Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат с фасолью в томатном соусе. Вместо кинзы можно использовать петрушку. По желанию в салат также можно добавить красный лук для пикантности. Салат хорошо подойдет для повседневного меню.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Фасоль Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Фасоль в томатном соусе 300 Грамм

Хлеб черный 100 Грамм (или ржаной)

Орехи грецкие 40 Грамм

Чеснок 1-2 Зубчиков

Кинза 1/2 Пучка

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

182 ккал

Калорийность

8 г

Белки

6 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с фасолью в томатном соусе»

Подготовьте все ингредиенты.

Хлеб нарежьте кубиками. Подсушите в духовке до хрустящего состояния.

Грецкие орехи обжарьте в сковороде до золотистого цвета, затем мелко порубите.

Отделите фасоль от соуса. Переложите в миску.

Чеснок пропустите через пресс, кинзу мелко порежьте. Добавьте к фасоли.

Заправьте салат 1-2 ст.л. томатного соуса от фасоли, добавьте грецкие орехи. Посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте.

Добавьте сухарики и сразу подавайте салат, чтобы они не размокли. Приятного вам аппетита!