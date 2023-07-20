Описание приготовления:

Салат заправлять майонезом и солить нужно непосредственно перед подачей, чтобы овощи не пустили сок. Его можно подавать не только порционно, но и в общем салатнике. Для этого, все кроме сыра, соедините и заправьте майонезом. Выложите салат в блюдо и посыпьте тертым сыром, украсьте зеленью.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Язык / Говяжий язык Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Язык говяжий вареный 100 Грамм

Яйцо вареное вкрутую 1 Штука

Капуста пекинская (китайская) 70 Грамм

Сыр твердый 80 Грамм

Огурец 1 Штука

Ветчина 80 Грамм

Майонез По вкусу

Соль По вкусу

Зелень По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

236 ккал

Калорийность

9 г

Белки

21 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Праздничный" с говяжьим языком»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Праздничный" с говяжьим языком.

Говяжий язык порежьте средней соломкой и выложите в салатник.

Огурец и отварное яйцо порежьте соломкой и выложите к языку.

Пекинскую капусту порежьте тонкой соломкой и добавьте в салатник.

Ветчину порежьте тонкой соломкой, сыр натрите на средней терке и добавьте в салат.

Все перемешайте, посолите, добавьте мелко нарезанную зелень. Все еще раз перемешайте, разложите порционно, добавьте майонез и подавайте к столу.

Приятного аппетита!