Салат “Нежная Жена”. Готовлю вместо надоевшего Оливье: вся семья оценила рецепт

О приготовлении салатов сейчас много говорят различные блогеры. Создать вкусное легкое блюдо не составляет особого труда. Однако, иногда и в столь простой кулинарной нише люди совершают ошибки. Например, частая проблема начинающих поваров заключается в том, что они не знают, как правильно сочетать продукты.

Не всегда можно соединить все, что есть в холодильнике для получения вкусного салата. Поэтому, прежде чем что-то советовать для приготовления, надо убедиться в сочетаемости компонентов.

Расскажем, как можно приготовить вкусный салат из простых продуктов.

Ингредиенты для салата “Нежная Жена”:

вареная колбаса — 150 г;

плавленый сыр — 90 г;

огурец — шт.;

яйца — 2 шт.;

консервированный горошек — 80 г;

майонез — 100 г;

соль — щепотка.

Приготовление салата “Нежная Жена”:

Отвариваем вкрутую яйца в течение 10 минут. В это время нарезаем маленьким кубиком вареную колбасу и огурец. Охлажденный плавленый сыр измельчаем на крупных резцах терки.

Остужаем в воде со льдом яйца, очищаем и нарезаем маленьким кубиком. В миске соединяем колбасу, огурец, сыр и яйца.

Отделяем консервированный горошек от жидкости, выкладываем в салат.

Заправляем салат майонезом, солим и тщательно перемешиваем.

Получается отменный салат, слегка похожий на Оливье. По желанию, список продуктов можно дополнить зеленью.