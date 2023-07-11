Салат «Октоберфест»

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Описание приготовления:

За счет большого количества овощей салат получается очень сочный. А за счет пекинской капусты получается воздушность. Сметану можно заменить на густой натуральный йогурт или майонез. Солить салат лучше всего перед подачей, чтобы овощи не успели пустить сок.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Капуста пекинская (китайская) 100 Грамм
  • Черри томаты 100 Грамм
  • Огурец 100 Грамм
  • Перец болгарский 1 Штука
  • Филе куриное вареное 100 Грамм
  • Сметана 20-25% 75 Грамм
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Вода минеральная газированная 2 Ст. ложки
  • Сыр твердый 75 Грамм
  • Яйцо вареное вкрутую 1 Штука
  • Соль По вкусу
  • Зелень По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

95 ккал

Калорийность

8 г

Белки

6 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Октоберфест"»

Салат "Октоберфест"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Октоберфест". Овощи помойте и обсушите.

Салат "Октоберфест"

У болгарского перца удалите плодоножку и семена, порежьте кубиком и выложите в салатник.

Салат "Октоберфест"

Пекинскую капусту порежьте тонкой соломкой и добавьте к перцу.

Салат "Октоберфест"

Огурец порежьте кубиком и добавьте к овощам.

Салат "Октоберфест"

Помидорки черри разрежьте пополам и выложите в салат.

Салат "Октоберфест"

Яйцо очистите и мелко порежьте, добавьте к овощам.

Салат "Октоберфест"

Отварное куриное филе порежьте и добавьте в салат.

Салат "Октоберфест"

Салат посолите и перемешайте.

Салат "Октоберфест"

Переложите салат и посыпьте тертым сыром и нарезанной зеленью.

Салат "Октоберфест"

Для заправки смешайте сметану, тертый чеснок и минеральную воду. Заправьте салат и подавайте к столу.

Салат "Октоберфест"

Приятного аппетита!

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