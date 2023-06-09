Салат с кабачком по-гречески: сезонное блюдо для тех, кто питается правильно

Салат получается очень питательным и легким для желудка.

Молодые свежие кабачки – один из самых популярных летних овощей, поэтому сейчас самое время расширить свое меню, добавив в него блюда с ними. Предлагаем вам приготовить салат с кабачком по-гречески, которым поделилась эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич в своем блоге.

Салат с кабачком по-гречески

Ингредиенты:

небольшие кабачки – 2 шт;

огурец большой – 1 шт;

помидор большой – 1 шт;

зеленый лук – 3 шт;

салатный микс;

очищенные семена подсолнечника – 2 горсти.

Для заправки:

французская горчица – 1 ч. л. с горкой;

лимонный сок – 1 ст. л;

оливковое масло extra virgin – 1,5 ст. л;

соль по вкусу.

оливковое масло для жарки кабачков (еще можно их грилировать или жарить на огне).

Для подачи:

греческий йогурт – 200 гр;

оливковое масло extra virgin.

Способ приготовления:

Кабачки помыть, порезать на тонкие пластинки и перерезать пластинки еще раз. Пожарить их на сковородке с оливковым маслом до золотистого цвета с обеих сторон, посолить. Готовые кабачки выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

В глубокой миске смешать горчицу, оливковое масло и лимонный сок, добавить туда салатные листья, порезанный огурец, порезанный кубиками помидор, лук и семена подсолнечника. Туда же сложить уже остывшие кабачки, все хорошо перемешать.

На блюдо вылить йогурт, разровнять его по всей поверхности, полить оливковым маслом и сверху выложить готовый салат.

Ранее Фокус писал, как приготовить торт из кабачков.