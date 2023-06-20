Описание приготовления:
Для салата вы можете взять любые грибы по вашему усмотрению. Я взяла замороженные лесные, но и шампиньоны вполне подойдут. Майонез можно заменить на густую, жирную сметану или густой йогурт.
Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Птица / Курица
Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Грибы 150 Грамм (лесные или шампиньоны)
- Яйца 2 Штуки
- Лук репчатый 1 Штука
- Куриное бедро 130 Грамм (отварное)
- Масло растительное для жарки 2 Ст. ложки
- Пекинская капуста 70 Грамм
- Майонез По вкусу
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Сыр твердый 70 Грамм
- Зелень По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
169 ккал
Калорийность
10 г
Белки
13 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Настроение"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Настроение". Яйца сварите вкрутую и остудите, пекинскую капусту разделите на листья и сполосните их.
Репчатый лук почистите и мелко порежьте. В сковороду налейте растительное масло, добавьте порезанные лук и грибы. Обжаривайте все на среднем огне в течение 10 минут, перемешивая, снимите с огня и остудите.
У отварной курицы удалите кожу и кости и порежьте кубиком, выложите в миску. Добавьте к курице мелко нарезанную зелень.
Листья пекинской капусты порежьте кубиком и добавьте в салат.
Отварные яйца очистите, порежьте кубиком и добавьте в миску с салатом.
Сыр натрите на средней терке и добавьте в салат.
Салат посолите, заправьте майонезом, перемешайте и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!