой из тертой моркови. Поливаем майонезом.

Салат Мимоза

Шаг 8. Выкладываем тертые желтки. Убираем закуску в холодильник для пропитки.

Салат Мимоза

Шаг 9. Салат Мимоза со скумбрией готов. Украшайте закуску и подавайте к столу!

Салат Мимоза

Оригинальный рецепт Мимозы с добавлением яблока

Оригинальный рецепт Мимозы с добавлением яблока – это невероятно сочный и яркий по вкусу праздничный салат. Перед таким угощением точно никто не сможет устоять, а приготовить его в домашних условиях совсем не сложно. Для этого используйте проверенную кулинарную идею из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Консерва рыбная – 1 банка.
  • Яблоко – 2 шт.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Картофель – 2 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Майонез – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Варим картофель, морковь и яйца до готовности. Все натираем на крупной терке. Яичные белки натираем отдельно от желтков. Консерву хорошенько растираем с вилкой.

Салат Мимоза

Шаг 2. Очищаем яблоки и натираем их на терке. Выкладываем продукт на порционные тарелки с помощью сервировочного кольца.

Салат Мимоза

Шаг 3. Сюда же кладем рыбную консерву, промазываем майонезом.

Салат Мимоза

Шаг 4. Выкладываем картофель. Снова добавляем майонез.

Салат Мимоза

Шаг 5. Дальше идет слой из моркови.

Салат Мимоза

Шаг 6. Промазываем майонезом и кладем яичные белки. Хорошо промазываем майонезом.

Салат Мимоза

Шаг 7. Посыпаем заготовки тертыми желтками. Убираем закуску в холодильник для пропитки.

Салат Мимоза

Шаг 8. Оригинальный рецепт Мимозы с добавлением яблока готов. Подавайте к столу!

Салат Мимоза

Постный салат Мимоза с рыбными консервами

Постный салат Мимоза с рыбными консервами – отличное кулинарное решение для тех, кто придерживается более легкого меню. Такое угощение выходит менее калорийным, но при этом таким же сытным и вкусным. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Консерва рыбная – 1 банка.
  • Картофель – 4 шт.
  • Морковь крупная – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Кукуруза консервированная – 200 гр.
  • Майонез постный – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем картофель и морковь, затем остужаем их и очищаем от кожуры.

Салат Мимоза

Шаг 2. Рыбную консерву разминаем вилкой и выкладываем первым слоем в салатник.

Салат Мимоза

Шаг 3. Мелко рубим лук и кладем его на консерву.

Салат Мимоза

Шаг 4. Картошку режем кубиками и выкладываем в салатник.

Салат Мимоза

Шаг 5. Солим и поливаем постным майонезом.

Салат Мимоза

Шаг 6. Натираем морковь на крупной терке.

Салат Мимоза

Шаг 7. Выкладываем слой из моркови.

Салат Мимоза

Шаг 8. Солим и поливаем майонезом.

Салат Мимоза

Шаг 9. Сливаем жидкость с кукурузы. Кладем ее последним слоем. Убираем угощение в холодильник для пропитки.

Салат Мимоза

Шаг 10. Постный салат Мимоза с рыбными консервами готов. Украшайте зеленью и подавайте к столу!

Салат Мимоза

Мимоза с рыбными консервами без моркови

Мимоза с рыбными консервами без моркови – это невероятно вкусное, сытное и несложное в исполнении угощение для домашнего или праздничного стола. Для быстрого приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Консерва рыбная – 300 гр.
  • Картофель – 6 шт.
  • Лук репчатый белый – 2 шт.
  • Яйцо – 6 шт.
  • Огурец консервированный – 3 шт.
  • Уксус – 1 ст.л.
  • Майонез – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С рыбной консервы сливаем жидкость. Сам продукт хорошенько разминаем вилкой.

Салат Мимоза

Шаг 2. Режем тонкими полукольцами лук. Маринуем его в уксусе и кипятке около 7-10 минут. После овощ отжимаем от жидкости.

