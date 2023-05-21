Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат «Окинавский». Авокадо выбирайте спелый, но чтобы он держал форму после нарезки. Тофу с укропом можно заменить на классический, а соевые бобы эдамаме на замороженный зеленый горошек. Салат получается легким, полезным и вкусным. Готовится легко и просто, берите на заметку!

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Тофу

Блюдо: Салаты

География кухни: Японская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Салат Айсберг 100 Грамм

Тофу 150 Грамм (с укропом и чесноком)

Эдамаме 120 Грамм

Авокадо 1 Штука

Сметана 2 Ст. ложки

Горчица 1/2 Чайных ложки

Сок лимона 1 Ст. ложка

Соль 1/2 Чайных ложки

Черный молотый перец 1/4 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

126 ккал

Калорийность

5 г

Белки

10 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат «Окинавский»»

Подготовьте все ингредиенты.

Тофу нарежьте кубиками.

Для заправки смешайте сметану с лимонным соком, горчицей, солью и черным молотым перцем.

Соевые бобы эдамаме отварите в кипящей подсоленной воде 5 минут. Воду слейте, бобы откиньте на сито.

Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и нарежьте ломтиками.

Переложите в глубокую миску салат айсберг.

Соедините салат айсберг с авокадо, тофу и бобами эдамаме. Аккуратно перемешайте.

Выложите салат в миску для подачи. Сверху полейте заправкой. Салат «Окинавский» готов, приятного вам аппетита!