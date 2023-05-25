Описание приготовления:
Морковь по-корейски можно купить в магазине, но лучше, если она будет приготовлена дома. Помидор выбирайте плотный, мясистый, что бы при нарезании он не мялся, а оставался дольками. Или просто возьмите черри и разрежьте их на две половинки. Вместо майонеза можно взять густую сметану или натуральный йогурт.
Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Птица / Индейка
Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Микс листьев салата 30 Грамм
- Яйцo 1 Штука
- Помидор 1 Штука
- Индейка 110 Грамм (филе, отварная)
- Морковь по-корейски 70 Грамм
- Майонез 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
123 ккал
Калорийность
8 г
Белки
9 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат с индейкой и корейской морковью»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата с индейкой и корейской морковью.
Индейку порежьте на кусочки и выложите в салатник.
Добавьте к индейке морковь по-корейски.
Отварное яйцо почистите и порежьте соломкой, выложите в салатник.
Помидор порежьте на дольки и добавьте в салат, перемешайте.
Салатные листья порвите руками и добавьте в салатник. Все посолите, перемешайте, заправьте майонезом и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!