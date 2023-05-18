Описание приготовления:
Наршараб придаст салату пикантную нотку, а зерна граната добавят кислинку, чтобы скорректировать вкус. При желании можно заменить мяту кинзой, но освежающая нотка мяты прекрасно вписывается сюда.
Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Овощи / Баклажан / Молочные продукты / Сыр
Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Микс листьев салата 80 Грамм
- Сыр халуми 100 Грамм
- Баклажан 1 Штука
- Мята 10 Грамм
- Гранат (зерна) 2 Ст. ложки
- Наршараб 2 Ст. ложки
- Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
64 ккал
Калорийность
1 г
Белки
2 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат с халуми и баклажанами»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата с халуми и баклажанами. Баклажан, салат и зелень вымойте и обсушите.
Баклажан порежьте на кружочки толщиной 1 сантиметр. Выложите в миску, залейте холодной водой, посолите и оставьте на 15 минут. Затем слейте воду, сполосните и обсушите. Разогрейте сковороду гриль, смажьте немного растительным маслом. В баклажаны добавьте растительное масло, посолите и перемешайте. Выложите кружочки овоща в сковороду-гриль и обжарьте с двух сторон, переложите на тарелку.
Сыр халуми порежьте на пластинки и обжарьте в горячей сковороде-гриль с двух сторон примерно по одной минуте, снимите на тарелку.
Салатные листья порвите руками и выложите на дно салатника.
Выложите на салатные листья обжаренный баклажан, поперчите.
Обжаренный сыр порежьте на кусочки и выложите на баклажаны.
Полейте салат растительным маслом, соусом наршараб, добавьте зерна граната и листья мяты. Наш салат с халуми и баклажанами готов.
Приятного аппетита!