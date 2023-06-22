Салат «Монгольская горка»

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Описание приготовления:

Свеклу для салата можно не только отварить, но и запечь в духовке, тогда она не будет водянистая и не потеряет часть окраса. Салат получится более острый, если увеличите количество чеснока или при жарке курицы добавите к ней острый перец. Чернослив можно взять любой, но лучше всего, если он не обработан, хотя он и не такой блестящий. Лучше всего дать салату постоять в холодильнике в течение одного часа.

Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Птица / Курица
Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Свекла вареная 2 Штуки
  • Морковь вареная 1 Штука
  • Куриное филе (грудка) 200 Грамм
  • Масло растительное для жарки 20 Миллилитров
  • Сыр твердый 50 Грамм
  • Майонез 60 Грамм
  • Зелень 1 Пучок
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Чернослив (без косточек) 10 Штук
  • Грецкие орехи 30 Грамм (или любые другие)
  • Соль По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

174 ккал

Калорийность

10 г

Белки

10 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Монгольская горка"»

Салат "Монгольская горка"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Монгольская горка".

Салат "Монгольская горка"

Куриное филе сполосните, обсушите и порежьте тонкими кусочками. В сковороду налейте растительное масло, разогрейте и обжарьте курицу на среднем огне, до готовности. Снимите курицу с огня, посолите и остудите.

Салат "Монгольская горка"

Отварную свеклу очистите и натрите на крупной терке, добавьте измельченный чеснок и майонез. Все перемешайте и выложите половину свеклы в салатник, разровняйте.

Салат "Монгольская горка"

Обжаренную курицу порежьте мелким кубиком, добавьте майонез и рубленые орехи. Все перемешайте и выложите на свеклу, не доходя до края.

Салат "Монгольская горка"

Отварную морковь очистите и натрите на крупной терке. Добавьте тертый на средней терке, майонез и перемешайте. Выложите следующим слоем на курицу.

Салат "Монгольская горка"

Чернослив вымойте, обсушите и мелко порежьте. Разложите чернослив на морковном слое.

Салат "Монгольская горка"

Сверху выложите оставшуюся свеклу, закрывая бока. Украсьте мелко нарезанной зеленью и подавайте к столу.

Салат "Монгольская горка"

Приятного аппетита!

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