Салат с крабовыми палочками и кукурузой – это простой в исполнении и очень вкусный салат, который подойдет как для домашнего стола, так и семейных праздников. Обязательно берите на заметку кулинарную подборку из десяти интересных рецептов с пошаговыми фотографиями. Выбирайте лучший для себя вариант.

Классический салат с крабовыми палочками и кукурузой

Классический салат с крабовыми палочками и кукурузой – это любимая многими закуска для праздничного стола. Такое угощение получается интересным по вкусу и питательным. Приготовить салат несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Ингредиенты –+8 порц.

Крабовые палочки 500 гр.

Консервированная кукуруза 500 гр.

Капуста пекинская 400 гр.

Яйцо куриное 4 шт.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 300 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Майонез столовый молочный по вкусу

Шаги 30 мин.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой готовится просто и быстро. Пекинскую капусту мелко шинкуем ножом. Очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его. Отвариваем куриные яйца, остужаем и очищаем их. Нарезаем мелким кубиком. Таким же кубиком разделываем крабовые палочки. Твердый сыр пропускаем через крупную терку. Соединяем подготовленные продукты в глубокой миске. Дополняем их консервированной кукурузой, солью, молотым перцем и майонезом. Перемешиваем. Классический салат с крабовыми палочками и кукурузой готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Крабовый салат с кукурузой, яйцом и огурцом

Крабовый салат с кукурузой, яйцом и огурцом – это интересное угощение, которое точно разнообразит ваше домашнее или праздничное меню. Готовое блюдо отличается аппетитным видом, сочным и ярким вкусом. Для несложного приготовления в домашних условиях, используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 150 гр.

Кукуруза консервированная – 150 гр.

Огурец свежий – 200 гр.

Яйцо – 2 шт.

Рис – 70 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Майонез – 180 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. До готовности варим рис и даем ему остыть.

Шаг 2. Промываем огурцы и режем их небольшими кубиками.

Шаг 3. Отварные яйца очищаем от скорлупы и режем небольшим кубиком.

Шаг 4. Начинаем выкладывать салат слоями с помощью специальной формы. Первым слоем кладем рис, поливаем майонезом. Дальше идут слои из огурцов и яиц. Их можно посолить. Выкладываем кукурузу.

Шаг 5. Режем крабовые палочки кубиком. Небольшую часть можно порезать тонкими пластинками для украшения.

Шаг 6. Выкладываем слой из палочек и промазываем майонезом. Украшаем тонкими ломтиками крабовых палочек.

Шаг 7. Крабовый салат с кукурузой, яйцом и огурцом готов. Подавайте к столу!

Салат с крабовыми палочками, кукурузой и рисом

Салат с крабовыми палочками, кукурузой и рисом порадует интересным вкусом, питательностью и простым кулинарным процессом. Такое угощение подойдет для домашнего или праздничного стола. Для приготовления обязательно используйте наш проверенный рецепт.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 200 гр.

Яйцо – 2 шт.

Кукуруза консервированная – 200 гр.

Рис – 0,5 ст.

Майонез – 3 ст.л.

Соль – 1,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество риса и промываем его до чистой воды.

Шаг 2. Варим рис до готовности и остужаем его.

Шаг 3. Отвариваем куриные яйца, очищаем их и режем мелким кубиком.

Шаг 4. Таким же кубиком нарезаем крабовые палочки.

Шаг 5. Складываем все ингредиенты в глубокий салатник. Дополняем их консервированной кукурузой.

Шаг 6. Солим и перемешиваем ингредиенты для равномерного распределения.

Шаг 7. Заправляем майонезом.

Шаг 8. Снова все хорошо перемешиваем.

Шаг 9. Салат с крабовыми палочками, кукурузой и рисом готов. Подавайте угощение к столу!

Крабовый салат с кукурузой и пекинской капустой

Крабовый салат с кукурузой и пекинской капустой – это аппетитное угощение, которое никого не оставит равнодушным. Готовое блюдо порадует аппетитным видом, нежным и интересным вкусом. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 200 гр.

Капуста пекинская – ½ кочана.

Яйцо – 3 шт.

Кукуруза консервированная – 200 гр.

Огурец свежий – 3 шт.

Лук зеленый – 2 пера.

Укроп – 2 ветки.

Майонез – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем куриные яйца, остужаем их, очищаем и после мелко нарезаем.

Шаг 2. Мелко шинкуем пекинскую капусту.

Шаг 3. Крабовые палочки режем небольшими кубиками.

Шаг 4. Мелкими кубиками рубим огурцы.

Шаг 5. Все нарезанные продукты выкладываем в глубокий салатник. Сюда же отправляем консервированную кукурузу.

Шаг 6. Посыпаем угощение измельченным луком и укропом. Заправляем майонезом и перемешиваем.

Шаг 7. Крабовый салат с кукурузой и пекинской капустой готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Крабовый салат с кукурузой, сыром и яйцом

Крабовый салат с кукурузой, сыром и яйцом – это универсальная закуска, которая подойдет как для праздничного, так и для домашнего стола. Такое угощение получается интересным по вкусу и питательным. Приготовить салат несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Крабовое мясо – 200 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сыр твердый – 80 гр.

Помидоры – 2 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Майонез – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Крабовые палочки (можно использовать крабовое мясо) режем небольшими кубиками. Выкладываем ингредиент в салатник.

Шаг 2. Режем на небольшие кусочки отварные яйца. Отправляем их к крабовым палочкам.

Шаг 3. Добавляем сюда же твердый сыр, тертый на крупной терке.

Шаг 4. Небольшими кубиками режем помидоры. Отправляем в салатник.

Шаг 5. Продавливаем сюда зубчики чеснока.

