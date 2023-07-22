Описание приготовления:

Вкусный салат вы сможете приготовить за считанные минуты, при наличии уже отваренных перепелиных яиц. Вместо них можно использовать куриные яйца или свежие овощи, твердый сыр. Подавайте блюдо к столу сразу же после приготовления!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Авокадо 1/2 Штуки

Рыба копченая 150 Грамм

Черри 3 Штуки

Яйцо перепелиное 3 Штуки (отварное)

Салат 1/2 Пучка

Майонез 1 Ст. ложка

Перец черный 1 Щепотка

Количество порций 1

Калорийность

155 ккал

Калорийность

10 г

Белки

12 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с копчёной рыбой и авокадо»

Подготовьте указанные ингредиенты. Отварите перепелиные яйца в течение 5 минут и остудите в ледяной воде.

Промойте листья салата и стряхните лишнюю влагу. Выложите их на тарелку. Разрежьте отварные перепелиные яйца пополам, а помидоры черри на четвертинки. Половинку авокадо очистите от кожуры и нарежьте ломтиками. Добавьте обе нарезки в тарелку.

Промойте помидоры черри, нарежьте ломтиками и выложите между авокадо.

Нарежьте копченую рыбу ломтиками,удалите косточки и кожицу. Добавьте к остальным ингредиентам.

Дополните салат майонезом любой жирности или чесночным соусом на белой основе, поперчите. Соль не добавляйте, так как рыба так сама по себе соленая. Украсьте приготовленный салат свежей зеленью и подайте к столу.