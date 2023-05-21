Салат «Отпад», готовлю вместо надоевшей «Шубы». Все мужчины в доме просили рецепт

Современная кулинария столкнулась с серьезной проблемой в XXI веке. Дело в том, что многие блюда повторяются в разных народах мира. Соответственно, придумать какое-либо новое яство становится невероятно сложно.
Многие кулинары стараются соединить продукты, которые ранее были трудно сочетаемы между собой. Не всегда данные эксперименты заканчиваются хорошо. Дело в том, что придумать новые рецепты сложно, ибо часто получается нечто похожее на уже существующее.
Эта дилемма остро затронула салаты. Нарезанные овощи, мясо и рыбу трудно представить в новом виде.
Мы не будем экспериментировать с новыми вкусами. Покажем, как приготовить простой праздничный салат.
Ингредиенты для салата с сельдью:
- филе сельди — 200 г;
- соль — щепотка;
- отварное яйцо — 3 шт.;
- горчица — ч. л.;
- красный лук — шт.;
- уксус — ст. л.;
- листья салата — пучок;
- оливковое масло — 3 ст. л.
Приготовление салата с сельдью:
Листья салата требуется порвать на мелкие части вручную, а отварные вкрутую яйца нарезать крупными дольками. Филе сельди нарезаем на небольшие дольки, лук резать следует полукольцами.
Для приготовления заправки нужно соединить в отдельной таре горчицу с оливковым маслом и уксусом. В салатнике смешиваем сельдь, яйца, салат и лук.
Салат требуется заправить горчичным соусом, посолить и тщательно перемешать.
Этот салат не заменит классическую селедку под шубой или Оливье. Но, он станет отличным дополнением к праздничному столу.