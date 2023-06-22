Описание приготовления:
Свеклу для салата можно не только отварить, но и запечь в духовке, тогда она не будет водянистая и не потеряет часть окраса. Салат получится более острый, если увеличите количество чеснока или при жарке курицы добавите к ней острый перец. Чернослив можно взять любой, но лучше всего, если он не обработан, хотя он и не такой блестящий. Лучше всего дать салату постоять в холодильнике в течение одного часа.
Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Птица / Курица
Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Свекла вареная 2 Штуки
- Морковь вареная 1 Штука
- Куриное филе (грудка) 200 Грамм
- Масло растительное для жарки 20 Миллилитров
- Сыр твердый 50 Грамм
- Майонез 60 Грамм
- Зелень 1 Пучок
- Чеснок 2 Зубчика
- Чернослив (без косточек) 10 Штук
- Грецкие орехи 30 Грамм (или любые другие)
- Соль По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
174 ккал
Калорийность
10 г
Белки
10 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Монгольская горка"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Монгольская горка".
Куриное филе сполосните, обсушите и порежьте тонкими кусочками. В сковороду налейте растительное масло, разогрейте и обжарьте курицу на среднем огне, до готовности. Снимите курицу с огня, посолите и остудите.
Отварную свеклу очистите и натрите на крупной терке, добавьте измельченный чеснок и майонез. Все перемешайте и выложите половину свеклы в салатник, разровняйте.
Обжаренную курицу порежьте мелким кубиком, добавьте майонез и рубленые орехи. Все перемешайте и выложите на свеклу, не доходя до края.
Отварную морковь очистите и натрите на крупной терке. Добавьте тертый на средней терке, майонез и перемешайте. Выложите следующим слоем на курицу.
Чернослив вымойте, обсушите и мелко порежьте. Разложите чернослив на морковном слое.
Сверху выложите оставшуюся свеклу, закрывая бока. Украсьте мелко нарезанной зеленью и подавайте к столу.
Приятного аппетита!