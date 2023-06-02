Описание приготовления:
Овощи для салата лучше всего отварить с вечера, тогда они будут легче резаться и не будут разваливаться. Болгарский перец можно взять любого цвета. Вместо королевских креветок можно добавить в салат маленькие.
Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки
Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Креветки королевские вареные 10 Штук
- Перец болгарский 1 Штука
- Морковь вареная 1 Штука
- Картофель отварной 1 Штука
- Яйцо вареное 2 Штуки
- Соль По вкусу
- Майонез По вкусу
- Зелень По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
142 ккал
Калорийность
10 г
Белки
10 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат с креветками "Золотое море"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата с креветками "Золотое море".
Болгарский перец вымойте, удалите плодоножку и семена, нарежьте соломкой и выложите в салатник.
Картофель очистите и порежьте соломкой, добавьте к перцу.
Зелень мелко порежьте и добавьте к овощам.
Яйца очистите и порежьте, добавьте в салат.
Отварную морковь почистите и нарежьте соломкой, добавьте в салат.
Отварные креветки почистите и разрежьте вдоль на две части или пополам, добавьте в миску с салатом. Все перемешайте, посолите, заправьте майонезом и подавайте к столу.
Приятного аппетита!