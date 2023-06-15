Описание приготовления:

Красочный салат готовится очень быстро и просто. Вы сможете порадовать им свою вторую половинку и приятно провести время. Не забудьте заранее охладить бутылочку белого вина, она придется как раз кстати!

Назначение: На ужин

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты

Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Мясо криля 80 Грамм

Авокадо 1 Штука

Яйцо куриное отварное 2 Штуки

Майонез 1 Ст. ложка

Соль 1 Щепотка

Перец черный молотый 1 Щепотка

Шпинат 1 Пучок

Количество порций 1

Калорийность

197 ккал

Калорийность

7 г

Белки

17 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с авокадо и мясом криля»

Подготовьте указанные ингредиенты. Куриные яйца заранее отварите примерно 12 минут и резко остудите в ледяной воде.

Промойте листья шпината в воде, срежьте стебли и стряхните лишнюю влагу. Выложите на тарелку. Можно заменить их листовым салатом, рукколой.

Очистите отварные куриные яйца от скорлупы и промойте в воде. Нарежьте на четвертинки и выложите на тарелку.

Авокадо очистите от кожуры и удалите косточку. Нарежьте мякоть ломтиками и выложите на тарелку. Если не планируете подавать блюдо сразу, то сбрызните авокадо лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.

Добавьте майонез любой жирности или любой другой соус, заправку по вашему вкусу. Отожмите от маринада мясо криля, выложите на тарелку.

Посолите и поперчите. Подайте салат к столу сразу же после его приготовления, пока в нем сохраняется максимум полезных минералов и витаминов.