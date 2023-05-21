Салат «Отпад», готовлю вместо надоевшей «Шубы». Все мужчины в доме просили рецепт

Современная кулинария столкнулась с серьезной проблемой в XXI веке. Дело в том, что многие блюда повторяются в разных народах мира. Соответственно, придумать какое-либо новое яство становится невероятно сложно.

Многие кулинары стараются соединить продукты, которые ранее были трудно сочетаемы между собой. Не всегда данные эксперименты заканчиваются хорошо. Дело в том, что придумать новые рецепты сложно, ибо часто получается нечто похожее на уже существующее.

Эта дилемма остро затронула салаты. Нарезанные овощи, мясо и рыбу трудно представить в новом виде.

Мы не будем экспериментировать с новыми вкусами. Покажем, как приготовить простой праздничный салат.

Ингредиенты для салата с сельдью:

филе сельди — 200 г;

соль — щепотка;

отварное яйцо — 3 шт.;

горчица — ч. л.;

красный лук — шт.;

уксус — ст. л.;

листья салата — пучок;

оливковое масло — 3 ст. л.

Приготовление салата с сельдью:

Листья салата требуется порвать на мелкие части вручную, а отварные вкрутую яйца нарезать крупными дольками. Филе сельди нарезаем на небольшие дольки, лук резать следует полукольцами.

Для приготовления заправки нужно соединить в отдельной таре горчицу с оливковым маслом и уксусом. В салатнике смешиваем сельдь, яйца, салат и лук.

Салат требуется заправить горчичным соусом, посолить и тщательно перемешать.

Этот салат не заменит классическую селедку под шубой или Оливье. Но, он станет отличным дополнением к праздничному столу.