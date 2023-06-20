Описание приготовления:

Для салата вы можете взять любые грибы по вашему усмотрению. Я взяла замороженные лесные, но и шампиньоны вполне подойдут. Майонез можно заменить на густую, жирную сметану или густой йогурт.

Назначение: На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Птица / Курица

Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Грибы 150 Грамм (лесные или шампиньоны)

Яйца 2 Штуки

Лук репчатый 1 Штука

Куриное бедро 130 Грамм (отварное)

Масло растительное для жарки 2 Ст. ложки

Пекинская капуста 70 Грамм

Майонез По вкусу

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Сыр твердый 70 Грамм

Зелень По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

169 ккал

Калорийность

10 г

Белки

13 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Настроение"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Настроение". Яйца сварите вкрутую и остудите, пекинскую капусту разделите на листья и сполосните их.

Репчатый лук почистите и мелко порежьте. В сковороду налейте растительное масло, добавьте порезанные лук и грибы. Обжаривайте все на среднем огне в течение 10 минут, перемешивая, снимите с огня и остудите.

У отварной курицы удалите кожу и кости и порежьте кубиком, выложите в миску. Добавьте к курице мелко нарезанную зелень.

Листья пекинской капусты порежьте кубиком и добавьте в салат.

Отварные яйца очистите, порежьте кубиком и добавьте в миску с салатом.

Сыр натрите на средней терке и добавьте в салат.

Салат посолите, заправьте майонезом, перемешайте и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!