Описание приготовления:

Кукуруза для салата подходит белая или красная, важно, чтобы она была в белом соусе или в собственном соку. При желании также можно использовать сухую фасоль, которую нужно будет заранее замочить и отварить до готовности.

Назначение: На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Птица / Курица

Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Курица запеченная 250 Грамм

Фасоль в собственном соку 150 Грамм

Кукуруза консервированная 150 Грамм

Лук сладкий белый 50 Грамм

Перец болгарский 1 Штука

Масло оливковое 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

122 ккал

Калорийность

7 г

Белки

7 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Песня"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Перец и лук помойте, обсушите.

Отделите куриное мясо от костей, нарежьте мелким кубиком, переложите в глубокую удобную миску.

Фасоль откиньте на дуршлаг или сито, промойте под холодной водой.

Слейте сок с кукурузы, переложите их в миску к курице.

Почистите перец от семян, мелко нарежьте белый лук, добавьте к остальным ингредиентам.

Заправьте салат ароматным оливковым маслом первого отжима, добавьте соль и перец по вкусу, перемешайте.

Выложите салат в небольшую пиалочку, слегка утрамбуйте.

Накройте пиалочку с салатом плоской тарелкой, аккуратно переверните.

Снимите пиалу, украсьте салат листьями свежей петрушки и можно подавать к столу. Салат "Песня" готов! Приятного аппетита!