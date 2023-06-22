Описание приготовления:

Свеклу для салата можно не только отварить, но и запечь в духовке, тогда она не будет водянистая и не потеряет часть окраса. Салат получится более острый, если увеличите количество чеснока или при жарке курицы добавите к ней острый перец. Чернослив можно взять любой, но лучше всего, если он не обработан, хотя он и не такой блестящий. Лучше всего дать салату постоять в холодильнике в течение одного часа.

Назначение: На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Птица / Курица

Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Свекла вареная 2 Штуки

Морковь вареная 1 Штука

Куриное филе (грудка) 200 Грамм

Масло растительное для жарки 20 Миллилитров

Сыр твердый 50 Грамм

Майонез 60 Грамм

Зелень 1 Пучок

Чеснок 2 Зубчика

Чернослив (без косточек) 10 Штук

Грецкие орехи 30 Грамм (или любые другие)

Соль По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

174 ккал

Калорийность

10 г

Белки

10 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Монгольская горка"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Монгольская горка".

Куриное филе сполосните, обсушите и порежьте тонкими кусочками. В сковороду налейте растительное масло, разогрейте и обжарьте курицу на среднем огне, до готовности. Снимите курицу с огня, посолите и остудите.

Отварную свеклу очистите и натрите на крупной терке, добавьте измельченный чеснок и майонез. Все перемешайте и выложите половину свеклы в салатник, разровняйте.

Обжаренную курицу порежьте мелким кубиком, добавьте майонез и рубленые орехи. Все перемешайте и выложите на свеклу, не доходя до края.

Отварную морковь очистите и натрите на крупной терке. Добавьте тертый на средней терке, майонез и перемешайте. Выложите следующим слоем на курицу.

Чернослив вымойте, обсушите и мелко порежьте. Разложите чернослив на морковном слое.

Сверху выложите оставшуюся свеклу, закрывая бока. Украсьте мелко нарезанной зеленью и подавайте к столу.

Приятного аппетита!