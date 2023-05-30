Легкий, полезный, недорогой, самый лучший! Салат «Питательный» из яиц, редьки и огурцов — блюдо, которое чаще всего появляется на моём столе в весенне-летний период, в сезон первых овощей. Такое блюдо не только насыщает, но и здорово обогащает организм витаминами.

Приготовление салата из яиц, редьки и огурцов не занимает много времени, зато на выходе получается ароматная, хрустящая и очень вкусная закуска. Ее можно комбинировать с любым гарниром, но я предпочитаю все-таки намазывать на подсушенный хлеб вроде бородинского. Ну уж очень нарядно получается.

Салат «Питательный» из яиц, редьки и огурцов: нюансы приготовления

Прежде чем приступать к нарезке ингредиентов, подсушите ломтики хлеба в духовке или на сухой сковороде. Если любите более пикантные нотки, посыпьте их чесночным порошком или свежемолотым перцем. Яйца для салата варите около 8–10 минут. Для полноты вкуса лучше всего брать майонез жирностью от 55 до 70 %.

Ингредиенты

Яйцо4 шт. Редис200 г Огурцы2 шт. Зеленый лук1 пуч. Майонез2 ст. л. Сметана1 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Хлеб4 шт.

Приготовление

Отварите яйца вкрутую и нарежьте маленькими кубиками. Затем измельчите редис с огурцом.Мелко нашинкуйте зеленый лук. Соедините все компоненты в одной миске. В майонез высыпьте соль и черный молотый перец, тщательно всё перемешайте. Заправьте салат майонезом и добавьте сметаны. Смешайте все компоненты. Далее смажьте два ломтика хлеба этой начинкой, накройте оставшимися ломтиками. Разрежьте получившиеся сэндвичи по диагонали — и наслаждайтесь треугольными бутербродами как в заведении.

Помимо указанных ингредиентов, также можете добавить колбасу, помидор и другие продукты. Такие универсальные сэндвичи трудно испортить каким-либо компонентом. А вот как приготовить освежающий салат «Две капусты», можно прочесть здесь.