Шаг 6. Заправляем угощение майонезом и перемешиваем.

Шаг 7. Крабовый салат с кукурузой, сыром и яйцом готов. Подавайте к столу!

Салат с крабовыми палочками, кукурузой и помидорами

Салат с крабовыми палочками, кукурузой и помидорами порадует интересным вкусом, невероятной сочностью и простым кулинарным процессом. Яркое угощение подойдет для домашнего или праздничного стола. Для приготовления обязательно используйте наш проверенный рецепт.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 6 шт.

Помидоры черри – 6 шт.

Огурец свежий – 1 шт.

Сыр твердый – 50 гр.

Кукуруза консервированная – 4 ст.л.

Укроп – 3 ветки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Майонез – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем от кожуры огурец и режем его на некрупные кусочки. Выкладываем в салатник.

Шаг 2. На небольшие кубики разделываем помидоры. Отправляем их к огурцам.

Шаг 3. Мелко режем крабовые палочки, которые также отправляем в салатник.

Шаг 4. Натираем сюда твердый сыр.

Шаг 5. Дополняем продукты консервированной кукурузой и измельченным укропом.

Шаг 6. Поливаем майонезом, солим и посыпаем черным молотым перцем.

Шаг 7. Перемешиваем содержимое салатника.

Шаг 8. Салат с крабовыми палочками, кукурузой и помидорами готов. Подавайте яркую закуску к столу!

Крабовый салат с кукурузой и морской капустой

Крабовый салат с кукурузой и морской капустой – это интересное сочетание вкусов. Такая закуска станет изюминкой вашего стола. Приготовить ее совсем не сложно. Берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фото. Радуйте себя и близких аппетитным салатом.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 150 гр.

Яйцо – 3 шт.

Кукуруза консервированная – 150 гр.

Капуста морская – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Майонез – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Яйца заранее отвариваем.

Шаг 2. Крабовые палочки рубим мелким кубиком.

Шаг 3. Так же поступаем с отварными очищенными яйцами.

Шаг 4. Соединяем нарезанные продукты в глубоком салатнике. К ним же выкладываем кукурузу и морскую капусту. Солим, перчим и перемешиваем.

Шаг 5. Заправляем салат майонезом.

Шаг 6. Перемешиваем массу для равномерного распределения майонеза.

Шаг 7. Крабовый салат с кукурузой и морской капустой готов. Можно пробовать!

Салат с крабовыми палочками, кукурузой и корейской морковью

Салат с крабовым палочками, кукурузой и корейской морковью – это интересное угощение, которое точно разнообразит ваше меню. Готовое блюдо порадует аппетитным видом, сочностью и ярким вкусом. Для несложного приготовления в домашних условиях, используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 100 гр.

Морковь по-корейски – 150 гр.

Кукуруза консервированная – 150 гр.

Яйцо – 4 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Зелень – по вкусу.

Соль – 2 щепотки.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Майонез – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Крабовые палочки режем небольшими кубиками. Выкладываем в глубокий салатник.

Шаг 2. Отвариваем куриные яйца, остужаем их, очищаем от скорлупы и мелко нарезаем. Отправляем к крабовым палочкам.

Шаг 3. Дополняем угощение измельченной зеленью.

Шаг 4. Присоединяем морковь по-корейски.

Шаг 5. Выкладываем консервированную кукурузу, предварительно сливая с нее жидкость.

Шаг 6. Солим заготовку, перчим, дополняем измельченным чесноком и майонезом. Перемешиваем.

Шаг 7. Салат с крабовыми палочками, кукурузой и корейской морковью готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Крабовый салат с кукурузой и колбасой

Крабовый салат с кукурузой и колбасой порадует нежным вкусом, питательностью, простым и быстрым кулинарным процессом. Закуска подойдет для домашнего или праздничного стола. Для приготовления используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 100 гр.

Колбаса полукопченая – 100 гр.

Кукуруза консервированная – 100 гр.

Огурец свежий – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Лук зеленый – 3 ветки.

Соль – 1 щепотка.

Майонез – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Крабовые палочки режем небольшим кубиком.

Шаг 2. Так же разделываем и предварительно промытый огурец.

Шаг 3. Выкладываем огурец и крабовые палочки в салатник. Сюда же отправляем кукурузу, с которой сливаем жидкость.

Шаг 4. Небольшими кубиками режем колбасу.

Шаг 5. Выкладываем колбасу в общую массу. Сюда же отправляем измельченное отварное яйцо. Солим ингредиенты.

Шаг 6. Поливаем заготовку майонезом и перемешиваем.

Шаг 7. Крабовый салат с кукурузой и колбасой готов. Украшайте зеленым луком и подавайте к столу!

Крабовый салат с кукурузой и фасолью

Крабовый салат с кукурузой и фасолью – это простое в исполнении и невероятно сытное блюдо. Холодная закуска подойдет как для домашнего, так и для праздничного стола. Приготовить аппетитный салат несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 240 гр.

Кукуруза консервированная – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо – 4 шт.

Фасоль консервированная красная – 0,5 банки.

Соль – по вкусу.

Майонез – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С консервированной кукурузы полностью сливаем жидкость.

Шаг 2. Режем небольшими кубиками крабовые палочки.

Шаг 3. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 4. Сливаем жидкость с фасоли и промываем ее под водой.

Шаг 5. Предварительно отваренные яйца нарезаем мелким кубиком.

Шаг 6. Все подготовленные продукты соединяем в глубоком салатнике.

Шаг 7. Заправляем майонезом и солим по вкусу, но можно и не солить (по желанию).

Шаг 8. Перемешиваем заготовку для равномерного распределения всех ингредиентов.

Шаг 9. Крабовый салат с кукурузой и фасолью готов. При желании, можно украсить для подачи.