Описание приготовления:

За счет большого количества овощей салат получается очень сочный. А за счет пекинской капусты получается воздушность. Сметану можно заменить на густой натуральный йогурт или майонез. Солить салат лучше всего перед подачей, чтобы овощи не успели пустить сок.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Капуста пекинская (китайская) 100 Грамм

Черри томаты 100 Грамм

Огурец 100 Грамм

Перец болгарский 1 Штука

Филе куриное вареное 100 Грамм

Сметана 20-25% 75 Грамм

Чеснок 1 Зубчик

Вода минеральная газированная 2 Ст. ложки

Сыр твердый 75 Грамм

Яйцо вареное вкрутую 1 Штука

Соль По вкусу

Зелень По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

95 ккал

Калорийность

8 г

Белки

6 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Октоберфест"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Октоберфест". Овощи помойте и обсушите.

У болгарского перца удалите плодоножку и семена, порежьте кубиком и выложите в салатник.

Пекинскую капусту порежьте тонкой соломкой и добавьте к перцу.

Огурец порежьте кубиком и добавьте к овощам.

Помидорки черри разрежьте пополам и выложите в салат.

Яйцо очистите и мелко порежьте, добавьте к овощам.

Отварное куриное филе порежьте и добавьте в салат.

Салат посолите и перемешайте.

Переложите салат и посыпьте тертым сыром и нарезанной зеленью.

Для заправки смешайте сметану, тертый чеснок и минеральную воду. Заправьте салат и подавайте к столу.

Приятного аппетита!