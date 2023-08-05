Салат с крабовыми палочками и кукурузой – это простой в исполнении и очень вкусный салат, который подойдет как для домашнего стола, так и семейных праздников. Обязательно берите на заметку кулинарную подборку из десяти интересных рецептов с пошаговыми фотографиями. Выбирайте лучший для себя вариант.
Классический салат с крабовыми палочками и кукурузой
Классический салат с крабовыми палочками и кукурузой – это любимая многими закуска для праздничного стола. Такое угощение получается интересным по вкусу и питательным. Приготовить салат несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Ингредиенты –+8 порц.
- Крабовые палочки 500 гр.
- Консервированная кукуруза 500 гр.
- Капуста пекинская 400 гр.
- Яйцо куриное 4 шт.
- Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 300 гр.
- Лук репчатый 1 шт.
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Майонез столовый молочный по вкусу
Шаги 30 мин.
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Салат с крабовыми палочками и кукурузой готовится просто и быстро. Пекинскую капусту мелко шинкуем ножом.
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Очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его.
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Отвариваем куриные яйца, остужаем и очищаем их. Нарезаем мелким кубиком.
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Таким же кубиком разделываем крабовые палочки.
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Твердый сыр пропускаем через крупную терку.
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Соединяем подготовленные продукты в глубокой миске. Дополняем их консервированной кукурузой, солью, молотым перцем и майонезом. Перемешиваем.
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Классический салат с крабовыми палочками и кукурузой готов. Подавайте к столу и угощайтесь!
Крабовый салат с кукурузой, яйцом и огурцом
Крабовый салат с кукурузой, яйцом и огурцом – это интересное угощение, которое точно разнообразит ваше домашнее или праздничное меню. Готовое блюдо отличается аппетитным видом, сочным и ярким вкусом. Для несложного приготовления в домашних условиях, используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Палочки крабовые – 150 гр.
- Кукуруза консервированная – 150 гр.
- Огурец свежий – 200 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Рис – 70 гр.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Майонез – 180 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. До готовности варим рис и даем ему остыть.
Шаг 2. Промываем огурцы и режем их небольшими кубиками.
Шаг 3. Отварные яйца очищаем от скорлупы и режем небольшим кубиком.
Шаг 4. Начинаем выкладывать салат слоями с помощью специальной формы. Первым слоем кладем рис, поливаем майонезом. Дальше идут слои из огурцов и яиц. Их можно посолить. Выкладываем кукурузу.
Шаг 5. Режем крабовые палочки кубиком. Небольшую часть можно порезать тонкими пластинками для украшения.
Шаг 6. Выкладываем слой из палочек и промазываем майонезом. Украшаем тонкими ломтиками крабовых палочек.
Шаг 7. Крабовый салат с кукурузой, яйцом и огурцом готов. Подавайте к столу!
Салат с крабовыми палочками, кукурузой и рисом
Салат с крабовыми палочками, кукурузой и рисом порадует интересным вкусом, питательностью и простым кулинарным процессом. Такое угощение подойдет для домашнего или праздничного стола. Для приготовления обязательно используйте наш проверенный рецепт.
Время готовки – 45 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Палочки крабовые – 200 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Кукуруза консервированная – 200 гр.
- Рис – 0,5 ст.
- Майонез – 3 ст.л.
- Соль – 1,5 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Отмеряем необходимое количество риса и промываем его до чистой воды.
Шаг 2. Варим рис до готовности и остужаем его.
Шаг 3. Отвариваем куриные яйца, очищаем их и режем мелким кубиком.
Шаг 4. Таким же кубиком нарезаем крабовые палочки.
Шаг 5. Складываем все ингредиенты в глубокий салатник. Дополняем их консервированной кукурузой.
Шаг 6. Солим и перемешиваем ингредиенты для равномерного распределения.
Шаг 7. Заправляем майонезом.
Шаг 8. Снова все хорошо перемешиваем.
Шаг 9. Салат с крабовыми палочками, кукурузой и рисом готов. Подавайте угощение к столу!
