Описание приготовления:
Вкусный салат вы сможете приготовить за считанные минуты, при наличии уже отваренных перепелиных яиц. Вместо них можно использовать куриные яйца или свежие овощи, твердый сыр. Подавайте блюдо к столу сразу же после приготовления!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Авокадо 1/2 Штуки
- Рыба копченая 150 Грамм
- Черри 3 Штуки
- Яйцо перепелиное 3 Штуки (отварное)
- Салат 1/2 Пучка
- Майонез 1 Ст. ложка
- Перец черный 1 Щепотка
Количество порций 1
Калорийность
155 ккал
Калорийность
10 г
Белки
12 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат с копчёной рыбой и авокадо»
Подготовьте указанные ингредиенты. Отварите перепелиные яйца в течение 5 минут и остудите в ледяной воде.
Промойте листья салата и стряхните лишнюю влагу. Выложите их на тарелку. Разрежьте отварные перепелиные яйца пополам, а помидоры черри на четвертинки. Половинку авокадо очистите от кожуры и нарежьте ломтиками. Добавьте обе нарезки в тарелку.
Промойте помидоры черри, нарежьте ломтиками и выложите между авокадо.
Нарежьте копченую рыбу ломтиками,удалите косточки и кожицу. Добавьте к остальным ингредиентам.
Дополните салат майонезом любой жирности или чесночным соусом на белой основе, поперчите. Соль не добавляйте, так как рыба так сама по себе соленая. Украсьте приготовленный салат свежей зеленью и подайте к столу.