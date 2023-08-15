Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат с фасолью в томатном соусе. Вместо кинзы можно использовать петрушку. По желанию в салат также можно добавить красный лук для пикантности. Салат хорошо подойдет для повседневного меню.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Фасоль Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Фасоль в томатном соусе 300 Грамм
- Хлеб черный 100 Грамм (или ржаной)
- Орехи грецкие 40 Грамм
- Чеснок 1-2 Зубчиков
- Кинза 1/2 Пучка
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
182 ккал
Калорийность
8 г
Белки
6 г
Жиры
24 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат с фасолью в томатном соусе»
Подготовьте все ингредиенты.
Хлеб нарежьте кубиками. Подсушите в духовке до хрустящего состояния.
Грецкие орехи обжарьте в сковороде до золотистого цвета, затем мелко порубите.
Отделите фасоль от соуса. Переложите в миску.
Чеснок пропустите через пресс, кинзу мелко порежьте. Добавьте к фасоли.
Заправьте салат 1-2 ст.л. томатного соуса от фасоли, добавьте грецкие орехи. Посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте.
Добавьте сухарики и сразу подавайте салат, чтобы они не размокли. Приятного вам аппетита!