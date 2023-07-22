Салат с копчёной рыбой и авокадо

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Описание приготовления:

Вкусный салат вы сможете приготовить за считанные минуты, при наличии уже отваренных перепелиных яиц. Вместо них можно использовать куриные яйца или свежие овощи, твердый сыр. Подавайте блюдо к столу сразу же после приготовления!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Авокадо 1/2 Штуки
  • Рыба копченая 150 Грамм
  • Черри 3 Штуки
  • Яйцо перепелиное 3 Штуки (отварное)
  • Салат 1/2 Пучка
  • Майонез 1 Ст. ложка
  • Перец черный 1 Щепотка

Количество порций 1

Калорийность

155 ккал

Калорийность

10 г

Белки

12 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с копчёной рыбой и авокадо»

Салат с копчёной рыбой и авокадо

Подготовьте указанные ингредиенты. Отварите перепелиные яйца в течение 5 минут и остудите в ледяной воде.

Салат с копчёной рыбой и авокадо

Промойте листья салата и стряхните лишнюю влагу. Выложите их на тарелку. Разрежьте отварные перепелиные яйца пополам, а помидоры черри на четвертинки. Половинку авокадо очистите от кожуры и нарежьте ломтиками. Добавьте обе нарезки в тарелку.

Салат с копчёной рыбой и авокадо

Промойте помидоры черри, нарежьте ломтиками и выложите между авокадо.

Салат с копчёной рыбой и авокадо

Нарежьте копченую рыбу ломтиками,удалите косточки и кожицу. Добавьте к остальным ингредиентам.

Салат с копчёной рыбой и авокадо

Дополните салат майонезом любой жирности или чесночным соусом на белой основе, поперчите. Соль не добавляйте, так как рыба так сама по себе соленая. Украсьте приготовленный салат свежей зеленью и подайте к столу.

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