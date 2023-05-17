Описание приготовления:
Кукуруза для салата подходит белая или красная, важно, чтобы она была в белом соусе или в собственном соку. При желании также можно использовать сухую фасоль, которую нужно будет заранее замочить и отварить до готовности.
Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Птица / Курица
Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Курица запеченная 250 Грамм
- Фасоль в собственном соку 150 Грамм
- Кукуруза консервированная 150 Грамм
- Лук сладкий белый 50 Грамм
- Перец болгарский 1 Штука
- Масло оливковое 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
122 ккал
Калорийность
7 г
Белки
7 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Песня"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Перец и лук помойте, обсушите.
Отделите куриное мясо от костей, нарежьте мелким кубиком, переложите в глубокую удобную миску.
Фасоль откиньте на дуршлаг или сито, промойте под холодной водой.
Слейте сок с кукурузы, переложите их в миску к курице.
Почистите перец от семян, мелко нарежьте белый лук, добавьте к остальным ингредиентам.
Заправьте салат ароматным оливковым маслом первого отжима, добавьте соль и перец по вкусу, перемешайте.
Выложите салат в небольшую пиалочку, слегка утрамбуйте.
Накройте пиалочку с салатом плоской тарелкой, аккуратно переверните.
Снимите пиалу, украсьте салат листьями свежей петрушки и можно подавать к столу. Салат "Песня" готов! Приятного аппетита!