Салат «Окинавский»

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат «Окинавский». Авокадо выбирайте спелый, но чтобы он держал форму после нарезки. Тофу с укропом можно заменить на классический, а соевые бобы эдамаме на замороженный зеленый горошек. Салат получается легким, полезным и вкусным. Готовится легко и просто, берите на заметку!

Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Тофу
Блюдо: Салаты
География кухни: Японская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

  • Салат Айсберг 100 Грамм
  • Тофу 150 Грамм (с укропом и чесноком)
  • Эдамаме 120 Грамм
  • Авокадо 1 Штука
  • Сметана 2 Ст. ложки
  • Горчица 1/2 Чайных ложки
  • Сок лимона 1 Ст. ложка
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Черный молотый перец 1/4 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

126 ккал

Калорийность

5 г

Белки

10 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат «Окинавский»»

Салат «Окинавский»

Подготовьте все ингредиенты.

Салат «Окинавский»

Тофу нарежьте кубиками.

Салат «Окинавский»

Для заправки смешайте сметану с лимонным соком, горчицей, солью и черным молотым перцем.

Салат «Окинавский»

Соевые бобы эдамаме отварите в кипящей подсоленной воде 5 минут. Воду слейте, бобы откиньте на сито.

Салат «Окинавский»

Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и нарежьте ломтиками.

Салат «Окинавский»

Переложите в глубокую миску салат айсберг.

Салат «Окинавский»

Соедините салат айсберг с авокадо, тофу и бобами эдамаме. Аккуратно перемешайте.

Салат «Окинавский»

Выложите салат в миску для подачи. Сверху полейте заправкой. Салат «Окинавский» готов, приятного вам аппетита!

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