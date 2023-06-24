Описание приготовления:

Сытный, простой и вкусный салат для любого повода. Готовится буквально на скорую руку и выручит в любой ситуации. Сухарики можно взять покупные, а можно приготовить самим. Домашние сухарики обычно менее солёные, поэтому если необходимо, отрегулируйте салат по соли самостоятельно. Колбасу можно взять любую, а плавленый сырок заменить любым твёрдым сыром. Ингредиенты доступные, берите рецепт на заметку!

Назначение: На ужин / На скорую руку

Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Сухарики / Колбаса

Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Колбаса полукопченая 120 Грамм

Сухарики готовые 100 Грамм

Сырок плавленый плотный 1 Штука

Яйцо вареное 2 Штуки

Огурец маринованный 2 Штуки

Майонез 2 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

242 ккал

Калорийность

11 г

Белки

15 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Остров"»

Подготовьте все ингредиенты.

Колбасу и огурцы нарежьте соломкой.

Сырок натрите на тёрке, чтобы удобнее это было сделать предварительно подержите его в морозилке около 30 минут.

Варёные яйца очистите и нарежьте кубиками.

Сухарики добавьте в самом конце перед подачей, чтобы они не размокли.

Салат заправьте майонезом и перемешайте. Салат "Остров" готов.

Сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!