Салат с авокадо и мясом криля

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Описание приготовления:

Красочный салат готовится очень быстро и просто. Вы сможете порадовать им свою вторую половинку и приятно провести время. Не забудьте заранее охладить бутылочку белого вина, она придется как раз кстати!

Назначение: На ужин
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты
Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Мясо криля 80 Грамм
  • Авокадо 1 Штука
  • Яйцо куриное отварное 2 Штуки
  • Майонез 1 Ст. ложка
  • Соль 1 Щепотка
  • Перец черный молотый 1 Щепотка
  • Шпинат 1 Пучок

Количество порций 1

Калорийность

197 ккал

Калорийность

7 г

Белки

17 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с авокадо и мясом криля»

Салат с авокадо и мясом криля

Подготовьте указанные ингредиенты. Куриные яйца заранее отварите примерно 12 минут и резко остудите в ледяной воде.

Салат с авокадо и мясом криля

Промойте листья шпината в воде, срежьте стебли и стряхните лишнюю влагу. Выложите на тарелку. Можно заменить их листовым салатом, рукколой.

Салат с авокадо и мясом криля

Очистите отварные куриные яйца от скорлупы и промойте в воде. Нарежьте на четвертинки и выложите на тарелку.

Салат с авокадо и мясом криля

Авокадо очистите от кожуры и удалите косточку. Нарежьте мякоть ломтиками и выложите на тарелку. Если не планируете подавать блюдо сразу, то сбрызните авокадо лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.

Салат с авокадо и мясом криля

Добавьте майонез любой жирности или любой другой соус, заправку по вашему вкусу. Отожмите от маринада мясо криля, выложите на тарелку.

Салат с авокадо и мясом криля

Посолите и поперчите. Подайте салат к столу сразу же после его приготовления, пока в нем сохраняется максимум полезных минералов и витаминов.

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