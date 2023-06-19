Хочется закрыть на зиму вкусную овощную заготовку, которую можно будет поставить даже на праздничный стол? Предлагаем вам приготовить потрясающий салат с баклажанами и перцем в домашних условиях.

Эта ароматная закуска имеет очень интересный и насыщенный вкус. А всё благодаря изобилию овощей, которые в нее входят. Сочный болгарский перец, пряная морковка по-корейски и ароматный баклажан превращают обычный салат в роскошное блюдо.

Как приготовить салат с баклажанами и перцем на зиму

Чтобы заготовка получилась очень яркой и аппетитной, стоит использовать болгарский перец трех цветов. Возьмите красный, зеленый и желтый овощ. Такой яркий сладкий перец будет отлично смотреться с фиолетовым баклажаном и оранжевой морковкой. Красотища!

Ингредиенты

Баклажан1,2 кг Болгарский перец300 г Морковь250 г Лук250 г Чеснок5 зуб. Подсолнечное масло по вкусу Перец чили1 шт. Укроп30 г Кинза1 пуч. Соль0,5 ч. л. Сахар2 ст. л. Черный перец (молотый)0,25 ч. л. Кориандр1 ч. л. Уксус2,5 ст. л. Приправа для моркови по-корейски25 г

Приготовление

Тщательно моем баклажаны. Удаляем плодоножки. Нарезаем их брусочками толщиной до 1,5 см. Помещаем баклажаны в миску. Солим их и тщательно перемешиваем. Оставляем на 1 час при комнатной температуре. Хорошенько моем острый перец. Нарезаем его колечками. Морковь натираем на специальной терке. Обжариваем ее до мягкости на разогретой сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла в течение нескольких минут.Промываем болгарский перец. Удаляем семена, плотные прожилки и плодоножки. Нарезаем овощ соломкой. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его тонкими полукольцами. Очищаем чеснок. Мелко его нарезаем.Промываем зелень. Измельчаем ее ножом. Отжимаем баклажаны от выделившейся жидкости. Выкладываем их на разогретую сковороду с маслом. Обжариваем баклажаны до готовности, периодически помешивая. В глубокой емкости соединяем все подготовленные овощи с кинзой и укропом. Добавляем соль, сахар, кориандр, черный молотый перец и приправу для моркови по-корейски. Вливаем столовый уксус. Тщательно всё перемешиваем. Оставляем овощи на 30 минут.Раскладываем салат по стерилизованным банкам, плотно его утрамбовывая. Прикрываем емкости крышками. Помещаем банки в кастрюлю, дно которой должно быть застелено полотенцем. Вливаем в нее воду. Жидкость должна доходить до плечиков банок. Отправляем кастрюлю с будущими заготовками на огонь. После закипания держим банки на плите в течение 20 минут. Затем закрываем их крышками.

Хранить банки с таким ароматным салатом следует в прохладном темном месте, куда не проникает солнечный свет. После открытия заготовки необходимо переместить в холодильник. Понравился рецепт овощного салата на зиму? Обязательно его сохраните.