Крабовый салат с кукурузой и пекинской капустой
Крабовый салат с кукурузой и пекинской капустой – это аппетитное угощение, которое никого не оставит равнодушным. Готовое блюдо порадует аппетитным видом, нежным и интересным вкусом. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Палочки крабовые – 200 гр.
- Капуста пекинская – ½ кочана.
- Яйцо – 3 шт.
- Кукуруза консервированная – 200 гр.
- Огурец свежий – 3 шт.
- Лук зеленый – 2 пера.
- Укроп – 2 ветки.
- Майонез – 100 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Отвариваем куриные яйца, остужаем их, очищаем и после мелко нарезаем.
Шаг 2. Мелко шинкуем пекинскую капусту.
Шаг 3. Крабовые палочки режем небольшими кубиками.
Шаг 4. Мелкими кубиками рубим огурцы.
Шаг 5. Все нарезанные продукты выкладываем в глубокий салатник. Сюда же отправляем консервированную кукурузу.
Шаг 6. Посыпаем угощение измельченным луком и укропом. Заправляем майонезом и перемешиваем.
Шаг 7. Крабовый салат с кукурузой и пекинской капустой готов. Подавайте к столу и угощайтесь!
Крабовый салат с кукурузой, сыром и яйцом
Крабовый салат с кукурузой, сыром и яйцом – это универсальная закуска, которая подойдет как для праздничного, так и для домашнего стола. Такое угощение получается интересным по вкусу и питательным. Приготовить салат несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Крабовое мясо – 200 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Сыр твердый – 80 гр.
- Помидоры – 2 шт.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Майонез – 3 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Крабовые палочки (можно использовать крабовое мясо) режем небольшими кубиками. Выкладываем ингредиент в салатник.
Шаг 2. Режем на небольшие кусочки отварные яйца. Отправляем их к крабовым палочкам.
Шаг 3. Добавляем сюда же твердый сыр, тертый на крупной терке.
Шаг 4. Небольшими кубиками режем помидоры. Отправляем в салатник.
Шаг 5. Продавливаем сюда зубчики чеснока.
Шаг 6. Заправляем угощение майонезом и перемешиваем.
Шаг 7. Крабовый салат с кукурузой, сыром и яйцом готов. Подавайте к столу!
Салат с крабовыми палочками, кукурузой и помидорами
Салат с крабовыми палочками, кукурузой и помидорами порадует интересным вкусом, невероятной сочностью и простым кулинарным процессом. Яркое угощение подойдет для домашнего или праздничного стола. Для приготовления обязательно используйте наш проверенный рецепт.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Палочки крабовые – 6 шт.
- Помидоры черри – 6 шт.
- Огурец свежий – 1 шт.
- Сыр твердый – 50 гр.
- Кукуруза консервированная – 4 ст.л.
- Укроп – 3 ветки.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Майонез – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем от кожуры огурец и режем его на некрупные кусочки. Выкладываем в салатник.
Шаг 2. На небольшие кубики разделываем помидоры. Отправляем их к огурцам.
Шаг 3. Мелко режем крабовые палочки, которые также отправляем в салатник.
Шаг 4. Натираем сюда твердый сыр.
Шаг 5. Дополняем продукты консервированной кукурузой и измельченным укропом.
Шаг 6. Поливаем майонезом, солим и посыпаем черным молотым перцем.
Шаг 7. Перемешиваем содержимое салатника.
Шаг 8. Салат с крабовыми палочками, кукурузой и помидорами готов. Подавайте яркую закуску к столу!
Крабовый салат с кукурузой и морской капустой
Крабовый салат с кукурузой и морской капустой – это интересное сочетание вкусов. Такая закуска станет изюминкой вашего стола. Приготовить ее совсем не сложно. Берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фото. Радуйте себя и близких аппетитным салатом.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Палочки крабовые – 150 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Кукуруза консервированная – 150 гр.
- Капуста морская – 200 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Майонез – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Яйца заранее отвариваем.
Шаг 2. Крабовые палочки рубим мелким кубиком.
Шаг 3. Так же поступаем с отварными очищенными яйцами.
