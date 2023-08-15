Салат с фасолью в томатном соусе

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат с фасолью в томатном соусе. Вместо кинзы можно использовать петрушку. По желанию в салат также можно добавить красный лук для пикантности. Салат хорошо подойдет для повседневного меню.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Фасоль Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Фасоль в томатном соусе 300 Грамм
  • Хлеб черный 100 Грамм (или ржаной)
  • Орехи грецкие 40 Грамм
  • Чеснок 1-2 Зубчиков
  • Кинза 1/2 Пучка
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

182 ккал

Калорийность

8 г

Белки

6 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с фасолью в томатном соусе»

Салат с фасолью в томатном соусе

Подготовьте все ингредиенты.

Салат с фасолью в томатном соусе

Хлеб нарежьте кубиками. Подсушите в духовке до хрустящего состояния.

Салат с фасолью в томатном соусе

Грецкие орехи обжарьте в сковороде до золотистого цвета, затем мелко порубите.

Салат с фасолью в томатном соусе

Отделите фасоль от соуса. Переложите в миску.

Салат с фасолью в томатном соусе

Чеснок пропустите через пресс, кинзу мелко порежьте. Добавьте к фасоли.

Салат с фасолью в томатном соусе

Заправьте салат 1-2 ст.л. томатного соуса от фасоли, добавьте грецкие орехи. Посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте.

Салат с фасолью в томатном соусе

Добавьте сухарики и сразу подавайте салат, чтобы они не размокли. Приятного вам аппетита!

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