Помимо традиционных майонезных салатов, я всегда ставлю на новогодний стол что-то новенькое. В этот раз у меня будет дебютировать салат «Нежность», который я попробовала совсем недавно. Эта легкая закуска точно понравится новогоднему Кролику! Делюсь с вами простым рецептом.

Для приготовления этого салата с курицей и ананасами мясо нужно варить с целой луковицей. Это отличная практика, которую я рекомендую использовать, когда есть возможность. Прежде всего, куриное филе станет более мягким и ароматным. Помимо этого, лук впитает в себя токсины и вредные вещества из мяса (если такие есть). Да и после можно использовать бульон для приготовления супа или соуса!

Как приготовить салат «Нежность» с курицей и ананасами

Курица, ананасы и кукуруза отлично сочетаются друг с другом. Но если вы хотите сделать закуску более сытной, можно добавить отваернные вкрутую яйца и тертый сыр. Кроме того, салат с куриным филе будет более нарядным, если сформировать его слоями.

Ингредиенты

Куриное филе250 г Консервированные ананасы400 г Консервированная кукуруза200 г Лук1 шт. Греческий йогурт2 ст. л. Чеснок по вкусу Соль по вкусу

Приготовление

Очистите луковицу и сделайте на ней небольшой надрез. Поместите овощ в кастрюлю вместе с куриным филе, залейте водой и варите после закипания 20 минут.Консервированные ананасы нарежьте небольшими кубиками. Смешайте их с кукурузой. Охлажденное куриное филе нарежьте кубиками небольшого размера, добавьте их к остальным ингредиентам. К греческому йогурту добавьте пропущенный через пресс чеснок, перемешайте. Заправьте салат приготовленным соусом, перемешайте и уберите в холодильник.

Салат «Нежность» с курицей полностью оправдывает свое название не только благодаря основным ингредиентам. Значительную роль в нежном и мягком вкусе играет заправка из греческого йогрута. Благодаря ей закуска получается легкой и низкокалорийной, но при этом достаточно сытной. А вы уже знаете, какие салаты будете готовить на Новый год?