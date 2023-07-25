Салат на праздничный стол: легкий — быстрый — вкусный. Простой летний рецепт

Салаты — это простое блюдо, которое готовится из нашинкованных и измельченных овощей и фруктов. Традиционно мы привыкли добавлять в салаты различные виды мяса, птицы, рыбы и сыров. Помимо этого, обязательной частью любого салата считается заправка. Чаще всего в роли соуса выступает майонез.

Такими салатами заполнены почти все книги рецептов. Однако, стоит уметь готовить не только традиционные салаты, но и экспериментировать.

Посвятим вас в способ приготовления салата из пекинской капусты.

Ингредиенты для пекинского салата:

пекинская капуста — 200 г;

огурцы — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

крабовые палочки — 250 г;

укроп — пучок;

соль — ½ ч. л.;

сметана — ст. л.

Приготовление пекинского салата:

Отвариваем вкрутую яйца, остужаем и очищаем. Нарезаем яйца маленьким кубиком, аналогично режем огурец и крабовые палочки. Шинкуем мелко пекинскую капусту и укроп.

Соединяем пекинскую капусту, укроп, яйца, огурец и крабовые палочки в салатнике. Солим салат, заправляем сметаной и тщательно перемешиваем.

По желанию в салат можно добавить черный молотый перец.

Со сметаной салат получается нежным и легким, нежели с майонезом. Но, по вкусу, сметану не запрещается заменять майонезным соусом.