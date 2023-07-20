Описание приготовления:
Салат заправлять майонезом и солить нужно непосредственно перед подачей, чтобы овощи не пустили сок. Его можно подавать не только порционно, но и в общем салатнике. Для этого, все кроме сыра, соедините и заправьте майонезом. Выложите салат в блюдо и посыпьте тертым сыром, украсьте зеленью.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Язык / Говяжий язык Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Язык говяжий вареный 100 Грамм
- Яйцо вареное вкрутую 1 Штука
- Капуста пекинская (китайская) 70 Грамм
- Сыр твердый 80 Грамм
- Огурец 1 Штука
- Ветчина 80 Грамм
- Майонез По вкусу
- Соль По вкусу
- Зелень По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
236 ккал
Калорийность
9 г
Белки
21 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Праздничный" с говяжьим языком»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Праздничный" с говяжьим языком.
Говяжий язык порежьте средней соломкой и выложите в салатник.
Огурец и отварное яйцо порежьте соломкой и выложите к языку.
Пекинскую капусту порежьте тонкой соломкой и добавьте в салатник.
Ветчину порежьте тонкой соломкой, сыр натрите на средней терке и добавьте в салат.
Все перемешайте, посолите, добавьте мелко нарезанную зелень. Все еще раз перемешайте, разложите порционно, добавьте майонез и подавайте к столу.
Приятного аппетита!