Салат на праздничный стол: легкий — быстрый — вкусный. Простой летний рецепт

Салаты — это простое блюдо, которое готовится из нашинкованных и измельченных овощей и фруктов. Традиционно мы привыкли добавлять в салаты различные виды мяса, птицы, рыбы и сыров. Помимо этого, обязательной частью любого салата считается заправка. Чаще всего в роли соуса выступает майонез.
Такими салатами заполнены почти все книги рецептов. Однако, стоит уметь готовить не только традиционные салаты, но и экспериментировать.
Посвятим вас в способ приготовления салата из пекинской капусты.
Ингредиенты для пекинского салата:
- пекинская капуста — 200 г;
- огурцы — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- крабовые палочки — 250 г;
- укроп — пучок;
- соль — ½ ч. л.;
- сметана — ст. л.
Приготовление пекинского салата:
Отвариваем вкрутую яйца, остужаем и очищаем. Нарезаем яйца маленьким кубиком, аналогично режем огурец и крабовые палочки. Шинкуем мелко пекинскую капусту и укроп.
Соединяем пекинскую капусту, укроп, яйца, огурец и крабовые палочки в салатнике. Солим салат, заправляем сметаной и тщательно перемешиваем.
По желанию в салат можно добавить черный молотый перец.
Со сметаной салат получается нежным и легким, нежели с майонезом. Но, по вкусу, сметану не запрещается заменять майонезным соусом.