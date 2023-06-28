Салат «Простенький». Вкусная закуска за 5 минут: съедается на ура

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Главный кулинарный тренд последних нескольких лет — простые блюда на каждый день. Раньше людей интересовали замысловатые яства с множеством ингредиентов в составе. Сейчас упор делается на экономию времени и бюджета на различные продукты для готовки. По этой причине люди стали уделять внимание мгновенным способам приготовления тех или иных кушаний.

Например, сейчас не принято готовить странные и не сочетаемые по ингредиентам салаты на праздник. Легче сделать простой вкусный салат за 5 минут из экономичных продуктов. Об одном из таких салатов мы расскажем подробнее.

Ингредиенты для салата “Простенький”:

  • яйца вареные — 4 шт.;
  • сыр — 100 г;
  • зелёный горошек — 150 г;
  • майонез — 3 ст.л.;
  • укроп — пучок;
  • петрушка — пучок;
  • черный молотый перец — щепотка;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • лимонный сок;
  • вода — 80 мл;
  • соль — ч.л.;
  • сахар — ч.л.

Приготовление салата “Простенький”:

Лук репчатый нарезаем четверть кольцами, выкладываем в отдельную миску. Поливаем лук лимонным соком, разбавляем его водой. Солим, высыпаем в луковую смесь сахар, тщательно перемешиваем.

Пока лук в течение часа маринуется, нарезаем небольшим кубиком отваренные яйца. Шинкуем укроп и петрушку, измельчаем на крупной терке сыр.

В салатнике соединяем яйца, сыр, зелень и зеленый горошек. Репчатый лук требуется отделить от жидкости, в которой он мариновался и добавить в салат.

Посыпаем салат черным молотым перцем, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Салат «Простенький». Вкусная закуска за 5 минут: съедается на ура

Салат «Простенький». Вкусная закуска за 5 минут: съедается на ура

Это отличный салат закуска для праздника или обычного ужина. Универсальное блюдо станет отличным дополнением к обеду.

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