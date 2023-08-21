Рецепты Салат с хрустящими баклажанами без майонеза, который точно станет любимым По Admin - 21 августа, 2023 0 50 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Мы знаем множество блюд из баклажанов, но эта закуска особенная. Минимум ингредиентов, максимум насыщенного вкуса и отдушки. Кстати, он без майонеза, потому его можно есть даже на ужин. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Салат с хрустящими баклажанами может стать настоящим открытием этим летом. Его не только легко готовить, но и быстро. Читайте также Отдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощами Подавайте его как закуску к мясным блюдам или к каше или картофелю. Салат с хрустящими баклажанами Время: 30 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 2 небольших баклажана – 2 средних помидора – 2 огурца – петрушка – 2 ложки крахмала; – соль; – масло. Для соуса: – 2 ложки масла; – 1 зубчик чеснока; – 1 ложка кетчупа барбекю; – 1 ложка соуса терияки; – 1 чайная ложка меда; – 1 чайная ложка французской горчицы. Приготовление: Очищаем помытые баклажаны от кожуры, отрезаем плодоножки. Нарезаем их кусочками и вымачиваем 10-15 минут в подсоленной воде. Просушиваем баклажаны и обваливаем в крахмале. Обжариваем кусочки овощей во фритюре до золотистой корочки. Нарезаем остальные овощи и смешиваем все в салатнице. Для соуса смешиваем все ингредиенты и заправляем салат. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить полноценный обед за 30 минут для всей семьи. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Полноценный обед за 30 минут: говяжьи котлеты с карамелизированным луком и картофелемЗабудете о чебуреках: рецепт азербайджанских кутабов с мясом или с сыромВы забудете об обычном картофеле: готовим вареники с особой начинкойТосты в Великобритании, а сырники в Украине: рецепт любимого блюда Бориса ДжонсонаВы еще так не готовили: рецепт чипсов из жареных макарон