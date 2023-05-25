Салат с индейкой и корейской морковью

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Описание приготовления:

Морковь по-корейски можно купить в магазине, но лучше, если она будет приготовлена дома. Помидор выбирайте плотный, мясистый, что бы при нарезании он не мялся, а оставался дольками. Или просто возьмите черри и разрежьте их на две половинки. Вместо майонеза можно взять густую сметану или натуральный йогурт.

Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Птица / Индейка
Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Микс листьев салата 30 Грамм
  • Яйцo 1 Штука
  • Помидор 1 Штука
  • Индейка 110 Грамм (филе, отварная)
  • Морковь по-корейски 70 Грамм
  • Майонез 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

123 ккал

Калорийность

8 г

Белки

9 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с индейкой и корейской морковью»

Салат с индейкой и корейской морковью

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата с индейкой и корейской морковью.

Салат с индейкой и корейской морковью

Индейку порежьте на кусочки и выложите в салатник.

Салат с индейкой и корейской морковью

Добавьте к индейке морковь по-корейски.

Салат с индейкой и корейской морковью

Отварное яйцо почистите и порежьте соломкой, выложите в салатник.

Салат с индейкой и корейской морковью

Помидор порежьте на дольки и добавьте в салат, перемешайте.

Салат с индейкой и корейской морковью

Салатные листья порвите руками и добавьте в салатник. Все посолите, перемешайте, заправьте майонезом и сразу подавайте к столу.

Салат с индейкой и корейской морковью

Приятного аппетита!

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