Шаг 4. Соединяем нарезанные продукты в глубоком салатнике. К ним же выкладываем кукурузу и морскую капусту. Солим, перчим и перемешиваем.
Шаг 5. Заправляем салат майонезом.
Шаг 6. Перемешиваем массу для равномерного распределения майонеза.
Шаг 7. Крабовый салат с кукурузой и морской капустой готов. Можно пробовать!
Салат с крабовыми палочками, кукурузой и корейской морковью
Салат с крабовым палочками, кукурузой и корейской морковью – это интересное угощение, которое точно разнообразит ваше меню. Готовое блюдо порадует аппетитным видом, сочностью и ярким вкусом. Для несложного приготовления в домашних условиях, используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Палочки крабовые – 100 гр.
- Морковь по-корейски – 150 гр.
- Кукуруза консервированная – 150 гр.
- Яйцо – 4 шт.
- Чеснок – 1 зубчик.
- Зелень – по вкусу.
- Соль – 2 щепотки.
- Перец черный молотый – 1 щепотка.
- Майонез – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Крабовые палочки режем небольшими кубиками. Выкладываем в глубокий салатник.
Шаг 2. Отвариваем куриные яйца, остужаем их, очищаем от скорлупы и мелко нарезаем. Отправляем к крабовым палочкам.
Шаг 3. Дополняем угощение измельченной зеленью.
Шаг 4. Присоединяем морковь по-корейски.
Шаг 5. Выкладываем консервированную кукурузу, предварительно сливая с нее жидкость.
Шаг 6. Солим заготовку, перчим, дополняем измельченным чесноком и майонезом. Перемешиваем.
Шаг 7. Салат с крабовыми палочками, кукурузой и корейской морковью готов. Подавайте к столу и угощайтесь!
Крабовый салат с кукурузой и колбасой
Крабовый салат с кукурузой и колбасой порадует нежным вкусом, питательностью, простым и быстрым кулинарным процессом. Закуска подойдет для домашнего или праздничного стола. Для приготовления используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фото.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Палочки крабовые – 100 гр.
- Колбаса полукопченая – 100 гр.
- Кукуруза консервированная – 100 гр.
- Огурец свежий – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Лук зеленый – 3 ветки.
- Соль – 1 щепотка.
- Майонез – 100 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Крабовые палочки режем небольшим кубиком.
Шаг 2. Так же разделываем и предварительно промытый огурец.
Шаг 3. Выкладываем огурец и крабовые палочки в салатник. Сюда же отправляем кукурузу, с которой сливаем жидкость.
Шаг 4. Небольшими кубиками режем колбасу.
Шаг 5. Выкладываем колбасу в общую массу. Сюда же отправляем измельченное отварное яйцо. Солим ингредиенты.
Шаг 6. Поливаем заготовку майонезом и перемешиваем.
Шаг 7. Крабовый салат с кукурузой и колбасой готов. Украшайте зеленым луком и подавайте к столу!
Крабовый салат с кукурузой и фасолью
Крабовый салат с кукурузой и фасолью – это простое в исполнении и невероятно сытное блюдо. Холодная закуска подойдет как для домашнего, так и для праздничного стола. Приготовить аппетитный салат несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Палочки крабовые – 240 гр.
- Кукуруза консервированная – 300 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Яйцо – 4 шт.
- Фасоль консервированная красная – 0,5 банки.
- Соль – по вкусу.
- Майонез – 150 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. С консервированной кукурузы полностью сливаем жидкость.
Шаг 2. Режем небольшими кубиками крабовые палочки.
Шаг 3. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.
Шаг 4. Сливаем жидкость с фасоли и промываем ее под водой.
Шаг 5. Предварительно отваренные яйца нарезаем мелким кубиком.
Шаг 6. Все подготовленные продукты соединяем в глубоком салатнике.
Шаг 7. Заправляем майонезом и солим по вкусу, но можно и не солить (по желанию).
Шаг 8. Перемешиваем заготовку для равномерного распределения всех ингредиентов.
Шаг 9. Крабовый салат с кукурузой и фасолью готов. При желании, можно украсить для подачи.