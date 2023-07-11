Описание приготовления:
За счет большого количества овощей салат получается очень сочный. А за счет пекинской капусты получается воздушность. Сметану можно заменить на густой натуральный йогурт или майонез. Солить салат лучше всего перед подачей, чтобы овощи не успели пустить сок.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Капуста пекинская (китайская) 100 Грамм
- Черри томаты 100 Грамм
- Огурец 100 Грамм
- Перец болгарский 1 Штука
- Филе куриное вареное 100 Грамм
- Сметана 20-25% 75 Грамм
- Чеснок 1 Зубчик
- Вода минеральная газированная 2 Ст. ложки
- Сыр твердый 75 Грамм
- Яйцо вареное вкрутую 1 Штука
- Соль По вкусу
- Зелень По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
95 ккал
Калорийность
8 г
Белки
6 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Октоберфест"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Октоберфест". Овощи помойте и обсушите.
У болгарского перца удалите плодоножку и семена, порежьте кубиком и выложите в салатник.
Пекинскую капусту порежьте тонкой соломкой и добавьте к перцу.
Огурец порежьте кубиком и добавьте к овощам.
Помидорки черри разрежьте пополам и выложите в салат.
Яйцо очистите и мелко порежьте, добавьте к овощам.
Отварное куриное филе порежьте и добавьте в салат.
Салат посолите и перемешайте.
Переложите салат и посыпьте тертым сыром и нарезанной зеленью.
Для заправки смешайте сметану, тертый чеснок и минеральную воду. Заправьте салат и подавайте к столу.
Приятного аппетита!