Описание приготовления:

Наршараб придаст салату пикантную нотку, а зерна граната добавят кислинку, чтобы скорректировать вкус. При желании можно заменить мяту кинзой, но освежающая нотка мяты прекрасно вписывается сюда.

Назначение: На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Овощи / Баклажан / Молочные продукты / Сыр

Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Микс листьев салата 80 Грамм

Сыр халуми 100 Грамм

Баклажан 1 Штука

Мята 10 Грамм

Гранат (зерна) 2 Ст. ложки

Наршараб 2 Ст. ложки

Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

64 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с халуми и баклажанами»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата с халуми и баклажанами. Баклажан, салат и зелень вымойте и обсушите.

Баклажан порежьте на кружочки толщиной 1 сантиметр. Выложите в миску, залейте холодной водой, посолите и оставьте на 15 минут. Затем слейте воду, сполосните и обсушите. Разогрейте сковороду гриль, смажьте немного растительным маслом. В баклажаны добавьте растительное масло, посолите и перемешайте. Выложите кружочки овоща в сковороду-гриль и обжарьте с двух сторон, переложите на тарелку.

Сыр халуми порежьте на пластинки и обжарьте в горячей сковороде-гриль с двух сторон примерно по одной минуте, снимите на тарелку.

Салатные листья порвите руками и выложите на дно салатника.

Выложите на салатные листья обжаренный баклажан, поперчите.

Обжаренный сыр порежьте на кусочки и выложите на баклажаны.

Полейте салат растительным маслом, соусом наршараб, добавьте зерна граната и листья мяты. Наш салат с халуми и баклажанами готов.

Приятного аппетита!