Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат «Окинавский». Авокадо выбирайте спелый, но чтобы он держал форму после нарезки. Тофу с укропом можно заменить на классический, а соевые бобы эдамаме на замороженный зеленый горошек. Салат получается легким, полезным и вкусным. Готовится легко и просто, берите на заметку!
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Тофу
Блюдо: Салаты
География кухни: Японская / Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Салат Айсберг 100 Грамм
- Тофу 150 Грамм (с укропом и чесноком)
- Эдамаме 120 Грамм
- Авокадо 1 Штука
- Сметана 2 Ст. ложки
- Горчица 1/2 Чайных ложки
- Сок лимона 1 Ст. ложка
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Черный молотый перец 1/4 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
126 ккал
Калорийность
5 г
Белки
10 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат «Окинавский»»
Подготовьте все ингредиенты.
Тофу нарежьте кубиками.
Для заправки смешайте сметану с лимонным соком, горчицей, солью и черным молотым перцем.
Соевые бобы эдамаме отварите в кипящей подсоленной воде 5 минут. Воду слейте, бобы откиньте на сито.
Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и нарежьте ломтиками.
Переложите в глубокую миску салат айсберг.
Соедините салат айсберг с авокадо, тофу и бобами эдамаме. Аккуратно перемешайте.
Выложите салат в миску для подачи. Сверху полейте заправкой. Салат «Окинавский» готов, приятного вам аппетита!