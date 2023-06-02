Описание приготовления:

Овощи для салата лучше всего отварить с вечера, тогда они будут легче резаться и не будут разваливаться. Болгарский перец можно взять любого цвета. Вместо королевских креветок можно добавить в салат маленькие.

Назначение: На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки

Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Креветки королевские вареные 10 Штук

Перец болгарский 1 Штука

Морковь вареная 1 Штука

Картофель отварной 1 Штука

Яйцо вареное 2 Штуки

Соль По вкусу

Майонез По вкусу

Зелень По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

142 ккал

Калорийность

10 г

Белки

10 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с креветками "Золотое море"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата с креветками "Золотое море".

Болгарский перец вымойте, удалите плодоножку и семена, нарежьте соломкой и выложите в салатник.

Картофель очистите и порежьте соломкой, добавьте к перцу.

Зелень мелко порежьте и добавьте к овощам.

Яйца очистите и порежьте, добавьте в салат.

Отварную морковь почистите и нарежьте соломкой, добавьте в салат.

Отварные креветки почистите и разрежьте вдоль на две части или пополам, добавьте в миску с салатом. Все перемешайте, посолите, заправьте майонезом и подавайте к столу.

Приятного аппетита!