Описание приготовления:

Морковь по-корейски можно купить в магазине, но лучше, если она будет приготовлена дома. Помидор выбирайте плотный, мясистый, что бы при нарезании он не мялся, а оставался дольками. Или просто возьмите черри и разрежьте их на две половинки. Вместо майонеза можно взять густую сметану или натуральный йогурт.

Назначение: На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Птица / Индейка

Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Микс листьев салата 30 Грамм

Яйцo 1 Штука

Помидор 1 Штука

Индейка 110 Грамм (филе, отварная)

Морковь по-корейски 70 Грамм

Майонез 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

123 ккал

Калорийность

8 г

Белки

9 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с индейкой и корейской морковью»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата с индейкой и корейской морковью.

Индейку порежьте на кусочки и выложите в салатник.

Добавьте к индейке морковь по-корейски.

Отварное яйцо почистите и порежьте соломкой, выложите в салатник.

Помидор порежьте на дольки и добавьте в салат, перемешайте.

Салатные листья порвите руками и добавьте в салатник. Все посолите, перемешайте, заправьте майонезом и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!