Салат Мимоза

Шаг 3. Натираем на крупной терке отварной картофель. Выкладываем овощ первым слоем в салатник. Поливаем майонезом.

Салат Мимоза

Шаг 4. Выкладываем сюда тертые на крупной терке огурцы.

Салат Мимоза

Шаг 5. Кладем на них маринованный лук.

Салат Мимоза

Шаг 6. Дальше идет слой из консервов, обмазываем его майонезом.

Салат Мимоза

Шаг 7. Закрываем заготовку тертыми отварными яйцами. Убираем блюдо в холодильник для пропитки.

Салат Мимоза

Шаг 8. Мимоза с рыбными консервами без моркови готова. Угощайтесь!

Салат Мимоза

Салат Мимоза с консервами горбуши

Салат Мимоза с консервами горбуши – это удивительно вкусное, сытное и яркое угощение для вашего праздничного меню. Ваши близкие и гости не смогут устоять перед такой интересной закуской. Обязательно попробуйте приготовить с помощью проверенной кулинарной идеи.

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Горбуша консервированная – 450 гр.
  • Яйцо – 5 шт.
  • Картофель – 5 шт.
  • Морковь – 5 шт.
  • Огурец маринованный – 5 шт.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Лук зеленый – 5 перьев.
  • Соль – по вкусу.
  • Майонез – 250 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно отвариваем морковь и картошку. Очищаем овощи и натираем на крупной терке.

Салат Мимоза

Шаг 2. Отвариваем яйца. Отделяем белки от желтков. Натираем их на терке по отдельности.

Салат Мимоза

Шаг 3. Консервированную горбушу разминаем вилкой. Жидкость предварительно сливаем.

Салат Мимоза

Шаг 4. Мелко рубим огурцы и зелень.

Салат Мимоза

Шаг 5. С помощью кольца формируем слоеный салат. Первым слоем кладем половину картошки, солим и промазываем майонезом. Дальше кладем половину рыбы, снова майонез и зелень.

Салат Мимоза

Шаг 6. Выкладываем половину маринованных огурцов, морковь и майонез. Повторяем слои.

Салат Мимоза

Шаг 7. Выкладываем яичные белки. Обмазываем майонезом и украшаем измельченными желтками.

Салат Мимоза

Шаг 8. Закрываем заготовку пленкой и убираем ее в холодильник на 2-3 часа.

Салат Мимоза

Шаг 9. Салат Мимоза с консервами горбуши готов. Украшайте и подавайте к столу!

Салат Мимоза

Салат Мимоза с рисом

Салат Мимоза с рисом получается невероятно сытным, аппетитным и интересным по вкусу. Перед таким угощением никто не сможет устоять, а приготовить его в домашних условиях совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Сардина в масле – 230 гр.
  • Рис – 60 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Морковь – 100 гр.
  • Сыр твердый – 70 гр.
  • Лук репчатый – 80 гр.
  • Майонез – 120 гр.
  • Укроп – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Куриные яйца отвариваем.

Салат Мимоза

Шаг 2. Измельчаем лук и ошпариваем его 5 минут. Рыбную консерву вынимаем из банки и хорошенько разминаем вилкой.

Салат Мимоза

Шаг 3. Отвариваем рис и выкладываем его первым слоем, промазываем майонезом. При формировании салата используем сервировочное кольцо.

Салат Мимоза

Шаг 4. Выкладываем слой из сардины.

Салат Мимоза

Шаг 5. Выкладываем ошпаренный лук, с которого предварительно сливаем жидкость. Промазываем майонезом.

Салат Мимоза

Шаг 6. Выкладываем тертую морковь. Промазываем майонезом.

Салат Мимоза

Шаг 7. Посыпаем следующий слой тертым сыром.

Салат Мимоза

Шаг 8. Дальше укладываем слои из тертых желтков и белков. Убираем заготовку в холодильник для пропитки.

Салат Мимоза

Шаг 9. Салат Мимоза с рисом готов. Украшайте укропом и подавайте к столу!

Салат Мимоза

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