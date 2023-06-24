Описание приготовления:
Сытный, простой и вкусный салат для любого повода. Готовится буквально на скорую руку и выручит в любой ситуации. Сухарики можно взять покупные, а можно приготовить самим. Домашние сухарики обычно менее солёные, поэтому если необходимо, отрегулируйте салат по соли самостоятельно. Колбасу можно взять любую, а плавленый сырок заменить любым твёрдым сыром. Ингредиенты доступные, берите рецепт на заметку!
Назначение: На ужин / На скорую руку
Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Сухарики / Колбаса
Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Колбаса полукопченая 120 Грамм
- Сухарики готовые 100 Грамм
- Сырок плавленый плотный 1 Штука
- Яйцо вареное 2 Штуки
- Огурец маринованный 2 Штуки
- Майонез 2 Ст. ложки
Количество порций 4
Калорийность
242 ккал
Калорийность
11 г
Белки
15 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Остров"»
Подготовьте все ингредиенты.
Колбасу и огурцы нарежьте соломкой.
Сырок натрите на тёрке, чтобы удобнее это было сделать предварительно подержите его в морозилке около 30 минут.
Варёные яйца очистите и нарежьте кубиками.
Сухарики добавьте в самом конце перед подачей, чтобы они не размокли.
Салат заправьте майонезом и перемешайте. Салат "Остров" готов.
Сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!